Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

ট্রাম্পের হামলা বন্ধের ঘোষণার পরই কমছে তেলের দাম, চাঙা শেয়ারবাজার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত

ইরানের জ্বালানি স্থাপনায় হামলা স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপরই বিশ্ব অর্থনীতিতে নাটকীয় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। আজ সোমবার ট্রাম্পের এই ইতিবাচক মন্তব্যের পরপরই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমেছে, ডলারের ব্যাপক দরপতন ঘটেছে এবং একই সঙ্গে শেয়ারবাজারে বড় ধরনের উত্থান লক্ষ্য করা গেছে।

ট্রাম্পের ঘোষণার পরই প্রথমে তেলের বাজারে বড় ধরনের পতন দেখা যায়। ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের দাম ব্যারেল প্রতি ১১৪ দশমিক ৪৩ ডলার থেকে এক লাফে কমে ৯৬ ডলারে নেমে আসে।

দিনের শুরু থেকেই অধিকাংশ মুদ্রার বিপরীতে মার্কিন ডলারের মান ছিল ঊর্ধ্বমুখী। তবে ট্রাম্পের হামলা বন্ধের খবর প্রকাশের পরপরই ডলারের মান দ্রুত কমতে শুরু করে। আগে ১ দশমিক ৪৮৭ ডলারে লেনদেন হওয়া ইউরো ১ শতাংশের বেশি বেড়ে ১ দশমিক ১৫৮ ডলারে পৌঁছেছে। ডলার ইনডেক্স বা সূচক শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, অথচ দিনের শুরুর দিকে এটি শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ বেশি ছিল।

অন্যদিকে ট্রাম্পের হামলা বন্ধের ঘোষণার পর মার্কিন শেয়ারবাজারের ফিউচার সূচক ২ শতাংশের বেশি বেড়েছে। ইউরোপের বাজারেও এর ইতিবাচক প্রভাব দেখা গেছে—স্টক্স-৬০০ সূচক দিনের শুরুতে ২ দশমিক ২ শতাংশ লোকসানে থাকলেও পরে তা কাটিয়ে শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ লাভে লেনদেন শেষ করেছে।

বিষয়:

জ্বালানিজ্বালানি তেলডোনাল্ড ট্রাম্পতেলমার্কিন প্রেসিডেন্টহামলাইরানইরান-ইসরায়েল সংঘাত
বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে—এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে—এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

‘রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?’

‘রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?’

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনা: ট্রাম্পের একতরফা দাবি নিয়ে বিভ্রান্তি, পরস্পরবিরোধী তথ্য

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনা: ট্রাম্পের একতরফা দাবি নিয়ে বিভ্রান্তি, পরস্পরবিরোধী তথ্য

ট্রাম্পের শান্তির বার্তা কীভাবে দেখছে ইসরায়েল

ট্রাম্পের শান্তির বার্তা কীভাবে দেখছে ইসরায়েল

গ্রিসের ক্রিট নৌঘাঁটিতে ফিরল মার্কিন রণতরি জেরাল্ড ফোর্ড

গ্রিসের ক্রিট নৌঘাঁটিতে ফিরল মার্কিন রণতরি জেরাল্ড ফোর্ড

ট্রাম্পের ঘোষণার পরই রাশিয়া ও ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ফোনালাপ

ট্রাম্পের ঘোষণার পরই রাশিয়া ও ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ফোনালাপ