Ajker Patrika
ভারত

দিল্লি বিস্ফোরণকে ‘সন্ত্রাসী হামলা’ বলল ভারত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
লালকেল্লার কাছে ওই বিস্ফোরণে অন্তত আটজন নিহত ও ২০ জন আহত হন। ছবি: এএফপি
লালকেল্লার কাছে ওই বিস্ফোরণে অন্তত আটজন নিহত ও ২০ জন আহত হন। ছবি: এএফপি

রাজধানী দিল্লিতে সাম্প্রতিক ঘটা গাড়ি বিস্ফোরণকে ‘সন্ত্রাসী হামলা’ বলে ঘোষণা করেছে ভারত সরকার। গত সোমবার শহরের ঐতিহাসিক লালকেল্লার কাছে ওই বিস্ফোরণে অন্তত আটজন নিহত ও ২০ জন আহত হন।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গতকাল বুধবার গভীর রাতে (স্থানীয় সময়) নিরাপত্তাসংক্রান্ত এক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন্ত্রিসভা এ হামলার নিন্দা করেছে। মন্ত্রিসভা বলেছে, এটি ‘ভারতবিরোধী শক্তিগুলো’ দ্বারা সংঘটিত একটি কাপুরুষোচিত কাজ।

ভারতীয় গোয়েন্দাদের ঘোল খাওয়াল ডা. উমর, গাড়িটি ৩ ঘণ্টা ধরে পার্কিং লটে অপেক্ষার পর ঘটে বিস্ফোরণভারতীয় গোয়েন্দাদের ঘোল খাওয়াল ডা. উমর, গাড়িটি ৩ ঘণ্টা ধরে পার্কিং লটে অপেক্ষার পর ঘটে বিস্ফোরণ

তবে এখন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ এ বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে কারও নাম প্রকাশ করেনি বা কাউকে গ্রেপ্তারও করেনি।

গতকালের বৈঠকে মন্ত্রিসভা বলেছে, ভারতবিরোধী শক্তি দ্বারা সংঘটিত এ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশ আরও একটি জঘন্য সন্ত্রাসী ঘটনার সাক্ষী হয়েছে। মন্ত্রিসভা নির্দেশ দিচ্ছে, ঘটনাটির সুষ্ঠু তদন্ত করে অপরাধী, তাদের সহযোগী ও পৃষ্ঠপোষকদের চিহ্নিত করা হোক এবং অবিলম্বে তাদের বিচারের আওতায় আনা হোক।

মন্ত্রিসভা আরও বলেছে, সরকার নির্দোষ মানুষের প্রাণহানির কারণ হওয়া এই জঘন্য ও কাপুরুষোচিত হামলার নিন্দা জানাচ্ছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের জিরো টলারেন্স নীতি সব সময় অটল থাকবে।

গত সোমবার দিল্লির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক স্থান লালকেল্লার নিকটবর্তী একটি মেট্রো স্টেশনের কাছে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল।

দিল্লি পুলিশের কমিশনার সতীশ গোলচা সাংবাদিকদের জানান, সোমবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৫২ মিনিটে লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের ১ নম্বর গেটের কাছে একটি গাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। গাড়িটি ট্রাফিক সিগন্যালে আটকে ছিল। এর ফলে কাছাকাছি থাকা গাড়িগুলোরও ক্ষতি হয়।

দিল্লি পুলিশের একজন মুখপাত্র বিবিসিকে জানিয়েছেন, হুন্ডাই আই-২০ মডেলের একটি গাড়িতে এই বিস্ফোরণ ঘটেছিল। বিস্ফোরণের সময় গাড়িটি ধীরে ধীরে চলছিল এবং তাতে তিনজন আরোহী ছিলেন।

বিস্ফোরণের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লি পুলিশ আশপাশের এলাকায় হাই অ্যালার্ট বা উচ্চ সতর্কতা জারি করে।

সোমবার ঘটনার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান, পুলিশ, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলো বিস্ফোরণের তদন্ত করছে। তিনি বলেন, ‘আমরা সমস্ত সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছি এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করব। তদন্তের ফলাফল আমরা জনগণের সামনে তুলে ধরব।’

