Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

ইরানে হামলায় ঐতিহাসিক যেসব স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইরানে হামলায় ঐতিহাসিক যেসব স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে
ইরানের ঐতিহাসিক ফালাক-ওল-আফলাক দুর্গের কাছেও হামলার ঘটনা ঘটেছে। ছবি: সংগৃহীত

ইরানে চলমান মার্কিন–ইসরায়েলি বিমান হামলার ফলে দেশটির বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থাপনা ও ইউনেসকো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। বিশেষ করে ঐতিহাসিক নগরী ইসফাহানে অবস্থিত বহু স্থাপনার ক্ষয়ক্ষতি আন্তর্জাতিকভাবে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, সোমবার ইসফাহানের ঐতিহাসিক কেন্দ্রের দাওলতখানে কমপ্লেক্সে একটি হামলা চালানো হলে কাছাকাছি অবস্থিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর মধ্যে রয়েছে বিখ্যাত চেহেল সুতুন প্রাসাদ এবং সপ্তদশ শতকের ঐতিহাসিক চত্বর ‘নকশ-এ-জাহান স্কয়ার’-এর ভেতরের কয়েকটি স্থাপনা।

ইসফাহান ইরানের শিল্প, স্থাপত্য ও ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে সাফাভি সাম্রাজ্য এই শহরকে রাজধানী হিসেবে গড়ে তুলেছিল এবং তখন থেকেই এখানে অসংখ্য প্রাসাদ, সেতু, মসজিদ, বাজার ও ধর্মীয় স্থাপনা নির্মিত হয়। এসব স্থাপনার অনেকগুলো এখনো ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় জনবহুল এলাকায় অবস্থিত।

ইসফাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চেহেল সুতুন প্রাসাদ। ছবি: সংগৃহীত
ইসফাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চেহেল সুতুন প্রাসাদ। ছবি: সংগৃহীত

প্রকাশিত বিভিন্ন ছবি ও ভিডিওতে দেখা গেছে—চেহেল সুতুন প্রাসাদের চারপাশে ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে রয়েছে এবং ভবনের জানালা ও কাঠের দরজা ভেঙে গেছে। প্রাসাদটি ইউনেসকোর ‘পার্সিয়ান গার্ডেন’ বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকার অংশ। এর ভেতরে ঐতিহাসিক যুদ্ধ, রাজকীয় অনুষ্ঠান ও পারস্যের পৌরাণিক কাহিনি নিয়ে আঁকা বিশাল ফ্রেস্কো চিত্র রয়েছে, যা পারস্য চিত্রকলার অনন্য নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত।

প্রাদেশিক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সাফাভি যুগের বিখ্যাত আয়না কারুকাজও আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, প্রাসাদের একটি ফ্রেস্কোর মাঝ বরাবর বড় ধরনের ফাটল তৈরি হয়েছে। ওই চিত্রে সাফাভি শাসক শাহ তাহমাস্প প্রথম এবং মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের সাক্ষাতের দৃশ্য ফুটে উঠেছিল।

ইসফাহানের কাছেই নকশ-এ-জাহান স্কয়ারের ভেতরে অবস্থিত আলি কপু প্রাসাদের দরজা ও জানালাও ভেঙে গেছে। পাশাপাশি সপ্তদশ শতকের বিখ্যাত শাহ মসজিদের নীল ফিরোজা টাইলস ও ক্যালিগ্রাফিক অলংকরণের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।

হেগ কনভেনশন অনুযায়ী সশস্ত্র সংঘাতে সাংস্কৃতিক সম্পদ সুরক্ষার এই আন্তর্জাতিক চিহ্ন (ব্লু শিল্ড) লাগানো হলেও হামলার শিকার হচ্ছে অনেক স্থাপনা। সংগৃহীত
হেগ কনভেনশন অনুযায়ী সশস্ত্র সংঘাতে সাংস্কৃতিক সম্পদ সুরক্ষার এই আন্তর্জাতিক চিহ্ন (ব্লু শিল্ড) লাগানো হলেও হামলার শিকার হচ্ছে অনেক স্থাপনা। সংগৃহীত

