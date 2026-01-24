Ajker Patrika
বলিউড

আলোচিত বলিউড অভিনেতা কামাল খান গ্রেপ্তার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৪ জানুয়ারি ২০২৬, ১১: ৪৪
আলোচিত বলিউড অভিনেতা কামাল খান গ্রেপ্তার
কামাল রশিদ খান ওরফে কেআরকে। ছবি: সংগৃহীত

বলিউড অভিনেতা এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার কামাল রশিদ খান ওরফে কেআরকে-কে গ্রেপ্তার করেছে মুম্বাই পুলিশ। আন্ধেরির ওশিওয়ারা এলাকায় একটি বহুতল আবাসন লক্ষ্য করে দুটি গুলি চালানোর ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে তাঁকে আটক করা হয়।

১৮ জানুয়ারি ওশিওয়ারার একটি আবাসিক ভবনে হঠাৎ দুটি গুলি চালানো হয়। এতে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। নালন্দা সোসাইটি নামের ওই ভবনের দ্বিতীয় তলায় একজন লেখক-পরিচালকের ফ্ল্যাট এবং চতুর্থ তলায় জনৈক মডেলের ফ্ল্যাটের কাছে দুটি বুলেটের অংশ পাওয়া যায়।

ঘটনার তদন্তে নামে ওশিওয়ারা পুলিশের ১৮ জন সদস্যের একটি বিশেষ টিম। সঙ্গে ছিল ক্রাইম ব্রাঞ্চের একাধিক দল। শুরুতে সিসিটিভি ফুটেজে কোনো সূত্র না পাওয়ায় পুলিশ কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়লেও ফরেনসিক টিমের সহায়তায় জানা যায় যে গুলিগুলো কামাল আর খানের বাংলো থেকেই ছোড়া হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার গভীর রাতে কেআরকে-কে ওশিওয়ারা থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশ সূত্রের খবর অনুযায়ী, জেরার মুখে অভিনেতা দোষ স্বীকার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর লাইসেন্স করা বন্দুক থেকেই এই গুলি চালানো হয়েছিল।

পুলিশ ইতিমধ্যে তাঁর বন্দুকটি বাজেয়াপ্ত করেছে। ওশিওয়ারা থানার এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কেআরকে নিজের বয়ানে গুলি চালানোর দায় স্বীকার করেছেন। তাঁর বন্দুকটি জব্দ করা হয়েছে এবং পরবর্তী আইনি ব্যবস্থার জন্য নথিপত্র তৈরির কাজ চলছে।

আজ শনিবার ভোরের মধ্যেই অভিনেতার আনুষ্ঠানিক গ্রেপ্তারের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে বলে পুলিশ জানায়। কেন তিনি হঠাৎ এই গুলি চালালেন, তা নিয়ে এখনো তদন্ত চলছে। বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য প্রায়ই আলোচনায় থাকা এই অভিনেতার এমন কর্মকাণ্ডে বলিউডে নতুন করে শোরগোল শুরু হয়েছে।

বিষয়:

অভিনেতাপুলিশগ্রেপ্তারবলিউডবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

১৬ আসন: চট্টগ্রামে জোটে-ভোটে টালমাটাল জামায়াত

আজকের রাশিফল: স্ত্রীর পরামর্শে ভাগ্য খুলবে, চারপাশের মানুষ ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে

‘চীন তোমাদের গিলে খাবে’, কানাডাকে হুঁশিয়ারি দিলেন ট্রাম্প

নীলফামারীতে হাসপাতাল প্রকল্প: উত্তরের চিকিৎসাসেবার নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা

উত্তর-পূর্ব সিরিয়ায় যেভাবে ক্ষমতা হারাল কুর্দিরা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নীলফামারীতে হাসপাতাল প্রকল্প: উত্তরের চিকিৎসাসেবার নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা

নীলফামারীতে হাসপাতাল প্রকল্প: উত্তরের চিকিৎসাসেবার নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা

উত্তর-পূর্ব সিরিয়ায় যেভাবে ক্ষমতা হারাল কুর্দিরা

উত্তর-পূর্ব সিরিয়ায় যেভাবে ক্ষমতা হারাল কুর্দিরা

২৩৮ আসনে এনসিপির ‘গণভোটের প্রার্থী’ ঘোষণা

২৩৮ আসনে এনসিপির ‘গণভোটের প্রার্থী’ ঘোষণা

নির্বাচনী প্রচারে শনিবার চট্টগ্রাম যাচ্ছেন তারেক রহমান

নির্বাচনী প্রচারে শনিবার চট্টগ্রাম যাচ্ছেন তারেক রহমান

ময়মনসিংহে গ্রামীণ ব্যাংক কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ

ময়মনসিংহে গ্রামীণ ব্যাংক কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ

সম্পর্কিত

আলোচিত বলিউড অভিনেতা কামাল খান গ্রেপ্তার

আলোচিত বলিউড অভিনেতা কামাল খান গ্রেপ্তার

দুই সিনেমার পর নতুন ওয়েব ফিল্মে অপু বিশ্বাস

দুই সিনেমার পর নতুন ওয়েব ফিল্মে অপু বিশ্বাস

আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন বুবলী

আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন বুবলী

বিডিআর বিদ্রোহ নিয়ে সিনেমা বানাতে চান রাফী

বিডিআর বিদ্রোহ নিয়ে সিনেমা বানাতে চান রাফী