ভারতে খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে শেষ হতে পারে বাংলাদেশ ক্রিকেট

বলছেন আজিঙ্কা রাহানে
নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় বাংলাদেশ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে দল পাঠাবে না বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বিসিবির এই সিদ্ধান্ত আত্মঘাতী বলেই মনে হচ্ছে ভারতের সাবেক অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানের কাছে। এমনকি বাংলাদেশ ক্রিকেট শেষ হয়ে যেতে পারে বলেও মনে করেন তিনি।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইস্যুতে নিজেদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করলে ভবিষ্যতে ভারতীয় দলও বাংলাদেশ সফর করবে না। তাতে আর্থিকভাবে বিশাল ক্ষতির মুখে পড়ে যাবে বাংলাদেশ। সম্প্রচার এবং বিজ্ঞাপন থেকে বাড়তি আয়ের সুযোগ কমে আসবে। তাই বিসিবির ভারত না যাওয়ার সিদ্ধান্তে বিস্মিত রাহানে।
ক্রিকবাজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাহানে বলেন, ‘নিরাপত্তা শঙ্কার কথা শুনে আমি অবাক হয়েছি। ভারত নিরাপদ জায়গা। আমরা প্রটোকল দেই, এখানকার আতিথেয়তা কেমন সেটা সবারই জানা আছে। আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সব সময় সচল থাকে। আমার মনে হয়, ক্রিকেট খেলার জন্য ভারত একটি নিরাপদ জায়গা।’
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মতো একটা টুর্নামেন্টে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্তে বঞ্চিত হবে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। এই প্রসঙ্গে রাহানে বলেন, ‘আইসিসি টুর্নামেন্টে সবাই সব দল নিয়ে সবাই সতর্ক থাকে। আমি তাই ওসব নিয়ে ভাবতে চাই না। তবে খেলোয়াড় ও সমর্থকেরা ঐ জায়গাটা মিস করবে। এটা বাংলাদেশের ক্ষতি। এমন সিদ্ধান্তের কারণে হয়তো ভবিষ্যতে ভারতীয় দল বাংলাদেশে খেলতে যাবে না। যেটা বাংলাদেশের ক্রিকেটকে শেষ করে দিতে পারে।’
বাংলাদেশের ক্রিকেটার এবং দর্শকদের কথা ভেবে খারাপ লাগছে রাহানের, ‘বাংলাদেশের ক্রিকেটারেরা ভারতে এলে এবং বিশ্বকাপে অংশ নিলে খুশি হত। বাংলাদেশ উপমহাদেশের দারুণ একটা দল। তাদের এমন সব ক্রিকেটার আছে যাঁরা এই কন্ডিশনে অভিজ্ঞ। সত্যিই খুব খারাপ লাগছে বাংলাদেশ দল, খেলোয়াড় ও তাদের সমর্থকদের জন্য। প্রতিটি দলের বিপক্ষেই বাংলাদেশ বেশ ভালো লড়াই উপহার দেয়।’
