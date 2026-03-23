ট্রাম্পের হামলা বন্ধের ঘোষণার পরই কমছে তেলের দাম, চাঙা শেয়ারবাজার

ইরানের জ্বালানি স্থাপনায় হামলা স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপরই বিশ্ব অর্থনীতিতে নাটকীয় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। আজ সোমবার ট্রাম্পের এই ইতিবাচক মন্তব্যের পরপরই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমেছে, ডলারের ব্যাপক দরপতন ঘটেছে এবং একই সঙ্গে শেয়ারবাজারে বড় ধরনের উত্থান লক্ষ্য করা গেছে।
ট্রাম্পের ঘোষণার পরই প্রথমে তেলের বাজারে বড় ধরনের পতন দেখা যায়। ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের দাম ব্যারেল প্রতি ১১৪ দশমিক ৪৩ ডলার থেকে এক লাফে কমে ৯৬ ডলারে নেমে আসে।
দিনের শুরু থেকেই অধিকাংশ মুদ্রার বিপরীতে মার্কিন ডলারের মান ছিল ঊর্ধ্বমুখী। তবে ট্রাম্পের হামলা বন্ধের খবর প্রকাশের পরপরই ডলারের মান দ্রুত কমতে শুরু করে। আগে ১ দশমিক ৪৮৭ ডলারে লেনদেন হওয়া ইউরো ১ শতাংশের বেশি বেড়ে ১ দশমিক ১৫৮ ডলারে পৌঁছেছে। ডলার ইনডেক্স বা সূচক শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, অথচ দিনের শুরুর দিকে এটি শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ বেশি ছিল।
অন্যদিকে ট্রাম্পের হামলা বন্ধের ঘোষণার পর মার্কিন শেয়ারবাজারের ফিউচার সূচক ২ শতাংশের বেশি বেড়েছে। ইউরোপের বাজারেও এর ইতিবাচক প্রভাব দেখা গেছে—স্টক্স-৬০০ সূচক দিনের শুরুতে ২ দশমিক ২ শতাংশ লোকসানে থাকলেও পরে তা কাটিয়ে শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ লাভে লেনদেন শেষ করেছে।
যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে আলোচনা হয়েছে কি না—এ নিয়ে বিভ্রান্তিকর ও পরস্পরবিরোধী তথ্য সামনে আসছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি দুই দেশের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে দাবি করার পর ইরানের বিভিন্ন গণমাধ্যম ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান তুলে ধরেছে।
