আলোচিত বলিউড অভিনেতা কামাল খান গ্রেপ্তার

বলিউড অভিনেতা এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার কামাল রশিদ খান ওরফে কেআরকে-কে গ্রেপ্তার করেছে মুম্বাই পুলিশ। আন্ধেরির ওশিওয়ারা এলাকায় একটি বহুতল আবাসন লক্ষ্য করে দুটি গুলি চালানোর ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে তাঁকে আটক করা হয়।
১৮ জানুয়ারি ওশিওয়ারার একটি আবাসিক ভবনে হঠাৎ দুটি গুলি চালানো হয়। এতে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। নালন্দা সোসাইটি নামের ওই ভবনের দ্বিতীয় তলায় একজন লেখক-পরিচালকের ফ্ল্যাট এবং চতুর্থ তলায় জনৈক মডেলের ফ্ল্যাটের কাছে দুটি বুলেটের অংশ পাওয়া যায়।
ঘটনার তদন্তে নামে ওশিওয়ারা পুলিশের ১৮ জন সদস্যের একটি বিশেষ টিম। সঙ্গে ছিল ক্রাইম ব্রাঞ্চের একাধিক দল। শুরুতে সিসিটিভি ফুটেজে কোনো সূত্র না পাওয়ায় পুলিশ কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়লেও ফরেনসিক টিমের সহায়তায় জানা যায় যে গুলিগুলো কামাল আর খানের বাংলো থেকেই ছোড়া হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার গভীর রাতে কেআরকে-কে ওশিওয়ারা থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশ সূত্রের খবর অনুযায়ী, জেরার মুখে অভিনেতা দোষ স্বীকার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর লাইসেন্স করা বন্দুক থেকেই এই গুলি চালানো হয়েছিল।
পুলিশ ইতিমধ্যে তাঁর বন্দুকটি বাজেয়াপ্ত করেছে। ওশিওয়ারা থানার এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কেআরকে নিজের বয়ানে গুলি চালানোর দায় স্বীকার করেছেন। তাঁর বন্দুকটি জব্দ করা হয়েছে এবং পরবর্তী আইনি ব্যবস্থার জন্য নথিপত্র তৈরির কাজ চলছে।
আজ শনিবার ভোরের মধ্যেই অভিনেতার আনুষ্ঠানিক গ্রেপ্তারের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে বলে পুলিশ জানায়। কেন তিনি হঠাৎ এই গুলি চালালেন, তা নিয়ে এখনো তদন্ত চলছে। বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য প্রায়ই আলোচনায় থাকা এই অভিনেতার এমন কর্মকাণ্ডে বলিউডে নতুন করে শোরগোল শুরু হয়েছে।
প্রায় তিন বছরের বিরতির পর গত বছরের শেষ দিকে সিনেমার শুটিংয়ে ফেরেন অপু বিশ্বাস। এবার তিনি যুক্ত হলেন ওয়েব কনটেন্টে। সম্প্রতি এই অভিনেত্রী নাম লেখালেন কামরুজ্জামান রোমানের ‘শিকার’ নামের ওয়েব ফিল্মে।৪ ঘণ্টা আগে
গত বছরের শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্রে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন শবনম বুবলী। সঙ্গে ছিলেন শাকিব খান ও ছেলে বীর। দেশে ফেরার পর গুঞ্জন ছড়ায়, আবার মা হতে চলেছেন তিনি। গত সপ্তাহে এক অনুষ্ঠানে বিষয়টি নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলে ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা বলতে অস্বীকার করেন বুবলী।৪ ঘণ্টা আগে
পর্দায় সত্য ঘটনা তুলে ধরতে পছন্দ করেন নির্মাতা রায়হান রাফী। বড় পর্দা ও ওটিটি দুই মাধ্যমেই সত্য ঘটনা অবলম্বনে সিনেমা ও সিরিজ বানিয়ে প্রশংসিত হয়েছেন তিনি। বরগুনার আলোচিত রিফাত-মিন্নির ঘটনা অবলম্বনে ‘পরাণ’, গাজীপুরে এক প্রবাসীর স্ত্রী ও সন্তানদের হত্যাকাণ্ড নিয়ে...৪ ঘণ্টা আগে
সাফল্যের তিন দশক পেরিয়ে এলেন রানী মুখার্জি। ১৯৯৬ সালে বাংলা সিনেমা ‘বিয়ের ফুল’ ও বলিউডের ‘রাজা কি আয়েগি বারাত’ দিয়ে শোবিজে তাঁর পথচলা শুরু হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রানী হয়ে উঠেছেন তাঁর প্রজন্মের অন্যতম সম্মানিত ও প্রশংসিত অভিনেত্রী।৪ ঘণ্টা আগে