Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

যুদ্ধবিরতি যেকোনো মুহূর্তে ভেঙে যেতে পারে: নেতানিয়াহু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। ছবি: এএফপি

ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান সাময়িক যুদ্ধবিরতি যেকোনো মুহূর্তে ভেঙে যেতে পারে বলে সতর্ক করেছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। সোমবার (১৩ এপ্রিল) মন্ত্রিসভার সাপ্তাহিক বৈঠকের শুরুতে তিনি জানান, ইরান আলোচনার শর্ত ভঙ্গ করায় বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় রয়েছে। একই সঙ্গে ইরানের ওপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষিত নৌ-অবরোধের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছেন তিনি।

হিব্রু গণমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইসলামাবাদে ইরানের সঙ্গে আলোচনা শেষে ফেরার পথে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ফোনে নেতানিয়াহুকে বিস্তারিত ব্রিফিং করেন। নেতানিয়াহু বলেন, ‘আলোচনায় বসার শর্ত ছিল ইরান অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করবে এবং হরমুজ প্রণালি খুলে দেবে। কিন্তু ইরান নির্লজ্জভাবে সেই চুক্তি লঙ্ঘন করেছে; তারা প্রণালিটি খোলেনি। যুক্তরাষ্ট্র এই অবমাননা মেনে নিতে পারে না।’

ভ্যান্সের উদ্ধৃতি দিয়ে নেতানিয়াহু জানান, যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য হলো ইরান থেকে সমস্ত সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম বা পারমাণবিক উপাদান সরিয়ে নেওয়া। এ ছাড়া আগামী কয়েক বছর, এমনকি কয়েক দশক পর্যন্ত ইরানের ভেতরে কোনো ধরনের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ যাতে না হয়, তা নিশ্চিত করা। নেতানিয়াহু বলেন, ‘এটিই এখন তাদের মূল ফোকাস এবং অবশ্যই এটি আমাদের জন্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ।’

ইরানি বন্দরগুলোতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নৌ-অবরোধ আরোপের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়ে নেতানিয়াহু বলেন, ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র সার্বক্ষণিক সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে ওঠা গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ‘আমাদের মধ্যে ফাটল ধরার দাবিগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা। বরং এর উল্টোটাই সত্যি। বর্তমানে আমাদের মধ্যে যে স্তরের সমন্বয় রয়েছে, তা ইসরায়েল বা ইহুদি জাতির ইতিহাসে এর আগে কখনোই ছিল না। প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর দলের সঙ্গে আমরা প্রতিদিন আলোচনা করছি।’

বিষয়:

পাকিস্তানমধ্যপ্রাচ্যবেনিয়ামিন নেতানিয়াহুযুক্তরাষ্ট্রযুদ্ধবিরতিইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাতহরমুজ প্রণালি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

