Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

ইরানগামী পালাউয়ের তেল ট্যাংকারে মার্কিন হামলা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইরানগামী পালাউয়ের তেল ট্যাংকারে মার্কিন হামলা
মার্কিন বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন থেকে উড়ে যাওয়া একটি এফ/এ-১৮ সুপার হর্নেট ফাইটার জেট জাহাজটিতে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। ছবি: সেন্টকম

ওমান সাগরে ইরানগামী পালাউয়ের পতাকাবাহী একটি খালি তেল ট্যাংকারে হামলা চালিয়ে সেটি বিকল করে দিয়েছে মার্কিন সামরিক বাহিনী। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) আজ সোমবার এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে সেন্টকম জানায়, ‘এমটি মারিভেক্স’ নামের ওই তেল ট্যাংকারটির ক্রুরা মার্কিন সামরিক বাহিনীর নির্দেশনা না মানায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মার্কিন বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন থেকে উড়ে যাওয়া একটি এফ/এ-১৮ সুপার হর্নেট ফাইটার জেট জাহাজটির ইঞ্জিন ও স্টিয়ারিং রুম (নিয়ন্ত্রণ কক্ষ) লক্ষ্য করে একটি নিখুঁত ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে।

হামলার পর সেন্টকমের বিবৃতিতে সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়, ‘মারিভেক্স এখন আর ইরানের দিকে যাচ্ছে না।’

ইরানের ওপর ওয়াশিংটনের জারি করা নৌ-অবরোধের ক্ষেত্রে এই হামলাকে বড় ধরনের উত্তেজনা বৃদ্ধি হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারণ, এখন থেকে যেসব জাহাজ ট্রাম্প প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করবে, সেগুলোর ওপর সরাসরি সামরিক হামলা চালানোর নীতি গ্রহণ করেছে মার্কিন বাহিনী।

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সেন্টকমের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ১৩ এপ্রিল থেকে ইরানের ওপর নৌ-অবরোধ শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত নির্দেশ অমান্যকারী সাতটি জাহাজকে অচল বা বিকল করে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া নির্দেশনা মেনে চলায় ১৩৪টি জাহাজকে অন্য রুটে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং মানবিক সহায়তা বহনকারী ৪২টি জাহাজকে এই অঞ্চল দিয়ে নিরাপদে পারাপারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

অন্য এক সূত্রে জানা গেছে, আক্রান্ত তেল ট্যাংকারটিতে ২৪ জন ভারতীয় ক্রু বা নাবিক ছিলেন। ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে জাহাজের ইঞ্জিন রুমে বিস্ফোরণ ও আগুন ধরে গেলেও ওমানি কোস্টগার্ড ও উদ্ধারকারী দলের সহায়তায় সকল ক্রুকে অক্ষত ও নিরাপদে উদ্ধার করে উপকূলে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে।

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্রহামলাওমানইরানইরান-ইসরায়েল সংঘাতইরান যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ
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