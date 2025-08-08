তোপের মুখে পদত্যাগ করলেন যুক্তরাজ্যের গৃহহীন বিষয়ক মন্ত্রী রুশনারা আলী

অনলাইন ডেস্ক
ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ফিলিস্তিনপন্থী সংগঠনকে ‘সন্ত্রাসী’ আখ্যা দিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণার প্রস্তাবে ভোট দিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন এমপি রুশনারা আলী। তিনি আবার লেবার পার্টির সরকারের গৃহহীন বিষয়ক মন্ত্রীও। এবার উল্টো ভাড়াটিয়াদের উচ্ছেদ করে সমালোচনার মুখে পড়েছেন। তীব্র সমালোচনার মুখে পদত্যাগ করেছেন তিনি।
ব্রিটিশ গণমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভাড়াটিয়াদের উচ্ছেদের পর নিজের সম্পত্তির (অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং) ভাড়া বাড়ানোর অভিযোগ ওঠায় সমালোচনার মুখে পদত্যাগ করেছেন মন্ত্রী রুশনারা আলী। লেবার সরকার গত বছর জুলাইয়ে ক্ষমতায় আসার পর থেকে তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন। রুশনারার পদত্যাগ এমন এক সময়ে হলো, যখন সরকার ভাড়াটিয়াদের অধিকার রক্ষার জন্য ‘রেন্টারস রাইটস বিল’ নামে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করতে চাচ্ছে।
সংবাদমাধ্যম ‘আই’-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, রুশনারা আলী লন্ডনের অলিম্পিক পার্কের কাছে একটি চার বেডের টাউনহাউস মাসিক ৩ হাজার ৩০০ পাউন্ডে ভাড়া দিয়েছিলেন। গত বছরের মার্চে দেওয়া সেই ভাড়াটিয়াদের গত নভেম্বর মাসে জানানো হয়, তাঁদের চুক্তির মেয়াদ আর বাড়ানো হবে না। চার মাস পরে তাঁরা বাড়িটি ছেড়ে চলে যান। এরপরই একজন সাবেক ভাড়াটিয়া দেখেন, সেই একই বাড়ি মাসিক ৪ হাজার পাউন্ডে ভাড়া দেওয়া দেওয়ার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর লন্ডন রেন্টার্স ইউনিয়ন এবং অ্যাকর্ন কমিউনিটি ইউনিয়ন রুশনারার পদত্যাগের দাবি জানায়।
বেথনাল গ্রিন এবং স্টেপনির এমপি রুশনারা আলী প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারকে দেওয়া পদত্যাগপত্রে বলেছেন, ‘আমি এটা স্পষ্ট করতে চাই যে আমি সব সময় প্রাসঙ্গিক আইনি নিয়ম মেনে চলেছি। আমি বিশ্বাস করি, আমি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্যকে গুরুত্ব সহকারে পালন করেছি এবং তথ্যপ্রমাণও তা-ই বলছে। তবে, এটা স্পষ্ট যে আমার পদে থাকা সরকারের উচ্চাকাঙ্ক্ষী কাজ থেকে মনোযোগ সরিয়ে দেবে, তাই আমি আমার মন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
রুশনারার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার তাঁর চিঠিতে লেখেন, ‘সরকারের উচ্চাকাঙ্ক্ষী এজেন্ডা বাস্তবায়নে আপনার সব কাজের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।’
প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, গৃহায়ন মন্ত্রণালয়ে রুশনারার কঠোর পরিশ্রম, বিশেষ করে ‘ভ্যাগ্রান্সি অ্যাক্ট’ বাতিল করার উদ্যোগে তার প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে।
এই পদত্যাগের ঘটনা এমন এক সময়ে ঘটল, যখন লেবার সরকার ‘রেন্টারস রাইটস বিল’ নিয়ে কাজ করছে। এই নতুন আইনে নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি বাতিল করা হবে এবং বাড়িওয়ালাদের ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের ক্ষমতা সীমিত করা হবে। এই আইনে ‘নো-ফল্ট এভিকশন’ (কোনো ত্রুটি ছাড়া উচ্ছেদ), যা গৃহহীনতার অন্যতম প্রধান কারণ, তা বাতিল করার কথা বলা হয়েছে। রেন্টারস রিফর্ম কোয়ালিশন-এর পরিচালক টম ডার্লিং বলেন, ‘ভাড়া বাড়ানোর জন্য একজন ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ করা এই নতুন বিল অনুযায়ী অবৈধ হবে। তাঁর মতে, রুশনারার পদত্যাগ সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল, কারণ তিনি যে কাজ করেছেন, সেই একই কাজ নিষিদ্ধ করার আইন প্রণয়নে তার যুক্ত থাকা সম্ভব ছিল না।
