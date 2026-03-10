মাটির নিচে এখনো অক্ষত ইরানের ইউরেনিয়ামের বড় মজুত—ধারণা আইএইএ প্রধানের

ইরানের উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের বড় একটি অংশ এখনো ইসফাহানের ভূগর্ভস্থ টানেল কমপ্লেক্সে অক্ষত থাকতে পারে বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ)-এর মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রোসি।
তিনি বলেন, ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোর ওপর গত বছরের জুনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার পরও ইসফাহানের ওই টানেল কমপ্লেক্সটি বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়েনি। সেখানে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত সমৃদ্ধ করা ইউরেনিয়ামের উল্লেখযোগ্য অংশ সংরক্ষিত ছিল এবং সেটি এখনো সেখানেই থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
আইএইএ-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জুনে ইসরায়েল প্রথমবার হামলা চালানোর সময় ইরানের বিভিন্ন পারমাণবিক স্থাপনায় মোট প্রায় ৪৪০.৯ কেজি ৬০ শতাংশ পর্যন্ত সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম ছিল। এর প্রায় অর্ধেকই ইসফাহানে সংরক্ষিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার সর্বশেষ পরিদর্শনের সময়ও সেখানে ২০০ কেজির বেশি এই ধরনের ইউরেনিয়াম ছিল বলে জানিয়েছেন গ্রোসি।
এ ছাড়া প্রথমবার হামলার ঠিক আগে ইরানের কোম শহরের কাছে একটি পাহাড়ের ভেতরে নির্মিত ফোরদো পারমাণবিক স্থাপনা থেকেও সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের একটি বড় বহর সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল বলে মনে করে আইএইএ। উপগ্রহ চিত্রে দেখা গিয়েছিল, একটি কনভয় সেখান থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উপাদান সরিয়ে নিচ্ছে। তবে ঠিক কোথায় তা নেওয়া হয়েছে, সেই বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য নেই। আরও ধারণা করা হচ্ছে, কিছু উপাদান এখনো নাতাঞ্জ পারমাণবিক কেন্দ্রেও থাকতে পারে।
গ্রোসি বলেন, এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ইসফাহান থেকে ইউরেনিয়াম সরিয়ে নেওয়ার কোনো স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। উপগ্রহ চিত্রসহ বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে নজরদারি করা হলেও সেখানে উল্লেখযোগ্য কোনো স্থানান্তরের ইঙ্গিত দেখা যায়নি।
তবে গত বছরের হামলার পর থেকে ইরান তাদের উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের অবস্থা বা অবস্থান সম্পর্কে আইএইএকে কোনো তথ্য দেয়নি। একই সঙ্গে জাতিসংঘের পারমাণবিক পরিদর্শকদেরও ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনাগুলোতে পুনরায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি।
ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে ঘিরেই ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র তাদের সাম্প্রতিক হামলার যৌক্তিকতা তুলে ধরেছে। তাদের দাবি, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সক্ষমতার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। তবে আইএইএ বলেছে, সমন্বিত কোনো পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচির নির্ভরযোগ্য প্রমাণ তারা পায়নি।
গ্রোসি মনে করেন, এই সংকটের একমাত্র সমাধান কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সম্ভব। ফরাসি গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, দুই দশকের বেশি সময় ধরে চলা এই বিরোধের স্থায়ী সমাধান পেতে আলোচনার টেবিলে ফিরতেই হবে।
তিনি আরও সতর্ক করে বলেন, চলমান সংঘাতের কারণে ইরানের কিছু মহলে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ভাবনা তৈরি হতে পারে। এমন পরিস্থিতি এড়াতে দ্রুত কূটনৈতিক উদ্যোগ নেওয়া জরুরি বলেও মন্তব্য করেন আইএইএ প্রধান।
ইরান ও আমেরিকা-ইসরায়েল যুদ্ধের ১১তম দিনে এসে তেহরান তার রণকৌশলে এক ভয়াবহ পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়েছে। গত রোববার ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) অ্যারোস্পেস ফোর্সের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাজিদ মুসাভি জানিয়েছেন, এখন থেকে ইরান শুধু সেসব মিসাইল নিক্ষেপ করবে, যেগুলোর পেলোড বা গোলাবারুদ ব১৪ মিনিট আগে
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, তিনি কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবে সামরিক বিশেষজ্ঞ পাঠাবেন। এই বিশেষজ্ঞরা শেখাবেন, কীভাবে ইরানের ড্রোন ভূপাতিত করা যায়।৩৪ মিনিট আগে
ইরানে চলমান মার্কিন–ইসরায়েলি বিমান হামলার ফলে দেশটির বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থাপনা ও ইউনেসকো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। বিশেষ করে ঐতিহাসিক নগরী ইসফাহানে অবস্থিত বহু স্থাপনার ক্ষয়ক্ষতি আন্তর্জাতিকভাবে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।১ ঘণ্টা আগে
ইরানে হামলা শুরুর প্রথম দুদিনে মার্কিন বাহিনী ৫৬০ কোটি ডলার মূল্যের গোলাবারুদ ব্যবহার করেছে। ডলারের দাম ১২৩ টাকা ধরে বাংলাদেশি মুদ্রায় এই অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৮ হাজার ৮৮০ কোটি টাকার বেশি।২ ঘণ্টা আগে