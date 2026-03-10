ইরানের ড্রোন মোকাবিলা শেখাবে ইউক্রেন

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, তিনি কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবে সামরিক বিশেষজ্ঞ পাঠাবেন। এই বিশেষজ্ঞরা শেখাবেন, কীভাবে ইরানের ড্রোন ভূপাতিত করা যায়।
কাতারভিত্তিক সম্প্রচারমাধ্যম আল জাজিরা জানায়, চলতি সপ্তাহেই ইউক্রেনের বিশেষজ্ঞদের ওই তিন দেশে পৌঁছানোর কথা রয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলেনস্কি। সাংবাদিকদের পাঠানো এক অডিও বার্তায় তিনি বলেছেন, ‘চুক্তি অনুযায়ী আমরা প্রথমে কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবে বিশেষজ্ঞ পাঠাব।’
রাশিয়ার সঙ্গে চার বছর ধরে লড়ছে ইউক্রেন। জেলেনস্কির দাবি, যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর বাহিনী ইরানের তৈরি শাহেদ ড্রোন মোকাবিলা করছে। কাজেই এসব ড্রোন কীভাবে মোকাবিলা করা যায়, তার অভিজ্ঞতা ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীর রয়েছে।
ইরানের উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের বড় একটি অংশ এখনো ইসফাহানের ভূগর্ভস্থ টানেল কমপ্লেক্সে অক্ষত থাকতে পারে বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ)-এর মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রোসি।১১ মিনিট আগে
ইরান ও আমেরিকা-ইসরায়েল যুদ্ধের ১১তম দিনে এসে তেহরান তার রণকৌশলে এক ভয়াবহ পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়েছে। গত রোববার ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) অ্যারোস্পেস ফোর্সের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাজিদ মুসাভি জানিয়েছেন, এখন থেকে ইরান শুধু সেসব মিসাইল নিক্ষেপ করবে, যেগুলোর পেলোড বা গোলাবারুদ ব১৪ মিনিট আগে
ইরানে চলমান মার্কিন–ইসরায়েলি বিমান হামলার ফলে দেশটির বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থাপনা ও ইউনেসকো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। বিশেষ করে ঐতিহাসিক নগরী ইসফাহানে অবস্থিত বহু স্থাপনার ক্ষয়ক্ষতি আন্তর্জাতিকভাবে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।১ ঘণ্টা আগে
ইরানে হামলা শুরুর প্রথম দুদিনে মার্কিন বাহিনী ৫৬০ কোটি ডলার মূল্যের গোলাবারুদ ব্যবহার করেছে। ডলারের দাম ১২৩ টাকা ধরে বাংলাদেশি মুদ্রায় এই অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৮ হাজার ৮৮০ কোটি টাকার বেশি।২ ঘণ্টা আগে