প্রধানমন্ত্রী মোদি বিস্ফোরণে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। বিরোধীদলীয় নেতা রাহুল গান্ধী বিস্ফোরণের ঘটনাকে ‘অত্যন্ত হৃদয়বিদারক’ বলে অভিহিত করেছেন।

প্রসঙ্গত, লালকেল্লা সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। ভারতের জনপ্রিয় পর্যটন স্পটগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক এটি পরিদর্শনে আসেন। প্রতিবছর ভারতের স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ এই স্থান থেকেই দিয়ে থাকেন প্রধানমন্ত্রী।

বিষয়:

দিল্লিনিহতনরেন্দ্র মোদিভারতসন্ত্রাসীহামলাবিস্ফোরণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

নিম্নকক্ষেও পাস পাকিস্তান সংবিধানের বিতর্কিত সংশোধনী, ইমরান খানের দলের বর্জন

নিম্নকক্ষেও পাস পাকিস্তান সংবিধানের বিতর্কিত সংশোধনী, ইমরান খানের দলের বর্জন

সরকার শাটডাউন অবসানের বিলে ট্রাম্পের স্বাক্ষর, ৪৩ দিন পর ফুরাল অচলাবস্থা

সরকার শাটডাউন অবসানের বিলে ট্রাম্পের স্বাক্ষর, ৪৩ দিন পর ফুরাল অচলাবস্থা

যুক্তরাষ্ট্রে এসে আমাদের প্রশিক্ষণ দাও, তারপর চলে যাও—ট্রাম্পের ভিসা ভাবনা

যুক্তরাষ্ট্রে এসে আমাদের প্রশিক্ষণ দাও, তারপর চলে যাও—ট্রাম্পের ভিসা ভাবনা

তোমার বিবি কয়টা—আল-শারাকে ট্রাম্পের জিজ্ঞাসা

তোমার বিবি কয়টা—আল-শারাকে ট্রাম্পের জিজ্ঞাসা

পাকিস্তান

নিম্নকক্ষেও পাস পাকিস্তান সংবিধানের বিতর্কিত সংশোধনী, ইমরান খানের দলের বর্জন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

পাকিস্তানের পার্লামেন্ট দেশটির সংবিধানের ২৭তম সংশোধনী পাস করেছে। এই বিতর্কিত সংশোধনী দেশটির সেনাপ্রধানের ক্ষমতা আরও বাড়াবে এবং তাঁকে আজীবন আইনি দায়মুক্তি দেবে। একই সঙ্গে এটি সুপ্রিম কোর্টের স্বাধীনতাও সীমিত করবে। সমালোচকেরা একে ‘গণতন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেক’ বলে বর্ণনা করেছেন।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার রাতে পাকিস্তানের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি তথা জাতীয় পরিষদে বিলটি পাস হয়েছে। পাকিস্তানের ক্ষমতাধর সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির—যিনি দেশটির ডি–ফ্যাক্টো শাসক হিসেবে পরিচিত—এই ২৭ তম সংশোধনীর প্রধান উপকারভোগী।

বিলটি এখন সামান্য পরিবর্তনের জন্য সিনেটে ফেরত পাঠানো হবে। এর আগে উচ্চকক্ষ সিনেট গত সোমবার এটি অনুমোদন করে। এরপর প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি এতে স্বাক্ষর করলে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে সংবিধানের অংশ হয়ে যাবে।

এই সংশোধনীর অধীনে এ বছর শুরুর দিকে পাঁচ তারকাবিশিষ্ট জেনারেল হিসেবে মনোনীত হওয়া সেনাপ্রধান আসিম মুনির অভূতপূর্ব ক্ষমতা অর্জন করবেন। তাঁকে চিফ অব ডিফেন্স ফোর্সেস—নামে নতুন একটি পদে উন্নীত করা হবে। এর ফলে তিনি কেবল সেনাবাহিনীই নয়, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীরও প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। পাশাপাশি তাঁকে আজীবন ফৌজদারি বিচারের হাত থেকে দায়মুক্তি দেওয়া হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডজাঙ্কট অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং ‘The Army and Democracy: Military Politics in Pakistan’—বইয়ের লেখক আকিল শাহ বলেছেন, মুনির ‘সাংবিধানিকভাবে অভূতপূর্ব এক সুরক্ষিত পদ সৃষ্টির মাধ্যমে নিজে ও ভবিষ্যতের সেনাপ্রধানদের ক্ষমতায় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।’ তিনি বলেন, সংশোধনীতে দেওয়া দায়মুক্তি ‘নাগরিক কর্তৃত্বের নীতিকে উপহাসে পরিণত করেছে, কারণ এটি তাকে সব ধরনের জবাবদিহির ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছে।’

