ইউরোপ

ইরানের ড্রোন মোকাবিলা শেখাবে ইউক্রেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ছবি: এএফপি

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, তিনি কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবে সামরিক বিশেষজ্ঞ পাঠাবেন। এই বিশেষজ্ঞরা শেখাবেন, কীভাবে ইরানের ড্রোন ভূপাতিত করা যায়।

কাতারভিত্তিক সম্প্রচারমাধ্যম আল জাজিরা জানায়, চলতি সপ্তাহেই ইউক্রেনের বিশেষজ্ঞদের ওই তিন দেশে পৌঁছানোর কথা রয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলেনস্কি। সাংবাদিকদের পাঠানো এক অডিও বার্তায় তিনি বলেছেন, ‘চুক্তি অনুযায়ী আমরা প্রথমে কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবে বিশেষজ্ঞ পাঠাব।’

রাশিয়ার সঙ্গে চার বছর ধরে লড়ছে ইউক্রেন। জেলেনস্কির দাবি, যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর বাহিনী ইরানের তৈরি শাহেদ ড্রোন মোকাবিলা করছে। কাজেই এসব ড্রোন কীভাবে মোকাবিলা করা যায়, তার অভিজ্ঞতা ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীর রয়েছে।

কাতারমধ্যপ্রাচ্যইউক্রেনযুক্তরাষ্ট্রভলোদিমির জেলেনস্কিইউরোপইরানআরব আমিরাতইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
