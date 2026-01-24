Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

১৬ আসন: চট্টগ্রামে জোটে-ভোটে টাল মাটাল জামায়াত

  • ১১১ প্রার্থী চূড়ান্ত ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছেন
  • ১৬টি আসনের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ১৩টিতে
  • ছয়টি আসনে বিএনপির বিরুদ্ধে শক্ত প্রার্থী নেই
  • ইসলামী আন্দোলন জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় বিপাকে জামায়াত
  • একটি আসনে এনসিপি প্রার্থী; পাশে নেই জামায়াত নেতা
সবুর শুভ, চট্টগ্রাম    
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রামের ১৬টি সংসদীয় আসনের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ১৩টিতে। ৩টি আসন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে শরিকদের। এদিকে জোট থেকে বেরিয়ে গিয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রায় প্রতিটি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। জোট এবং এতে ভাঙনের কারণে চাপে পড়েছে এই জোট। এই বিবেচনায় ভালো অবস্থানে বিএনপি। সব আসনেই নিজস্ব প্রার্থী। তবে বিপত্তি সৃষ্টি করেছে দুই আসনে তিন বিদ্রোহী প্রার্থী।

তথ্যমতে, চট্টগ্রাম থেকে ১১১ প্রার্থী চূড়ান্ত ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছেন। এর মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী আছেন ১০ জন। রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, চট্টগ্রামের ১৬ আসনের মধ্যে জোটের কারণে জামায়াত ৩ আসনে ছাড় দিয়েছে শরিকদের। এর মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রাম-১৪ (চন্দনাইশ) আসনে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি), চট্টগ্রাম-৮ (বোয়ালখালী) ও চট্টগ্রাম-৫ (হাটহাজারী) আসন। আর চট্টগ্রাম-১ (মিরসরাই), চট্টগ্রাম-২ (ফটিকছড়ি), চট্টগ্রাম-৩ (সন্দ্বীপ উপজেলা), চট্টগ্রাম-৪ (সীতাকুণ্ড ও নগরীর একাংশ), চট্টগ্রাম-৭ (রাঙ্গুনিয়া), চট্টগ্রাম-৯ (কোতোয়ালি-বাকলিয়া), চট্টগ্রাম-১০ (পাহাড়তলী-ডবলমুরিং-হালিশহর), চট্টগ্রাম-১১ (বন্দর-পতেঙ্গা- সদরঘাট), চট্টগ্রাম-১২ (পটিয়া), চট্টগ্রাম-১৫ (লোহাগাড়া উপজেলা ও সাতকানিয়া আংশিক) ও চট্টগ্রাম-১৬ (বাঁশখালী) এই ১১টি আসনে ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থীরাও ভোটের মাঠে সরব রয়েছেন। স্থানীয়রা বলছেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় জামায়াতের ভোটের পরিমাণ কমবে। তবে এই বিষয়ে জামায়াতের চট্টগ্রাম মহানগর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মোহাম্মদ উল্লাহ জানান, ১৬ আসনে ভালো করার প্রত্যয় নিয়েই আমরা প্রচারণা শুরু করেছি। জোটগত নির্বাচনে একটি সুবিধা তো থাকেই।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সমন্বয় আব্দুল কাদের বলেন, ‘এক বাক্সে ভোটনীতি থেকে সরে আমরা বিভিন্ন কারণে ১১ দলীয় জোট থেকে বেরিয়ে আলাদা প্রার্থী দিয়েছি। বাকি আসনগুলোয় প্রার্থী না থাকলেও আমরা দেখেশুনে অন্যদের সমর্থন জানাব।’

এদিকে চট্টগ্রামে এনসিপির একমাত্র আসন চট্টগ্রাম-৮ (বোয়ালখালী)। এখানে বিএনপির শক্ত প্রার্থী রয়েছে। জোটের কারণে আসনটি ছেড়ে দিয়েছে জামায়াত। এই কারণে ভোটের দৃশ্যপটে নেই জামায়াত প্রার্থী ডা. মোহাম্মদ আবু নাছের। এই আসন নিয়ে উভয় দলের মধ্যে টানাপোড়েন রয়েছে। জামায়াত আসনটি ছেড়ে দিলেও তাদের প্রার্থীকে ইতিমধ্যে প্রতীক বরাদ্দ দিয়ে ফেলে রিটার্নিং কর্মকর্তা। তবে জোটের পক্ষ থেকে মনোনয়ন পাওয়ায় এই আসনে বেশ আশাবাদী এনসিপির প্রার্থী জোবাইরুল আরিফ। এই বিষয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা জুলাই অভ্যুত্থানের পর আবারও একটি পাতানো নির্বাচনের আভাস দেখতে পাচ্ছি। হাসিনার মতো ওদের হাতেও অস্ত্রের ঝনঝনানি থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের আছে জুলাইয়ে জেগে ওঠা জনগণের সমর্থন।’ সুষ্ঠু ও নির্মোহ নির্বাচন হলে ইতিবাচক ফলের বিষয়ে আশাবাদী তিনি।

চট্টগ্রামে ১৬ আসনের কোনোটিতে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোটের কোনো প্রার্থী নেই। এর মধ্যে চট্টগ্রাম-২ (ফটিকছড়ি)-এর বিএনপির প্রার্থী সরোয়ার আলমগীরের মনোনয়ন বাতিল হওয়ার পর বর্তমানে তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁর প্রার্থিতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত এখনো আসেনি। অবশিষ্ট ১৫ আসনের মধ্যে চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ার, কর্ণফুলী উপজেলা), চট্টগ্রাম-১২ (পটিয়া), চট্টগ্রাম-৬ (রাউজান), চট্টগ্রাম-১১ (বন্দর-পতেঙ্গা-সদরঘাট), চট্টগ্রাম-৫ (হাটহাজারী ও নগরীর একাংশ) ও চট্টগ্রাম-১১ (বন্দর-পতেঙ্গা-সদরঘাট) আসনে বিএনপির প্রার্থীরা অনেকটা নির্ভার। বিএনপি মনে করছে, এসব আসনে প্রতিপক্ষ দুর্বল। তবে ১৬ আসনের মধ্যে চট্টগ্রাম-১৪ (চন্দনাইশ ও সাতকানিয়ার আংশিক) আসনে দলীয় প্রার্থীর বাইরে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী রয়েছেন দুজন এবং ১৬ (বাঁশখালী) আসনে বিএনপির দলীয় প্রার্থীর বাইরে একজন বিদ্রোহী রয়েছেন। দুই আসনে তিন বিদ্রোহী ধানের শীষ প্রতীকের বিরুদ্ধে লড়বেন। এতে দুই আসনে বিএনপির প্রার্থীরা কিছুটা হলেও বেকায়দায় থাকবেন বলে জানান সংশ্লিষ্ট ভোটাররা।

চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনের ভোটার মোহাম্মদ তৌহিদুল আলম বলেন, দুর্বল প্রতিপক্ষের কারণে চট্টগ্রামে কয়েকটি আসনে সুবিধায় থাকবে বিএনপি। এ ক্ষেত্রে ২-৩টি আসনে জামায়াতও সুবিধায় থাকবে।

একই বিষয়ে চট্টগ্রাম-১৬ (বাঁশখালী) বিএনপির প্রার্থী মিশকাতুল ইসলাম চৌধুরী পাপ্পা জানান, ধানের শীষ উন্নয়ন অগ্রগতির প্রতীক। এই আসনে ধানের শীষকেই ভোটাররা বেছে নেবেন।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাবিএনপিচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামছাপা সংস্করণজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
