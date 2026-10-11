Ajker Patrika
En
মধ্যপ্রাচ্য

বিমানবন্দরে হামলার পর সৌদি আরবকে আরও ভয়ংকর পরিণতির হুমকি হুতিদের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বিমানবন্দরে হামলার পর সৌদি আরবকে আরও ভয়ংকর পরিণতির হুমকি হুতিদের
ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর রাজধানী রিয়াদে অবস্থিত সৌদি বিমানবন্দরে আগুন জ্বলছে। ছবি: সংগৃহীত

ইয়েমেনে হুতিদের ওপর সৌদি আরবের সামরিক অভিযান অব্যাহত থাকলে এর চেয়েও কঠোর জবাব দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে গোষ্ঠীটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সৌদি আরবকে ইয়েমেনে সামরিক অভিযান ও হস্তক্ষেপ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়—অন্যথা হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে।

হুতিদের পরিচালিত টেলিভিশন চ্যানেল আল-মাসিরাহতে প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, তাদের সামরিক পদক্ষেপের মূল ভিত্তি হলো পাল্টা জবাব দেওয়া। এর আগে এই গোষ্ঠীর সামরিক মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি বিমানবন্দরকে কেন্দ্র করে দেওয়া এক সতর্কবার্তায় একই ধরনের বক্তব্য দিয়েছিলেন।

ইয়েমেনে হুতিদের অবস্থান লক্ষ্য করে সৌদি আরবের হামলার জবাব হিসেবেই তারা পাল্টা পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে দাবি করেছে গোষ্ঠীটি।

এদিকে, লোহিত সাগর উপকূলে হুতিদের অবস্থান থেকে পিছু হটাতে চলতি সপ্তাহে বড় ধরনের পাল্টা অভিযান শুরু করেছে সৌদি-সমর্থিত ইয়েমেনের সরকারি বাহিনী। বাব আল-মান্দেব প্রণালি এলাকা থেকে হুতিদের সরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি লোহিত সাগরসংলগ্ন বিভিন্ন স্থানে তাদের অবস্থান লক্ষ্য করে অভিযান চালানো হচ্ছে। তবে এ অভিযানে সরকারি বাহিনী কতটা সফল হয়েছে, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

অন্যদিকে, হুতিরা পাল্টা হামলার পরিধি বাড়িয়ে বেসামরিক বিমান চলাচল সংশ্লিষ্ট স্থাপনা ও সৌদি আরবের তেল অবকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু করছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

হুতিরা বারবার বলে আসছে, ইয়েমেন থেকে সৌদি আরবের প্রভাব দূর করাই তাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সৌদি আরব ও হুতিদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি সামরিক পদক্ষেপ অব্যাহত থাকায় লোহিত সাগর ও এর আশপাশের অঞ্চলে নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

বিষয়:

বিমানবন্দরইয়েমেনহামলাহুতিহুমকিসৌদি আরব
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত