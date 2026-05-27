Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

মেমোরিয়াল ডে-র অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে দুলছেন ট্রাম্প, স্বাস্থ্য নিয়ে বিতর্ক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
নিহত সেনাদের সম্মান জানানোর সময় দাঁড়িয়ে দুলছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এক্স

যুক্তরাষ্ট্রের মেমোরিয়াল ডে (স্মরণ দিবস) উপলক্ষে আয়োজিত একটি রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাঁড়িয়ে থাকার একটি ভিডিওকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নতুন করে বিতর্ক ও আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

ভিডিওটিতে দেখা যায়, অনুষ্ঠান চলাকালীন দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কিছুটা দুলছেন এবং শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই ভিডিওটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার পর সমালোচকেরা তাঁর শারীরিক সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। তবে ট্রাম্পের সমর্থকেরা এটিকে স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে উল্লেখ করে এসব সমালোচনাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারানো মার্কিন সেনা সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আয়োজিত এই মেমোরিয়াল ডে অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ছাড়াও সামরিক বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং যুদ্ধফেরত প্রবীণ সেনারা (ভেটেরান) উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান চলাকালীন ধারণ করা একটি ফুটেজে দেখা যায়, চারপাশে যখন জাতীয় পতাকা উড়ছিল, তখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সোজা দাঁড়িয়ে থাকার সময় কিছুটা নড়াচড়া করছেন এবং মৃদুভাবে দুলছেন। সমালোচকদের একাংশ দাবি করছেন, ট্রাম্পকে সেখানে শারীরিকভাবে কিছুটা ‘অস্থির’ ও ‘অসংলগ্ন’ মনে হচ্ছিল। তবে সমর্থকেরা বলছেন, প্রচণ্ড গরম এবং খোলা জায়গায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে এমন সামান্য নড়াচড়া অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়। এটিকে তিলকে তাল করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

অনলাইনে ইতিমিধ্যেই এই ভিডিওটি কয়েক মিলিয়ন বার দেখা হয়েছে। সামনেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থাকায় এই ভিডিওটি রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে উত্তাপ ছড়াচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতাদের বয়স, শারীরিক সক্ষমতা এবং জনসমক্ষে তাঁদের উপস্থিতি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়া নতুন কিছু নয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রধান রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতাদের যেকোনো জনসমক্ষে উপস্থিতি, হাঁটার ধরন কিংবা বক্তব্য দেওয়ার ভঙ্গি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বারবার ভাইরাল হয়েছে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

এই ভিডিওকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া বিতর্ক নিয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কিংবা হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য বা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

بيانات

ডোনাল্ড ট্রাম্পসামাজিক যোগাযোগমাধ্যমযুক্তরাষ্ট্র
