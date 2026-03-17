মধ্যপ্রাচ্য

স্টারলিংকের শতাধিক ডিভাইস জব্দ করল ইরান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক 
আপডেট : ১৭ মার্চ ২০২৬, ১৯: ০৬
ইরানের গোয়েন্দা মন্ত্রণালয় দেশটিতে অবৈধভাবে আনা শতাধিক স্যাটেলাইট ইন্টারনেট ডিভাইস জব্দ করার দাবি করেছে। কর্তৃপক্ষের ভাষ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের মাধ্যমে এসব স্টারলিংক টার্মিনাল দেশে পাচার করা হয়েছে।

ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা তাসনিম নিউজ এজেন্সির উদ্ধৃতিতে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে গোয়েন্দা মন্ত্রণালয় জানায়, শত্রুপক্ষের কাজে ব্যবহৃত সব স্যাটেলাইট ইন্টারনেট টার্মিনাল শনাক্ত না হওয়া পর্যন্ত অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, স্টারলিংক ডিভাইস সংগ্রহ বা ব্যবহারকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। বিশেষ করে, যুদ্ধকালীন এসব ডিভাইস ব্যবহারের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ‘সর্বোচ্চ শাস্তি’ প্রয়োগ করা হতে পারে, যদি তারা শত্রুপক্ষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা তাদের পক্ষে কাজ করে বলে প্রমাণিত হয়।

উল্লেখ্য, স্পেসএক্সের তৈরি স্টারলিংক একটি স্যাটেলাইটভিত্তিক ইন্টারনেট সেবা, যা প্রচলিত অবকাঠামো ছাড়াই সংযোগ দিতে সক্ষম। এই প্রযুক্তি সংঘাতপূর্ণ বা ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে বিকল্প যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

দুই বছরের কন্যাকে নিয়ে ২৩ তলা থেকে বাবার ঝাঁপ, দুজনেরই মৃত্যু

সব লঞ্চার ‘ধ্বংসের’ পরও এত ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্র কীভাবে ছুড়ছে ইরান, আর কত অবশিষ্ট

১৯ বছর পর চাকরি ফিরে পেলেন পুলিশের ৩৩০ এসআই ও সার্জেন্ট

ইরান এতগুলো দেশে হামলা চালাবে ভাবিনি, আমরা হতবাক: ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের ১৩ বিলিয়ন ডলারের রণতরিতে ৩০ ঘণ্টা ধরে আগুন

চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে বদলি

সৈয়দপুরে সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতির স্ত্রীর লাশ উদ্ধার

কিশোরগঞ্জে জমির বিরোধে ব্যবসায়ী খুন

বিশ্বকে আলোকিত করে শূন্য পকেটে নিঃসঙ্গ বিদায়

সোনা বা ডলার নয়, ইরান যুদ্ধে সর্বাধিক বেড়েছে যে সম্পদের দাম

এখনো ভোটার না হওয়া পরিচারিকাকেই কেন প্রার্থী করল বিজেপি

মস্কোতে মোজতবা খামেনির চিকিৎসা নেওয়ার খবর ‘ভিত্তিহীন’ বললেন ইরানের রাষ্ট্রদূত

আইসিই হেফাজতে মৃত্যু মার্কিন স্পেশাল ফোর্সে কাজ করা আফগান নাগরিকের

