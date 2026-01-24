Ajker Patrika
ভারত

৫০ পর্যন্ত গুনতে না পারায় ৪ বছরের কন্যাকে পিটিয়ে হত্যা করল বাবা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
৫০ পর্যন্ত গুনতে না পারায় ৪ বছরের কন্যাকে পিটিয়ে হত্যা করল বাবা
কৃষ্ণা জয়সওয়াল ভারতের হরিয়ানার ফরিদাবাদের বাসিন্দা। ছবি:এন-ডি-টিভি

চার বছর বয়সী মেয়েকে পড়াতে বসেছিলেন বাবা। ৫০ পর্যন্ত সংখ্যা গুনতে বললে মেয়ে না পারায় তাকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে বাবার বিরুদ্ধে। গত ২১ জানুয়ারি ভারতের হরিয়ানার ফরিদাবাদে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে।

এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে পুলিশের বরাতে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত বাবা কৃষ্ণ জয়সওয়াল এই ঘটনাকে প্রথমে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

পুলিশ জানায়, কৃষ্ণ জয়সওয়াল ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা ফরিদাবাদের ঝরসেনতালি এলাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে থাকছিলেন। তাদের তিন সন্তান রয়েছে, যার মধ্যে সাত বছর বয়সী এক ছেলে, চার বছর বয়সী ও দুই বছর বয়সী দুটি মেয়ে। এর মধ্যে চার বছর বয়সী মেয়েটি এই দুর্ঘটনার শিকার।

পুলিশ জানায়, দিনের বেলা বাড়িতে থেকে সন্তানদের দেখাশোনা করতেন কৃষ্ণ জয়সওয়াল। ঘটনার পর তিনি স্ত্রীকে ফোন করে বিষয়টি জানান। তবে স্ত্রীর কাছে ভিন্ন কথা বলেন তিনি। কৃষ্ণ বলেন, খেলতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে মেয়েটির মৃত্যু হয়েছে।

জয়সওয়ালের স্ত্রী হাসপাতালে পৌঁছে শিশুটির শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন দেখতে পান। এতে তাঁর সন্দেহ হলে তিনি পুলিশকে বিষয়টি জানান।

পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে জয়সওয়াল অপরাধের কথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, তাঁর মেয়ে স্কুলে যেত না, তিনি বাড়িতেই পড়াতেন। ৫০ পর্যন্ত গুনতে না পারায় রাগের মাথায় তিনি মেয়েকে মারধর করেন।

জিজ্ঞাসাবাদে কৃষ্ণা জয়সওয়াল জানান, সেদিন তিনি বাড়িতে মেয়েকে পড়াচ্ছিলেন। তিনি মেয়েকে ৫০ পর্যন্ত গুনতে বলেন, কিন্তু শিশুটি গুনতে পারেনি। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি তাকে মারধর করেন। একপর্যায়ে শিশুটি অচেতন হয়ে পড়ে। কয়েক মিনিট পর জয়সওয়াল তাকে নিকটবর্তী একটি সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় পুলিশ কৃষ্ণ জয়সওয়ালকে গ্রেপ্তার করেছে।

বিষয়:

হত্যাকাণ্ডহত্যাদুর্ঘটনাঅভিযোগভারত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশকে ‘শাস্তির’ হুমকি দিলেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ

বিশ্বে সর্বোচ্চ বেতন পেয়েও কেন পেশা ছাড়ছেন মার্কিন চিকিৎসকেরা

আলোচিত বলিউড অভিনেতা কামাল খান গ্রেপ্তার

আজকের রাশিফল: স্ত্রীর পরামর্শে ভাগ্য খুলবে, চারপাশের মানুষ ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে

সৎ নেতাকে ভোট দিতে বলায় খতিবের দিকে তেড়ে গেলেন কিছু মুসল্লি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘চীন তোমাদের গিলে খাবে’, কানাডাকে হুঁশিয়ারি দিলেন ট্রাম্প

‘চীন তোমাদের গিলে খাবে’, কানাডাকে হুঁশিয়ারি দিলেন ট্রাম্প

আজকের রাশিফল: স্ত্রীর পরামর্শে ভাগ্য খুলবে, চারপাশের মানুষ ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে

আজকের রাশিফল: স্ত্রীর পরামর্শে ভাগ্য খুলবে, চারপাশের মানুষ ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে

নীলফামারীতে হাসপাতাল প্রকল্প: উত্তরের চিকিৎসাসেবার নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা

নীলফামারীতে হাসপাতাল প্রকল্প: উত্তরের চিকিৎসাসেবার নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা

১৬ আসন: চট্টগ্রামে জোটে-ভোটে টালমাটাল জামায়াত

১৬ আসন: চট্টগ্রামে জোটে-ভোটে টালমাটাল জামায়াত

ট্রাম্পের মন্তব্যের কড়া জবাব দিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী কার্নি

ট্রাম্পের মন্তব্যের কড়া জবাব দিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী কার্নি

সম্পর্কিত

৫০ পর্যন্ত গুনতে না পারায় ৪ বছরের কন্যাকে পিটিয়ে হত্যা করল বাবা

৫০ পর্যন্ত গুনতে না পারায় ৪ বছরের কন্যাকে পিটিয়ে হত্যা করল বাবা

যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা কৌশলে বড় পরিবর্তন, চীন আর প্রধান হুমকি নয়

যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা কৌশলে বড় পরিবর্তন, চীন আর প্রধান হুমকি নয়

তেল খাতে শাভেজ মডেল থেকে সরে বেসরকারীকরণের পথে ভেনেজুয়েলা

তেল খাতে শাভেজ মডেল থেকে সরে বেসরকারীকরণের পথে ভেনেজুয়েলা

নিজের চিড়িয়াখানার থিমে অবিশ্বাস্য দামে ঘড়ি বানিয়ে নিলেন অনন্ত আম্বানি

নিজের চিড়িয়াখানার থিমে অবিশ্বাস্য দামে ঘড়ি বানিয়ে নিলেন অনন্ত আম্বানি