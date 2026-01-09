বিক্ষোভের মধ্যে ইরানের পতাকার ইমোজিতে পরিবর্তন আনছে এক্স

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স (X) ইরানের জাতীয় পতাকার ইমোজিতে পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে। প্ল্যাটফর্মটির প্রোডাক্ট প্রধান নিকিতা বিয়ার আজ শুক্রবার জানান, ইরানের বর্তমান পতাকার পরিবর্তে ঐতিহাসিক ‘সিংহ ও সূর্য’ প্রতীক যুক্ত করা হবে।
এক ব্যবহারকারী ইলন মাস্ক ও নিকিতা বিয়ারের কাছে ইরানের ইমোজি হালনাগাদের অনুরোধ জানালে বিয়ার জবাবে লেখেন, ‘আমাকে কয়েক ঘণ্টা সময় দিন।’
এরপর আরেকটি পোস্টে তিনি বলেন, ‘কাজটি চলমান রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট আপডেটের একটি লিংক শেয়ার করেন।’ তিনি আরও বলেন, ‘ওয়েব ভার্সনে সম্ভবত আগামীকাল এটি লাইভ হবে।’
বর্তমানে ব্যবহৃত ইরানের পতাকার ইমোজিটি ইরানের ইসলামি প্রজাতন্ত্রের পতাকাকে প্রতিনিধিত্ব করে, যেখানে ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের পর প্রবর্তিত একটি লাল প্রতীক রয়েছে। বিপ্লবের আগে কয়েক শতাব্দী ধরে ইরানের পতাকায় সিংহ ও সূর্য প্রতীক ব্যবহৃত হতো, যা পরে বাদ দেওয়া হয়। বর্তমানে এই প্রতীকটি মূলত বিপ্লব-পূর্ব ইরানের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত হিসেবে দেখা হয়।
