লাতিন আমেরিকা

তেল খাতে শাভেজ মডেল থেকে সরে বেসরকারীকরণের পথে ভেনেজুয়েলা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ভেনেজুয়েলার সাবেক প্রেসিডেন্ট হুগো শাভেজ। ছবি: সংগৃহীত

ভেনেজুয়েলার পার্লামেন্ট দেশটির তেলশিল্পের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ শিথিল করতে এবং বেসরকারি খাতের ভূমিকা বাড়াতে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। গত কয়েক বছরের মধ্যে তেলশিল্প সংস্কারের ক্ষেত্রে এটিই সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার ৩ জানুয়ারি ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে তুলে নেওয়ার পর হাইড্রোকার্বন আইন সংস্কারের এই প্রস্তাবটি সামনে আসে; যা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করেছে।

এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে হোয়াইট হাউস ও যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানিমন্ত্রী ক্রিস রাইট দুই দেশের মধ্যে ৫০০ বিলিয়ন ডলারের একটি জ্বালানি চুক্তির ঘোষণা দিয়েছেন। এই চুক্তির মাধ্যমে ওয়াশিংটন ভেনেজুয়েলার তেলশিল্পের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে।

এক প্রতিবেদনে আল জাজিরা জানিয়েছে, গতকাল বৃহস্পতিবার অনুমোদিত এই সংস্কার প্রস্তাব ভেনেজুয়েলার সাবেক প্রেসিডেন্ট হুগো শাভেজের ২০০৬ সালের তেল জাতীয়করণ নীতির বেশ কিছু মূল নীতি ভেঙে দিয়েছে। শাভেজের ওই নীতিতে অপরিশোধিত তেল বাজারজাতকরণের একচেটিয়া অধিকার রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি পিডিভিএসএর জন্য সংরক্ষিত ছিল।

নতুন এ আইনের খসড়া অনুযায়ী, বেসরকারি কোম্পানিগুলো সরাসরি তেল কেনাবেচা করতে পারবে এবং যেকোনো মুদ্রা ও বিচারব্যবস্থায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার অনুমতি পাবে। এ ছাড়া যৌথ উদ্যোগে পিডিভিএসএর সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ার বজায় থাকলেও সহযোগী ছোট অংশীদারদের কারিগরি ও পরিচালনাগত ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

আইনে তেল উত্তোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক সেবাগুলো রাষ্ট্রের জন্য সংরক্ষিত রাখার আইনটিও বাতিলের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর ফলে বেসরকারি কোম্পানিগুলো তেল উত্তোলনের কাজ সাবকন্ট্রাক্টে দিতে পারবে; যদি তারা এর খরচ ও ঝুঁকির দায়ভার নেয়।

বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে এবং বিশেষ করে অনুন্নত এলাকায় নতুন করে ড্রিলিং বা খনন শুরু করতে রয়্যালটি বা কর দেওয়ার ক্ষেত্রেও শিথিলতা আনা হয়েছে। উত্তোলিত তেলের ওপর রয়্যালটির হার ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে সর্বনিম্ন ১৫ শতাংশ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

আরেকটি বড় পরিবর্তন হলো, আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে মধ্যস্থতা এবং সালিসের মতো স্বাধীন বিরোধ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ৯ জানুয়ারি এক বৈঠকে বহুজাতিক তেল কোম্পানিগুলোর নির্বাহীরা এই আইনি নিশ্চয়তার দাবি জানিয়েছিলেন।

মূলত ২০০৭ সালে জাতীয়করণ প্রক্রিয়ার পর এক্সন মবিল এবং কনোকোফিলিপস ভেনেজুয়েলা সরকারের বিরুদ্ধে যে কয়েক বিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণ মামলা করেছিল, সেই প্রেক্ষাপটেই এ দাবি তোলা হয়।

বিষয়:

জ্বালানিভেনেজুয়েলাজ্বালানি তেলযুক্তরাষ্ট্রতেল