এই সংশোধনী সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা ও কার্যপরিধিও ব্যাপকভাবে খর্ব করেছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রে এই প্রতিষ্ঠানটিই এত দিন নির্বাহী ক্ষমতার একমাত্র নিয়ামক হিসেবে টিকে ছিল। সংশোধনী অনুযায়ী—সুপ্রিম কোর্টের ঊর্ধ্বে একটি নতুন ফেডারেল সাংবিধানিক আদালত গঠন করা হবে, যার বিচারপতিদের মনোনয়ন দেবে নির্বাহী বিভাগ। সমালোচকেরা বলছেন, এতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অবশিষ্ট প্রতীকটিও ভেঙে পড়বে। বিচারপতিদের বদলি বা স্থানান্তর সংক্রান্ত সিদ্ধান্তও এখন থেকে এককভাবে প্রেসিডেন্টের হাতে থাকবে, ফলে বিচার বিভাগে জবাবদিহির ধারণা পুরোপুরি বিলুপ্ত হবে।

আরও ক্ষমতাধর হচ্ছেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির, দুর্বল হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টআরও ক্ষমতাধর হচ্ছেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির, দুর্বল হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট

সাংবিধানিক আইনজীবী সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, এই সংশোধনী ‘পাকিস্তানের বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ধারণাটিকেই ধ্বংস করে দিয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘এর মাধ্যমে দেশটি কার্যত আজীবন একনায়কতন্ত্রের পথে হাঁটছে।’ বিরোধীরা বলছেন, এই আইন সামরিক শাসনকে সংবিধানে স্থায়ী রূপ দিচ্ছে এবং পাকিস্তানকে পূর্ণ কর্তৃত্ববাদে ঠেলে দিচ্ছে।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর থেকে পাকিস্তান কয়েক দশক সরাসরি সামরিক শাসনের অধীনে ছিল। সে সময় জেনারেলরা সংবিধান স্থগিত করে দিয়েছিলেন। তবে ২০০৮ সালে জেনারেল পারভেজ মুশাররফের পতনের পর দেশটি এক ভঙ্গুর গণতন্ত্রে রূপ নেয়—যেখানে নির্বাচিত বেসামরিক সরকারই মুখে নেতৃত্ব দেয়, কিন্তু পর্দার আড়ালে সেনাবাহিনীই নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেনাবাহিনী আবারও দেশের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কুক্ষিগত করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এর মাধ্যমে শীর্ষ সেনা কর্মকর্তারা আরও ক্ষমতাবান হচ্ছেন। ২০২২ সালে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব নেওয়ার পর আসিম মুনির আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কার্যত রাষ্ট্রপ্রধানের মতো সফর করেছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে হোয়াইট হাউসে দুটি বৈঠক করেছেন, যেখানে ট্রাম্প তাঁকে ‘আমার প্রিয় ফিল্ড মার্শাল’ বলে উল্লেখ করেছিলেন। সরকারি জোটের নেতা প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং তার মন্ত্রিসভার সদস্যরা এই সংশোধনীকে ন্যায়বিচার ও সেনাবাহিনীর ‘আধুনিকীকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি’র উদ্যোগ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

অতীতে সংবিধান পরিবর্তনের প্রস্তাব নিয়ে সিনেট ও জাতীয় পরিষদে সপ্তাহজুড়ে বিতর্ক হতো। কিন্তু এবার তা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দুই কক্ষেই পাস হয়ে যায়। বিশ্লেষকদের মতে, দুর্বল জোট সরকারের অসহায়ত্ব এবং মুনিরের অপ্রতিরোধ্য প্রভাবেরই প্রমাণ এটি। বুধবার কেবল চারজন সংসদ সদস্য বিলটির বিরোধিতা করেন।