এ ছাড়া দাওলতখানে কমপ্লেক্সের আরও কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থাপনা—যেমন রাকেব-খানে প্যাভিলিয়ন, আশরাফ হল এবং তিমুরি যুগের তেইমুরি হল ক্ষতির শিকার হয়েছে বলে স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

এদিকে পশ্চিম ইরানের খোররামাবাদ শহরে অবস্থিত প্রাচীন ফালাক-ওল-আফলাক দুর্গের কাছেও হামলার ঘটনা ঘটেছে। তৃতীয় শতাব্দীর এই দুর্গটি সাসানীয় যুগে নির্মিত এবং ঐতিহাসিক খোররামাবাদ উপত্যকা অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দুর্গের চারপাশে হামলার ফলে প্রত্নতত্ত্ব ও নৃবিজ্ঞান জাদুঘর গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কয়েকজন কর্মী আহত হয়েছেন।

তবে যুদ্ধ শুরুর আগেই ইরানের কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ জাদুঘরের নিদর্শন নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়েছিল। পাশাপাশি ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলোতে ‘ব্লু শিল্ড’ প্রতীক লাগানো হয়, যা ১৯৫৪ সালের হেগ কনভেনশন অনুযায়ী সশস্ত্র সংঘাতে সাংস্কৃতিক সম্পদ সুরক্ষার আন্তর্জাতিক চিহ্ন। তবুও এসব স্থাপনা ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়নি।

ইরানের সংস্কৃতি, পর্যটন ও হস্তশিল্প মন্ত্রণালয় ইউনেসকো ও জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, যাতে তারা দ্রুত স্বাধীন বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন করে এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়।

বিষয়:

ইউনেসকোঐতিহাসিকহামলাইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

নেতানিয়াহু নিহত বা গুরুতর আহত হওয়ার দাবি ইরানি গণমাধ্যমের, ‘গুজব’ বলে উড়িয়ে দিচ্ছে ইসরায়েল

ইরান যুদ্ধ থেকে ‘প্রস্থানের পথ’ খুঁজছে ইসরায়েল

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে মানুষের ৪৭টি মাথার খুলি, বিপুল পরিমাণ হাড়সহ গ্রেপ্তার ৪

ইরান থেকে ট্রাম্পকে বেরিয়ে আসতে পরামর্শ দিচ্ছেন উপদেষ্টারা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অস্ট্রেলিয়ার হোটেল থেকে পালান ৫ ইরানি নারী ফুটবলার, ফেঁসে যান একজন

অস্ট্রেলিয়ার হোটেল থেকে পালান ৫ ইরানি নারী ফুটবলার, ফেঁসে যান একজন

ইবি শিক্ষিকা হত্যা: দিন যত যাচ্ছে, আমরা হতাশ হচ্ছি—বললেন বাবা ও স্বামী

ইবি শিক্ষিকা হত্যা: দিন যত যাচ্ছে, আমরা হতাশ হচ্ছি—বললেন বাবা ও স্বামী

নির্মাণ হচ্ছে মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চলে সড়ক, খরচ হাজার কোটি

নির্মাণ হচ্ছে মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চলে সড়ক, খরচ হাজার কোটি

গাজীপুরের কারখানায় নিয়োগ দেবে এপেক্স, আবেদন শুরু

গাজীপুরের কারখানায় নিয়োগ দেবে এপেক্স, আবেদন শুরু

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

সম্পর্কিত

মাটির নিচে এখনো অক্ষত ইরানের ইউরেনিয়ামের বড় মজুত—ধারণা আইএইএ প্রধানের

মাটির নিচে এখনো অক্ষত ইরানের ইউরেনিয়ামের বড় মজুত—ধারণা আইএইএ প্রধানের

এবার ইরান ছুড়ছে ১ টনের মিসাইল, বদলে গেল যুদ্ধক্ষেত্র

এবার ইরান ছুড়ছে ১ টনের মিসাইল, বদলে গেল যুদ্ধক্ষেত্র

ইরানের ড্রোন মোকাবিলা শেখাবে ইউক্রেন

ইরানের ড্রোন মোকাবিলা শেখাবে ইউক্রেন

ইরানে হামলায় ঐতিহাসিক যেসব স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে

ইরানে হামলায় ঐতিহাসিক যেসব স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে