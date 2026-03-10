Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

ইরান যুদ্ধের প্রথম দুদিনে ৬৯ হাজার কোটি টাকার বেশি গোলাবারুদ ব্যবহার করেছে যুক্তরাষ্ট্র

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১০ মার্চ ২০২৬, ২১: ৫৪
ইরান যুদ্ধের প্রথম দুদিনে ৬৯ হাজার কোটি টাকার বেশি গোলাবারুদ ব্যবহার করেছে যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যৌথভাবে ইরানে হামলা করে। ছবি: সংগৃহীত

ইরানে হামলা শুরুর প্রথম দুদিনে মার্কিন বাহিনী ৫৬০ কোটি ডলার মূল্যের গোলাবারুদ ব্যবহার করেছে। ডলারের দাম ১২৩ টাকা ধরে বাংলাদেশি মুদ্রায় এই অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৮ হাজার ৮৮০ কোটি টাকার বেশি।

গতকাল সোমবার মার্কিন কংগ্রেসে পেন্টাগনের দেওয়া একটি মূল্যায়নের বিষয়ে অবগত দুজন ব্যক্তি সিএনএনকে এ তথ্য জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, ইরানে হামলা শুরুর প্রথম দুদিনে মার্কিন বাহিনী ৫৬০ কোটি ডলার মূল্যের বোমা ফেলেছে। এই বিশাল অঙ্কের অর্থ ক্যাপিটল হিলে আরও উদ্বেগের সৃষ্টি করছে।

সিএনএন জানায়, মার্কিন বাহিনী যে দ্রুতগতিতে সমরাস্ত্র ব্যয় করছে, তা উদ্বেগজনক বলে মনে করছে মার্কিন কংগ্রেস। এসব অস্ত্রের মধ্যে বিপুলসংখ্যক দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র আছে।

অ্যারিজোনার ডেমোক্র্যাট সিনেটর মার্ক কেলি বলেন, তেহরানের কাছে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের বিশাল মজুত রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ধ্বংসের জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আকাশ প্রতিরক্ষার অস্ত্রও ব্যবহার করছে।

মার্কিন কংগ্রেসের একাধিক সূত্র সিএনএনকে বলেছে, চলমান যুদ্ধে সমরাস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রাখতে ট্রাম্প প্রশাসনকে খুব শিগগির কংগ্রেসের কাছে সম্পূরক তহবিল চাইতে হবে।