পাকিস্তানের বৃহত্তম বিরোধী দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) এই ভোট বর্জন করেছে। যদিও জনসমর্থনে দলটি এখনো শক্তিশালী, কিন্তু মুনির সেনাপ্রধান হওয়ার পর থেকে তাদের রাজনৈতিক শক্তি ও প্রভাব প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। দলের নেতা, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে কারাগারে আছেন এবং তার মুক্তির সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

বহুদলীয় বিরোধী জোট তেহরিক-ই-তাহাফুজ-ই-আইন-ই-পাকিস্তান (টিটিএপি) অভিযোগ করেছে যে, সরকার ‘সংবিধানের ভিত্তি নড়িয়ে দিয়েছে।’ এক যৌথ চিঠিতে শতাধিক আইনজীবী ও অধিকারকর্মী এই সংশোধনীকে ‘সংবিধান বিকৃতি’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তারা বলেন, এই প্রক্রিয়ায় ‘আইনজীবী সমাজ, বিচার বিভাগ এবং নাগরিক সমাজের সঙ্গে কোনো অর্থবহ আলোচনা বা মতবিনিময় হয়নি।’

বিষয়:

পাকিস্তানসেনাপ্রধানআদালতসংবিধান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

দিল্লি বিস্ফোরণকে ‘সন্ত্রাসী হামলা’ বলল ভারত

দিল্লি বিস্ফোরণকে ‘সন্ত্রাসী হামলা’ বলল ভারত

সরকার শাটডাউন অবসানের বিলে ট্রাম্পের স্বাক্ষর, ৪৩ দিন পর ফুরাল অচলাবস্থা

সরকার শাটডাউন অবসানের বিলে ট্রাম্পের স্বাক্ষর, ৪৩ দিন পর ফুরাল অচলাবস্থা

যুক্তরাষ্ট্রে এসে আমাদের প্রশিক্ষণ দাও, তারপর চলে যাও—ট্রাম্পের ভিসা ভাবনা

যুক্তরাষ্ট্রে এসে আমাদের প্রশিক্ষণ দাও, তারপর চলে যাও—ট্রাম্পের ভিসা ভাবনা

তোমার বিবি কয়টা—আল-শারাকে ট্রাম্পের জিজ্ঞাসা

তোমার বিবি কয়টা—আল-শারাকে ট্রাম্পের জিজ্ঞাসা

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

সরকার শাটডাউন অবসানের বিলে ট্রাম্পের স্বাক্ষর, ৪৩ দিন পর ফুরাল অচলাবস্থা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
যুক্তরাষ্ট্রের সরকার শাটডাউন অবসানের বিলে সই করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি
যুক্তরাষ্ট্রের সরকার শাটডাউন অবসানের বিলে সই করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশটির ইতিহাসে দীর্ঘতম সরকারি শাটডাউন বা অচলাবস্থা শেষ করতে একটি বিলে স্বাক্ষর করেছেন। এর আগে, মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস বা প্রতিনিধি পরিষদ খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি পুনরায় চালু করা, কয়েক লক্ষ ফেডারেল কর্মচারীর বেতন প্রদান এবং ক্ষতিগ্রস্ত বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারে সরকারি ব্যয় নির্বাহে জরুরি এক বিলে সম্মতি দেয়।

রিপাবলিকান পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস ২২২-২০৯ ভোটে বিলটি পাস করে। ট্রাম্পের সমর্থনেই মূলত তাঁর দল ঐক্যবদ্ধ ছিল। তবে নিম্নকক্ষের ডেমোক্র্যাট সদস্যরা তীব্র বিরোধিতা করেন। তারা ক্ষুব্ধ ছিলেন এই কারণে যে—সিনেটে তাদের সহকর্মীদের দীর্ঘ অচলাবস্থা সৃষ্টিকারী অবস্থানও শেষ পর্যন্ত ফেডারেল স্বাস্থ্যবিমা ভর্তুকি বাড়ানোর কোনো চুক্তি আনতে ব্যর্থ হয়েছে।

