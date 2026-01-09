Ajker Patrika
ইরানকে ‘সংযমী’ হতে বলল যুক্তরাজ্য, বিক্ষোভকারীদের পাশে থাকার আশ্বাস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৯ জানুয়ারি ২০২৬, ২০: ৩৮
ইরানে চলমান সরকারবিরোধী বিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে দেশটির কর্তৃপক্ষকে ‘সংযম প্রদর্শনের’ আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাজ্য। ডাউনিং স্ট্রিট জানিয়েছে, যুক্তরাজ্য সরকার শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে অংশ নেওয়া মানুষের অধিকারকে সমর্থন করে।

প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমারের দপ্তরের এক মুখপাত্র বলেন, ইরানি কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই সংযম দেখাতে হবে এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সমাবেশের অধিকার, তথ্যপ্রাপ্তিসহ মৌলিক স্বাধীনতাগুলোকে সম্মান করতে হবে।

প্যারিসের এলিসি প্রাসাদে এক সংবাদ সম্মেলনের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে ডাউনিং স্ট্রিটের মুখপাত্র জানান, এ বিষয়ে যুক্তরাজ্য সরকারের মূল মনোযোগ শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জানানো মানুষের পাশে থাকা।

উল্লেখ্য, ইরানে বিক্ষোভকারীদের হত্যা করা হলে ইরানি নেতৃত্বকে ‘খুব কঠোরভাবে আঘাত’ করার হুঁশিয়ারি দেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ইরানে টানা কয়েক দিন ধরে চলা বিক্ষোভ দমনে সরকারের কঠোর অবস্থান নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগ বাড়ছে। এরই মধ্যে দেশটিতে ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে বলে জানিয়েছে মানবাধিকার সংগঠনগুলো।

