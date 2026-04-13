গরু চোরদের ধরে হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এমপি মুজিবুর রহমান

মৌলভীবাজার-৪ আসনের সংসদ সদস্য মো. মুজিবুর রহমান চৌধুরী (হাজি মুজিব) এলাকায় গরু চুরির উপদ্রব বন্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। চোরদের হাতেনাতে ধরে হাত কেটে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সম্প্রতি কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে কমলগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় গরু চুরি বেড়েছে। এতে নিঃস্ব হচ্ছেন অনেক কৃষক।
আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুর ইউনিয়নের কোনাগাঁও-ছনগাঁও এলাকায় একটি রাস্তা নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এ নির্দেশ দেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন কমলগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আসাদুজ্জামান, জেলা বিএনপির সদস্য দুরুদ আহমেদ, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ওমর ফারুক, আদমপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবদাল হোসেন প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য এলাকার চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের তদারকি করার পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় স্থানীয় প্রশাসন ও জনতাকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।
এ ছাড়া সংসদ সদস্য হাজি মুজিবুর রহমান চৌধুরী কমলগঞ্জে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এর মধ্যে ৬ হাজার ৩০০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বিনা মূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করেন। এ ছাড়া উপজেলার আদমপুর ইউনিয়নের ছনগাঁও (হেরিং বোন বন্ড) রাস্তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, মুন্সীবাজার ইউনিয়নের রুপসপুর রাস্তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, পতনঊষার রামেশ্বরপুর রাস্তা উদ্বোধন ও প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে পতনঊষার ইউনিয়নে বাগজুর খাল খনন কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন।
সকাল থেকে যশোরে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবি) উপাচার্য (ভিসি) আব্দুল মজিদকে খোশ মেজাজে দেখা যায়। অনুষ্ঠান শুরুর আগমুহূর্ত পর্যন্তও ভাবেননি তিনি চেয়ার হারাতে যাচ্ছেন। আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ থেকে পৃথক দুটি৭ মিনিট আগে
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর দয়াগঞ্জে মাদকদ্রব্য হেরোইন দখলে রাখার দায়ে দুজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার ঢাকার তৃতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ মঈন উদ্দীন চৌধুরী এ মামলার রায় দেন।২৩ মিনিট আগে
শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলায় অবস্থিত একটি অবৈধ ইটভাটায় অভিযান চালিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় এক্সকাভেটর দিয়ে কিলন ভেঙে ভাটাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে ভাটার মালিককে ৩ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) দুপুরে নড়িয়া উপজেলার কালিকা প্রসাদ এলাকায় অবস্থিত মেসার্স মক্কা ব্রিকস...৩০ মিনিট আগে
চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে নড়াইলে অনুষ্ঠিত হলো গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলা। তরুণ প্রজন্মের কাছে ঐতিহ্যবাহী এই খেলাকে তুলে ধরতে আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) বিকেলে নড়াইল সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ মাঠের সুলতান মঞ্চ চত্বরে এই আয়োজন করা হয়। ঢাকঢোলের তালে তালে লাঠি হাতে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে পরাস্ত করার এই লড়াই১ ঘণ্টা আগে