বিলটিতে ট্রাম্পের স্বাক্ষর ৪৩ দিনের এই অচলাবস্থায় কর্মবিরতিতে থাকা ফেডারেল কর্মীদের আজ বৃহস্পতিবার থেকেই কাজে ফেরার সুযোগ দেবে। তবে পুরোপুরি সরকারি কার্যক্রম কত দ্রুত স্বাভাবিক হবে, তা এখনো অনিশ্চিত।

হোয়াইট হাউসে গভীর রাতে আয়োজিত স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা আর কখনো এমন কিছু হতে দিতে পারি না। এটি দেশ চালানোর উপায় হতে পারে না।’ তিনি এ সময় ডেমোক্র্যাটদের কঠোর সমালোচনাও করেন।

যাই হোক, এই আইন আইন ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত সরকারি অর্থায়ন বাড়াবে, যা যুক্তরাষ্ট্রের ৩৮ ট্রিলিয়ন ডলারের ঋণে প্রতি বছর প্রায় ১ দশমিক ৮ ট্রিলিয়ন ডলার নতুন সংযোজনের পথ তৈরি করবে।

অচলাবস্থার অবসান যুক্তরাষ্ট্রে বিমান চলাচল-সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সেবাগুলোর পুনরুদ্ধারে আশার আলো জাগিয়েছে, বিশেষ করে থ্যাঙ্কসগিভিংয়ের বিশাল ভ্রমণ মৌসুম শুরু হতে মাত্র দুই সপ্তাহ বাকি। একই সঙ্গে কোটি পরিবারের জন্য খাদ্য সহায়তা পুনরায় চালু হওয়ায় বড়দিনের কেনাকাটার মৌসুমে তাদের ব্যয় করার সক্ষমতাও বাড়তে পারে।

তবে হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, কিছু তথ্যের ঘাটতি হয়তো আর কখনো পূরণ করা যাবে না। বিশেষ করে অক্টোবর মাসের কর্মসংস্থান ও ভোক্তা মূল্যসূচক (সিপিআই) সম্পর্কিত প্রতিবেদন হয়তো আর প্রকাশই হবে না।

বিষয়:

প্রেসিডেন্টডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রমার্কিন প্রেসিডেন্টকংগ্রেস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

দিল্লি বিস্ফোরণকে ‘সন্ত্রাসী হামলা’ বলল ভারত

দিল্লি বিস্ফোরণকে ‘সন্ত্রাসী হামলা’ বলল ভারত

নিম্নকক্ষেও পাস পাকিস্তান সংবিধানের বিতর্কিত সংশোধনী, ইমরান খানের দলের বর্জন

নিম্নকক্ষেও পাস পাকিস্তান সংবিধানের বিতর্কিত সংশোধনী, ইমরান খানের দলের বর্জন

যুক্তরাষ্ট্রে এসে আমাদের প্রশিক্ষণ দাও, তারপর চলে যাও—ট্রাম্পের ভিসা ভাবনা

যুক্তরাষ্ট্রে এসে আমাদের প্রশিক্ষণ দাও, তারপর চলে যাও—ট্রাম্পের ভিসা ভাবনা

তোমার বিবি কয়টা—আল-শারাকে ট্রাম্পের জিজ্ঞাসা

তোমার বিবি কয়টা—আল-শারাকে ট্রাম্পের জিজ্ঞাসা

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

যুক্তরাষ্ট্রে এসে আমাদের প্রশিক্ষণ দাও, তারপর চলে যাও—ট্রাম্পের ভিসা ভাবনা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৩ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ২৩
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন এইচ-১বি ভিসা নীতির লক্ষ্য হলো, যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষ বিদেশি কর্মীদের অস্থায়ীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে নেওয়া। যাতে তারা আমেরিকানদের উচ্চ দক্ষতার কাজে প্রশিক্ষণ দিতে পারে। বিদেশি শ্রমিকের ওপর দীর্ঘমেয়াদি নির্ভরশীলতা চান না ট্রাম্প, এমনটি জানিয়েছেন মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসন সাম্প্রতিক সময়ে আগ্রাসী অভিবাসন নীতি সংস্কারের পথে হাঁটছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাম্প বলেছেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমেরিকাকে বিদেশি প্রতিভা আনতেই হবে। তার ঠিক পরদিনই বেসেন্ট এই মন্তব্য করলেন।

