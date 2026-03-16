বিস্তৃত যুদ্ধে জড়াবে না ব্রিটেন: স্টারমার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বিস্তৃত যুদ্ধে জড়াবে না ব্রিটেন: স্টারমার
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। ছবি: পিএ মিডিয়া

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনা ও ইরান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্রিটেন কোনোভাবেই কোনো ‘বিস্তৃত যুদ্ধে’ জড়াবে না বলে জানিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষ থেকে সামরিক সহায়তার চাপের মুখে আজ সোমবার ডাউনিং স্ট্রিটে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এই ঘোষণা দেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এর আগে সতর্ক করেছিলেন, ব্রিটেনসহ মিত্র দেশগুলো যদি এই অঞ্চলে সামরিক সহায়তা না দেয়, তবে ন্যাটোর ভবিষ্যৎ ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। এর জবাবে স্টারমার বলেন, ব্রিটেনের প্রথম অগ্রাধিকার হলো এই অঞ্চলে অবস্থানরত তার নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং মিত্রদের প্রতিরক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া।

তিনি স্পষ্ট করে বলেন, ‘ব্রিটেন নিজেকে কোনো বড় সংঘাতের অংশ হতে দেবে না। আমরা এই অঞ্চলের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারের জন্য একটি দ্রুত এবং কার্যকর সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি।’

হরমুজ প্রণালি পুনরায় সচল করতে ট্রাম্পের আহ্বানের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে প্রধানমন্ত্রী জানান, গতকালই তাঁর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ফোনে কথা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়ার একটি কার্যকর পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে বিষয়টি মোটেও সহজ বা সোজাসাপ্টা নয়। এ বিষয়ে আমরা মিত্রদের নিয়ে কাজ করব।’

ব্রিফিংয়ে একজন সাংবাদিক স্টারমারকে জিজ্ঞাসা করেন, ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককে তিনি ০ থেকে ১০-এর মধ্যে কত দেবেন। উত্তরে স্টারমার সরাসরি কোনো নম্বর না দিলেও বলেন, ‘আমাদের সম্পর্ক ভালো। গতকাল হরমুজ প্রণালি নিয়ে আমাদের চমৎকার আলোচনা হয়েছে। আমরা কয়েক দশক ধরেই শক্তিশালী মিত্র।’

তবে নিজের কঠোর অবস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে স্টারমার বলেন, ‘কিন্তু ব্রিটেনের জাতীয় স্বার্থে যা সেরা, আমাকে সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে।’

যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং দায়িত্ববোধের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আপনি যদি প্রধানমন্ত্রী হন, তবে এক সপ্তাহ পর ফিরে এসে বলতে পারবেন না—‘ওহ, আমি ওই যুদ্ধ নিয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমি কি এখন পিছিয়ে আসতে পারি?’ সেটি সম্ভব নয়।

ইরানে হামলায় অংশ নেবে না যুক্তরাজ্য: স্টারমারইরানে হামলায় অংশ নেবে না যুক্তরাজ্য: স্টারমার

এর আগে গত ২ মার্চ পার্লামেন্টে এক ভাষণে স্টারমার জানান, ইরানে চলমান মার্কিন ও ইসরায়েলি সামরিক অভিযানে যুক্তরাজ্য সরামরি অংশ নেবে না। ব্রিটিশ ঘাঁটিগুলো ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হলেও তা কেবল ‘প্রতিরক্ষামূলক’ কাজেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

স্টারমার বলেছিলেন, ‘আমরা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের এই আক্রমণাত্মক হামলায় যোগ দিচ্ছি না। আমাদের সিদ্ধান্ত কেবল দীর্ঘদিনের বন্ধু ও মিত্রদের সম্মিলিত আত্মরক্ষা এবং ব্রিটিশ নাগরিকদের জীবন রক্ষার ওপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়েছে।’

তিনি আরও জানান, যদিও তিনি মার্কিন বাহিনীকে ব্রিটিশ ঘাঁটিগুলো ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন, তবে তা কেবল ‘পূর্বনির্ধারিত প্রতিরক্ষামূলক উদ্দেশ্যেই’ ব্যবহার করা যাবে। কোনো অবস্থায়ই ব্রিটিশ বাহিনী ইরানের ওপর সরাসরি আক্রমণ চালাবে না।

যুক্তরাজ্য, মধ্যপ্রাচ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ইরান, ইসরায়েল, ইরান-ইসরায়েল সংঘাত, হরমুজ প্রণালি
এনসিপি নেতারা গণভোট নিয়ে অর্ধেক বুঝেছেন: আইনমন্ত্রী

ইসরায়েলে শব্দের ১২ গুণ গতির ‘ড্যান্সিং মিসাইল’ নিক্ষেপ ইরানের, বৈশিষ্ট্য কী

র‍্যাবের নতুন ডিজি আহসান হাবীব, এসবি প্রধান নুরুল আমিন, সিআইডি প্রধান মোসলেহ উদ্দিন

সাত বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য, ইউজিসিতে নতুন চেয়ারম্যান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভিসি অধ্যাপক ওবায়দুল ইসলাম

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সফরের আগে চীনকে হরমুজ প্রণালির শর্ত দিলেন ট্রাম্প

সফরের আগে চীনকে হরমুজ প্রণালির শর্ত দিলেন ট্রাম্প

পাশে থাকায় পাকিস্তানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন আরাঘচি

পাশে থাকায় পাকিস্তানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন আরাঘচি

সাকিবকে নিয়ে সুখবর দিলেন বিসিবি পরিচালক

সাকিবকে নিয়ে সুখবর দিলেন বিসিবি পরিচালক

দরকার পড়লে আমাদের টেক্সট বা কল করতে পারেন: লিপুকে লিটন

দরকার পড়লে আমাদের টেক্সট বা কল করতে পারেন: লিপুকে লিটন

‘পাকিস্তান ক্রিকেট এখন হাসির পাত্র হয়ে গেছে’

‘পাকিস্তান ক্রিকেট এখন হাসির পাত্র হয়ে গেছে’

সম্পর্কিত

হরমুজ প্রণালিতে ট্রাম্পের অভিযানের ডাক প্রত্যাখ্যান ইইউর

হরমুজ প্রণালিতে ট্রাম্পের অভিযানের ডাক প্রত্যাখ্যান ইইউর

এবার খামেনির ব্যবহৃত বিমান উড়িয়ে দিল ইসরায়েল

এবার খামেনির ব্যবহৃত বিমান উড়িয়ে দিল ইসরায়েল

বিস্তৃত যুদ্ধে জড়াবে না ব্রিটেন: স্টারমার

বিস্তৃত যুদ্ধে জড়াবে না ব্রিটেন: স্টারমার

হরমুজ প্রণালি দিয়ে যেসব দেশকে যাতায়াতের অনুমতি দিয়েছে ইরান

হরমুজ প্রণালি দিয়ে যেসব দেশকে যাতায়াতের অনুমতি দিয়েছে ইরান