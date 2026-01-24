Ajker Patrika
আজকের রাশিফল: স্ত্রীর পরামর্শে ভাগ্য খুলবে, চারপাশের মানুষ ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৪ জানুয়ারি ২০২৬, ০৯: ৩৭
মেষ

আজ আপনার সৃজনশীলতা টগবগ করে ফুটবে। অফিসে নতুন কোনো বৈপ্লবিক আইডিয়া দিতে গিয়ে বসের কাছে ‘বেশি বুঝছেন’ টাইপ ধমক খাওয়ার চান্স আছে। তাই আইডিয়াটা পকেটে রাখুন, সঠিক সময়ের অপেক্ষা করুন। পরিবার নিয়ে ছোটখাটো ভ্রমণের যোগ আছে। তবে বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় একটু মেপে চলুন। পথে কোনো পুরোনো বন্ধু বা অচেনা কাউকে টাকা ধার দিতে যাবেন না; সেই টাকা ফিরে পাওয়া আর অমাবস্যার চাঁদ দেখা একই কথা।

বৃষ

অফিসে কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ছোটখাটো উপহার পেতে পারেন—হয়তো সেটা এক কাপ চা বা বিস্কুটই হবে! নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা থাকলে আজ এগোতে পারেন। বাড়িতে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের যোগ আছে। বাতাসা বা মিষ্টি কিনতে গিয়ে পকেটটা আজ গড়ের মাঠ হতে পারে। অন্যের ওপর অন্ধভাবে ভরসা করবেন না। নিজের স্কুটার বা গাড়িটি চেক করে বেরোন, নতুবা মাঝপথে ইঞ্জিন জবাব দিতে পারে।

মিথুন

সকাল থেকেই সন্তানের ভবিষ্যৎ কিংবা ‘বাড়ির টিকটিকি কেন লেজ নাড়াচ্ছে না’—এমন সব অদ্ভুত বিষয় নিয়ে প্রবল টেনশন হতে পারে। ব্যবসায় ভালো যোগাযোগ আসবে, কিন্তু আপনার আলস্য সেই সুযোগটা হাতছাড়া করিয়ে দিতে পারে। সঙ্গীর সঙ্গে আজ একটু দূরত্ব বজায় রাখা ভালো। কারণ, আপনার খিটখিটে মেজাজ শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাবে। আজ আমিষ খাবার একদম এড়িয়ে চলুন। আপনার পেট আর আকাশের নক্ষত্র—দুই-ই আজ বড্ড সেনসিটিভ।

কর্কট

সহকর্মীদের সঙ্গে আজ কিছুটা ভুল-বোঝাবুঝি হতে পারে। আপনি যেটা বোঝাতে চাইবেন, তারা সেটা বুঝবে না। চুপচাপ নিজের ডেস্কে বসে কাজ করে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সংসারে অহেতুক অশান্তির যোগ। কথা কম বলুন, আজ ‘মৌনব্রত’ পালন করলে দিনটা কোনোমতে শান্তিতে কাটবে। পাড়ার মোড়ের আড্ডায় আজ রাজনীতির তর্কে জড়াবেন না; পরিস্থিতি হাতের বাইরে যেতে পারে।

সিংহ

আজ আপনার জন্য দিনটি বেশ লাকি! নতুন কোনো জমি বা প্রপার্টি কেনার কথা ভাবলে আজই সিগনেচার করার শুভ দিন। কর্মক্ষেত্রে আপনার দাপট বজায় থাকবে। স্ত্রীর পরামর্শে আজ ভাগ্য খুলে যেতে পারে (যদিও আপনি মনে মনে ভাবেন উল্টোটা)। বাড়িতে অতিথির সমাগম হতে পারে। পায়ের ব্যথায় ভুগতে পারেন। আজ দৌড়াদৌড়ি কমিয়ে রাজকীয়ভাবে একটা আরামকেদারায় বসে থাকুন।

কন্যা

আজ সবকিছু নিখুঁত বা ‘পারফেক্ট’ করতে চাইবেন, আর এটাই হবে আপনার কাল। অন্যের খুঁত ধরতে গিয়ে নিজের কাজেই ভুল করে বসবেন। ব্যবসায়িক লেনদেনে সাবধান। পরিচ্ছন্নতা নিয়ে বাড়ির লোকের সঙ্গে খটোমটো হতে পারে। ধুলাবালু খুঁজতে গিয়ে সম্পর্কে ধুলা জমতে দেবেন না। মেঝেতে সাবানপানি থাকলে ওই দিক দিয়ে হাঁটবেন না, পতন কিন্তু অনিবার্য!