ফক্স নিউজের সাংবাদিক ব্রায়ান কিলমেইডকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বেসেন্ট বলেন, ট্রাম্পের নতুন এইচ-১বি ভিসা নীতি একধরনের ‘জ্ঞান স্থানান্তর উদ্যোগ’, যার উদ্দেশ্য আমেরিকার উৎপাদন খাতকে পুনরুজ্জীবিত করা। তিনি বলেন, এই নতুন পন্থার লক্ষ্য হলো কয়েক দশকের আউটসোর্সিং বা উৎপাদন স্থানান্তরের পর যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন শিল্পকে পুনর্গঠন করা।

বেসেন্ট বলেন, ‘২০ থেকে ৩০ বছর ধরে আমরা নিখুঁত উৎপাদনশিল্পের কাজ বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছি...এখন হুট করে আমরা বলতেই পারি না যে, কাল থেকেই আমরা নিজেরা জাহাজ বানাব। আমরা যুক্তরাষ্ট্রে সেমিকন্ডাক্টর শিল্প ফিরিয়ে আনতে চাই। অ্যারিজোনায় বড় বড় স্থাপনাগুলো গড়ে উঠবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘প্রেসিডেন্টের ভাবনাটা হলো—বিদেশি বিশেষজ্ঞদের তিন, পাঁচ বা সাত বছরের জন্য আনা হবে, যাতে তারা আমেরিকান শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দিতে পারে। এরপর তারা নিজ দেশে ফিরে যাবে, আর তখন আমেরিকান শ্রমিকেরাই সেই দায়িত্ব নেবে।’

বিদেশি শ্রমিকেরা আমেরিকানদের চাকরি কেড়ে নেয়—এমন আশঙ্কার জবাবে বেসেন্ট বলেন, ‘এই মুহূর্তে কোনো আমেরিকানই ওই কাজ করতে পারবে না—এখনো নয়।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমরা বহু বছর ধরে এখানে জাহাজ বা সেমিকন্ডাক্টর তৈরি করিনি। বিদেশি অংশীদাররা আসবে, আমেরিকানদের শেখাবে—এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য।’

বেসেন্ট ব্যাখ্যা করেন, ট্রাম্প টিমের এই নতুন এইচ-১বি নীতি রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টের বৃহত্তর পরিকল্পনারই অংশ—যার উদ্দেশ্য হলো গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলোকে দেশে ফিরিয়ে আনা এবং আমদানি নির্ভরতা কমানো।

এ ছাড়া বেসেন্ট ট্রাম্প প্রশাসনের অর্থনৈতিক কর্মসূচি নিয়েও কথা বলেন। তিনি নিশ্চিত করেন, বছরে ১ লাখ ডলারের নিচে আয় করা পরিবারের জন্য ২ হাজার ডলারের শুল্ক-রিবেট বা ফেরতের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলছে। বেসেন্ট বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট ২ হাজার ডলারের রিবেট নিয়ে কথা বলছেন...এটি এমন এক পদক্ষেপ, যাতে পরিবারগুলো শক্তিশালী বাণিজ্য নীতির সুফল সরাসরি পায়।’

বেসেন্ট বলেন, ট্রাম্প প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি হলো ‘প্যারালাল প্রস্পারিটি বা সমান্তরাল সমৃদ্ধি’ যেখানে ওয়াল স্ট্রিট ও মেইন স্ট্রিট একসঙ্গে এগিয়ে যাবে। আর এটি নির্ভর করছে ট্রেজারি বাজারকে গভীর, তরল ও স্থিতিশীল রাখার ওপর।

বিষয়:

অভিবাসীডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রমার্কিন প্রেসিডেন্টভিসা নীতি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

