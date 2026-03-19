Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

কুয়েতের দ্বিতীয় তেল শোধনাগারে ড্রোন হামলা, দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৯ মার্চ ২০২৬, ১৪: ৩৯
মধ্যপ্রাচ্যে জ্বালানি স্থাপনাগুলোর ওপর হামলার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। এবার কুয়েতের দ্বিতীয় একটি তেল শোধনাগারে ড্রোন হামলার খবর পাওয়া গেছে। কুয়েত পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (কেপিসি) জানিয়েছে, ড্রোন হামলার পর শোধনাগারটিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে।

কুয়েত নিউজ এজেন্সির বরাত দিয়ে সংস্থাটি জানায়, দেশের দক্ষিণাঞ্চলে মিনা আবদুল্লাহ শোধনাগারের একটি অপারেশনাল ইউনিটে ড্রোনটি আঘাত হানে। হামলার পরপরই সেখানে আগুন ধরে যায়। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং স্থাপনাটি সুরক্ষিত রাখতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এর আগে কুয়েতের মিনা আল-আহমাদি শোধনাগারেও ড্রোন হামলার ফলে আগুন ধরে যায়। তবে কোম্পানিটি নিশ্চিত করেছে, সেই হামলায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। এক দিনের ব্যবধানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শোধনাগারে এই ধরনের হামলা কুয়েতের তেল উৎপাদন ও রপ্তানি খাতের নিরাপত্তা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

কাতারের রাস লাফান এবং ইরানের গ্যাস ফিল্ডে হামলার খবরের পর কুয়েতের এই ঘটনা মধ্যপ্রাচ্যের সামগ্রিক জ্বালানি নিরাপত্তাকে আরও সংকটাপন্ন করে তুলেছে। তবে এই হামলার পেছনে কারা দায়ী, সে বিষয়ে কুয়েত সরকারের পক্ষ থেকে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।

নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়া এই ‘জ্বালানি যুদ্ধ’ বিশ্ববাজারে তেলের দামকে আকাশচুম্বী করে তুলতে পারে। মিনা আবদুল্লাহ এবং মিনা আল-আহমাদি উভয় শোধনাগারই কুয়েতের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মধ্যপ্রাচ্যজ্বালানিড্রোনঅগ্নিকাণ্ডহামলাকুয়েত