তুলা

আজ সবার কাছ থেকে কিছু না কিছু শিখতে পারবেন। অমীমাংসিত অনেক কাজ আজ মা-বাবার দোয়ায় শেষ হবে। তবে নতুন পার্টনারশিপে আজ সই না করাই ভালো। পরিবারের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। পুরোনো কোনো বিবাদ আজ মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। আজ বারবার লম্বা শ্বাস নিন। কারণ, আপনার চারপাশের মানুষ আজ আপনার ধৈর্যের সীমা পরীক্ষা করবে।

বৃশ্চিক

পকেটে হঠাৎ কিছু টাকা আসতে পারে, যা আশা করেননি। তবে অনলাইনে কিছু কেনাকাটা করতে গেলে ওটিপি দিতে হাজারবার ভাবুন, স্ক্যামাররা কিন্তু ওত পেতে আছে। ব্যক্তিগত জীবনে কিছুটা রহস্যময় সময় কাটতে পারে। সঙ্গীর কোনো আচরণ আপনাকে ভাবিয়ে তুলবে। গুরুত্বপূর্ণ সিক্রেট কারও সঙ্গে শেয়ার করবেন না; পেটের কথা পেটে রাখাই হবে জনি ড্যাপের মতো স্মার্টনেস।

ধনু

ব্যবসায় নতুন এবং লাভজনক সুযোগ আসবে। শুধু চোখ-কান খোলা রাখুন। পুরোনো বিনিয়োগ থেকে ভালো রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়িতে অনেক দিন পর সুখ ও সমৃদ্ধি ফিরে আসবে। তবে জীবনসঙ্গীর সঙ্গে বিরিয়ানির লেগ পিস নিয়ে বা রিমোট নিয়ে ঝগড়া হতে পারে। হুজুগে পড়ে দামি গ্যাজেট কিনবেন না, পকেটটা শেষ পর্যন্ত আপনারই।

মকর

আজ আপনার কর্মশক্তি তুঙ্গে থাকবে। ব্যবসায় অংশীদারদের সঙ্গে কোনো প্রজেক্ট নিয়ে ঝগড়া হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। ঠান্ডা মাথায় কাজ করুন, হাত চালাবেন না! ধর্মীয় বা কোনো সামাজিক কাজে সপরিবারে যোগ দেওয়ার সুযোগ আসবে। দান-ধ্যানে মন যাবে। লটারি জেতার অলীক স্বপ্ন ছেড়ে নিজের কাজের দিকে মন দিন, ওটাই আপনার প্রকৃত ভাগ্য।

কুম্ভ

পুরোনো কোনো আইনি ঝামেলা বা মামলা থাকলে আজ আপনার পক্ষে রায় আসতে পারে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রেজেন্টেশন দিন, সাকসেস আপনার দরজায় কড়া নাড়বে। সন্তানদের স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দিন, আজ ওদের বাইরে থেকে আজেবাজে খাবার খেতে দেবেন না। নতুন কোনো অ্যাডভেঞ্চারে পা দেবেন না, বরং জমে থাকা পেন্ডিং কাজগুলো আগে শেষ করে ফেলুন।

মীন

আর্থিক লাভের দারুণ যোগ আছে। সৃজনশীল কাজে (লেখালেখি বা ছবি আঁকা) আজ দারুণ সাফল্য মিলবে। অফিসে আপনার কাজের প্রশংসা হবে। একটু বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে পারেন। সামান্য কথাতেই মন খারাপ হবে। বাতের ব্যথা বা শরীরের নিচের দিকে ব্যথায় কষ্ট পেতে পারেন। অন্যের পারিবারিক ঝামেলার সালিসি করতে যাবেন না, নিজের চরকায় তেল দিন এবং সুস্থ থাকুন।

