Ajker Patrika
মৌলভীবাজার

গরু চোরদের ধরে হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এমপি মুজিবুর রহমান

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
গরু চোরদের ধরে হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এমপি মুজিবুর রহমান
সভায় উপস্থিত মৌলভীবাজার-৪ আসনের সংসদ সদস্য মো. মুজিবুর রহমান চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজার-৪ আসনের সংসদ সদস্য মো. মুজিবুর রহমান চৌধুরী (হাজি মুজিব) এলাকায় গরু চুরির উপদ্রব বন্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। চোরদের হাতেনাতে ধরে হাত কেটে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সম্প্রতি কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে কমলগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় গরু চুরি বেড়েছে। এতে নিঃস্ব হচ্ছেন অনেক কৃষক।

আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুর ইউনিয়নের কোনাগাঁও-ছনগাঁও এলাকায় একটি রাস্তা নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এ নির্দেশ দেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কমলগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আসাদুজ্জামান, জেলা বিএনপির সদস্য দুরুদ আহমেদ, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ওমর ফারুক, আদমপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবদাল হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য এলাকার চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের তদারকি করার পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় স্থানীয় প্রশাসন ও জনতাকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

এ ছাড়া সংসদ সদস্য হাজি মুজিবুর রহমান চৌধুরী কমলগঞ্জে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এর মধ্যে ৬ হাজার ৩০০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বিনা মূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করেন। এ ছাড়া উপজেলার আদমপুর ইউনিয়নের ছনগাঁও (হেরিং বোন বন্ড) রাস্তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, মুন্সীবাজার ইউনিয়নের রুপসপুর রাস্তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, পতনঊষার রামেশ্বরপুর রাস্তা উদ্বোধন ও প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে পতনঊষার ইউনিয়নে বাগজুর খাল খনন কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন।