দিল্লি বিস্ফোরণকে ‘সন্ত্রাসী হামলা’ বলল ভারত

দিল্লি বিস্ফোরণকে ‘সন্ত্রাসী হামলা’ বলল ভারত

নিম্নকক্ষেও পাস পাকিস্তান সংবিধানের বিতর্কিত সংশোধনী, ইমরান খানের দলের বর্জন

নিম্নকক্ষেও পাস পাকিস্তান সংবিধানের বিতর্কিত সংশোধনী, ইমরান খানের দলের বর্জন

সরকার শাটডাউন অবসানের বিলে ট্রাম্পের স্বাক্ষর, ৪৩ দিন পর ফুরাল অচলাবস্থা

সরকার শাটডাউন অবসানের বিলে ট্রাম্পের স্বাক্ষর, ৪৩ দিন পর ফুরাল অচলাবস্থা

তোমার বিবি কয়টা—আল-শারাকে ট্রাম্পের জিজ্ঞাসা

তোমার বিবি কয়টা—আল-শারাকে ট্রাম্পের জিজ্ঞাসা

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

তোমার বিবি কয়টা—আল-শারাকে ট্রাম্পের জিজ্ঞাসা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৩ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ২৬
হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে আহমেদ আল–শারা। ছবি: এএফপি
হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে আহমেদ আল–শারা। ছবি: এএফপি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ডেকে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারাকে খুবই ব্যক্তিগত ও বিব্রতকর এক প্রশ্ন করেছেন। ট্রাম্প সিরিয়ার প্রেসিডেন্টকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেন যে ‘তোমার বিবি কয়টা?’ ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

আহমেদ আল-শারা হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করেন পাশের একটি ফটক দিয়ে, মূল ফটক দিয়ে নয়। প্রবেশের আগেই সাংবাদিকেরা শারাকে তাঁর অতীত জীবন নিয়ে বিব্রতকর প্রশ্ন করতে থাকেন। যদিও শারা এসবে কর্ণপাত করেননি। তবে হোয়াইট হাউসেও প্রায় একই রকম বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি হয় আল-শারার জন্য এবং এবারে এই পরিস্থিতি তৈরি করেন খোদ আমন্ত্রণদাতা ট্রাম্প।

এক ভিডিওতে দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আল-শারাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা দিচ্ছেন। এরপর দেরাজ থেকে নিজের ব্র্যান্ডের কোলোনের সোনালি ঢাকনার একটি পারফিউম স্প্রে বের করেন ট্রাম্প। সেটির ঢাকনা খুলে ট্রাম্প বলেন, ‘এটা পুরুষদের জন্য পারফিউম। এটা সবচেয়ে ভালো সুগন্ধি, ঠিক আছে?’ তবে এ বিষয়ে আল-শারাকে খুব একটা আগ্রহী বলে মনে হয়নি।

এরপর ট্রাম্প আরও একটি পারফিউমের বোতল এগিয়ে দেন শারার দিকে এবং বলেন, দ্বিতীয় বোতলটি তাঁর স্ত্রীর জন্য। এরপর মজার ছলে জিজ্ঞেস করেন, ‘তোমার কয়জন বিবি আছে? একজন?’ এরপর আল-শারা যখন হেসে জানান যে তাঁর মাত্র একজনই স্ত্রী আছেন, তখন ট্রাম্প হেসে তাঁর হাতে চাপড় দেন।

এ সময় ট্রাম্প আল-শারাকে অপ্রস্তুত করে আবারও বলেন, ‘তোমাদের ক্ষেত্রে আমি কখনো নিশ্চিত হতে পারি না।’ ইসলামে কঠোর শর্ত সাপেক্ষে চারজন স্ত্রী রাখার অনুমতির প্রসঙ্গ টেনে ট্রাম্পের এই রসিকতা একদম বিপরীত এক পরিবেশের ইঙ্গিত দেয়।

আল–শারা ও তাঁর স্ত্রী লতিফা আল–দ্রৌবি। ছবি: সংগৃহীত
আল–শারা ও তাঁর স্ত্রী লতিফা আল–দ্রৌবি। ছবি: সংগৃহীত

