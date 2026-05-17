সৌদি আরবে জিলহজের চাঁদ দেখা গেছে, ঈদুল আজহার তারিখ ঘোষণা

সৌদি আরবে পবিত্র জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা গেছে। আজ রোববার সন্ধ্যায় দেশটির তুমাইর ও সুদাইর পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই চাঁদ দেখা যায়। ফলে আগামীকাল সোমবার (১৮ মে) থেকে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ১৪৪৭ হিজরি সনের পবিত্র জিলহজ মাস গণনা শুরু হবে।
জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দেশটির রাজকীয় আদালত ঈদুল আজহা ও হজের অন্যতম প্রধান রুকন পবিত্র আরাফাত দিবসের তারিখ ঘোষণা করেছে।
ঘোষণা অনুযায়ী, ২৬ মে (মঙ্গলবার) পবিত্র আরাফাত দিবস (হজ) অনুষ্ঠিত হবে এবং এর পরের দিন অর্থাৎ ২৭ মে (বুধবার) সৌদি আরবে পবিত্র ঈদুল আজহা বা কোরবানির ঈদ উদ্যাপিত হবে।
ইসলামিক চন্দ্র ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, জিলহজ মাসের ১০ তারিখে ঈদুল আজহা উদ্যাপিত হয় এবং এর আগের দিন (৯ জিলহজ) আরাফাত ময়দানে হাজিদের সমবেত হওয়ার মাধ্যমে হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। সাধারণত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে চাঁদ দেখা যাওয়ার পরদিন বাংলাদেশে চাঁদ দেখা যায়। সেই অনুযায়ী ২৮ মে বাংলাদেশে ঈদুল আজহা উদ্যাপিত হবে।
