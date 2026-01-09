ইরানকে ‘সংযমী’ হতে বলল যুক্তরাজ্য, বিক্ষোভকারীদের পাশে থাকার আশ্বাস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ইরানে চলমান সরকারবিরোধী বিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে দেশটির কর্তৃপক্ষকে ‘সংযম প্রদর্শনের’ আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাজ্য। ডাউনিং স্ট্রিট জানিয়েছে, যুক্তরাজ্য সরকার শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে অংশ নেওয়া মানুষের অধিকারকে সমর্থন করে।
প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমারের দপ্তরের এক মুখপাত্র বলেন, ইরানি কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই সংযম দেখাতে হবে এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সমাবেশের অধিকার, তথ্যপ্রাপ্তিসহ মৌলিক স্বাধীনতাগুলোকে সম্মান করতে হবে।
প্যারিসের এলিসি প্রাসাদে এক সংবাদ সম্মেলনের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে ডাউনিং স্ট্রিটের মুখপাত্র জানান, এ বিষয়ে যুক্তরাজ্য সরকারের মূল মনোযোগ শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জানানো মানুষের পাশে থাকা।
উল্লেখ্য, ইরানে বিক্ষোভকারীদের হত্যা করা হলে ইরানি নেতৃত্বকে ‘খুব কঠোরভাবে আঘাত’ করার হুঁশিয়ারি দেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।
ইরানে টানা কয়েক দিন ধরে চলা বিক্ষোভ দমনে সরকারের কঠোর অবস্থান নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগ বাড়ছে। এরই মধ্যে দেশটিতে ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে বলে জানিয়েছে মানবাধিকার সংগঠনগুলো।
ইরানের প্রকৃত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হলেন সর্বোচ্চ নেতা। বর্তমানে এই পদে রয়েছেন ৮৬ বছর বয়সী আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি। তিনি গত ৩৫ বছরের বেশি সময় ধরে দেশটি শাসন করছেন। তিনি ইরানের রাষ্ট্রপ্রধান এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মালিক। দেশটির অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতির মূল রূপকার তিনি।৫ মিনিট আগে
ইরানে দেশজুড়ে কঠোর ইন্টারনেট বিধিনিষেধ জারি থাকলেও দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্ট সক্রিয় রয়েছে। আজ শুক্রবার তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্ট থেকে একাধিক বার্তা পোস্ট করা হয়।১৫ মিনিট আগে
ইরানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ আরও বিস্তৃত হয়েছে। গত মঙ্গলবারের পর থেকে দেশটির আরও ১৬টি শহর ও জনপদে বিক্ষোভের ঘটনা নিশ্চিত করেছে বিবিসি। এর ফলে গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে শুরু হওয়া আন্দোলন নতুন নতুন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে বলে জানা গেছে।১৬ মিনিট আগে
ইরানে চলমান সরকারবিরোধী বিক্ষোভ নিয়ে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনগুলো বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের মদদে সহিংসতা চালানোর অভিযোগ তুলেছে। দেশটির জাতীয় সম্প্রচারমাধ্যম দাবি করেছে, বিক্ষোভকারীরা সরকারি সম্পদ ও ধর্মীয় স্থাপনায় ভাঙচুর চালাচ্ছে।১৮ মিনিট আগে