ওয়াশিংটন সফর ছিল শারার আন্তর্জাতিক সংযোগের প্রচারণার অংশ। তিনি যুদ্ধের পোশাক ছেড়ে এখন প্রচার করছেন এক নতুন বার্তা—তাঁর দল হায়াত তাহরির আল-শাম পশ্চিমা বিশ্বের জন্য কোনো হুমকি নয়, বরং তারা প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের সরকারকে উৎখাত করে নতুন বাস্তবতা তৈরি করেছে।

এতে ট্রাম্প পড়েছেন এক সূক্ষ্ম কূটনৈতিক ভারসাম্যের মধ্যে। ট্রাম্পের কঠোরপন্থী সমর্থকেরা; যেমন লরা লুমার হোয়াইট হাউসে এই সাক্ষাতের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

সোমবার আল-শারার সফরের জন্য ট্রাম্প প্রশাসন বিশেষ নিরাপত্তাব্যবস্থা নেয়। তবে সিরিয়ার প্রেসিডেন্টকে সাধারণ রাষ্ট্রীয় অতিথিদের মতো সম্মান দেওয়া হয়নি। প্রথা অনুসারে তিনি মূল ফটক দিয়ে প্রবেশ করেননি, তাঁকে হোয়াইট হাউসের ওয়েস্ট উইংয়ের সামনে লিমোজিন থেকেও নামানো হয়নি, তাঁর দেশের পতাকা হোয়াইট হাউসে ছিল না। এমনকি হোয়াইট হাউসের দরজায়ও কেউ তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানায়নি।

ট্রাম্প-শারা বৈঠকের এক দিন পর সিরিয়ার কর্মকর্তা ঘোষণা দেন, তাদের দেশ আইসিস-বিরোধী বৈশ্বিক জোটে যোগ দিয়েছে। বিনিময়ে, ট্রাম্প সোমবার সিরিয়ার ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে বসানো ‘সিজার অ্যাক্ট’ নিষেধাজ্ঞার মেয়াদে ছাড় দেন। স্থায়ীভাবে তা প্রত্যাহারের জন্য অবশ্য কংগ্রেসের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

বৈঠকের পর ট্রাম্প আল-শারার ব্যাপারে তাঁর প্রশংসা গোপন রাখতে পারেননি। তিনি বলেন, ‘সে এসেছে এক ভয়ংকর কঠিন জায়গা থেকে, আর সে নিজেও কঠিন মানুষ। আমি তাকে পছন্দ করি।’

উল্লেখ্য, আহমেদ আল-শারার স্ত্রীর নাম লতিফা আল-দ্রৌবি। তাঁর জন্ম ১৯৮৪ সালের দিকে। দামেস্ক ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নকালে আল-শারার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তাঁরা ২০১২ সালের দিকে বিয়ে করেন। এই দম্পতির তিন সন্তান রয়েছে।

বিষয়:

হোয়াইট হাউসসিরিয়াডোনাল্ড ট্রাম্পমার্কিন প্রেসিডেন্ট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

দিল্লি বিস্ফোরণকে ‘সন্ত্রাসী হামলা’ বলল ভারত

দিল্লি বিস্ফোরণকে ‘সন্ত্রাসী হামলা’ বলল ভারত

নিম্নকক্ষেও পাস পাকিস্তান সংবিধানের বিতর্কিত সংশোধনী, ইমরান খানের দলের বর্জন

নিম্নকক্ষেও পাস পাকিস্তান সংবিধানের বিতর্কিত সংশোধনী, ইমরান খানের দলের বর্জন

সরকার শাটডাউন অবসানের বিলে ট্রাম্পের স্বাক্ষর, ৪৩ দিন পর ফুরাল অচলাবস্থা

সরকার শাটডাউন অবসানের বিলে ট্রাম্পের স্বাক্ষর, ৪৩ দিন পর ফুরাল অচলাবস্থা

যুক্তরাষ্ট্রে এসে আমাদের প্রশিক্ষণ দাও, তারপর চলে যাও—ট্রাম্পের ভিসা ভাবনা

যুক্তরাষ্ট্রে এসে আমাদের প্রশিক্ষণ দাও, তারপর চলে যাও—ট্রাম্পের ভিসা ভাবনা