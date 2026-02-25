রাশিয়ার কারখানায় ইউক্রেনের ড্রোন হামলা, নিহত ৭

রাশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের একটি সার কারখানায় ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় অন্তত সাতজন নিহত এবং আরও অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। রাশিয়ার তদন্ত কমিটি জানিয়েছে, স্মোলেনস্ক অঞ্চলে অবস্থিত কারখানাটিতে প্রায় ৩০টি ড্রোন আঘাত হানে। ইউক্রেন সীমান্ত থেকে প্রায় ২৯০ কিলোমিটার দূরে এই হামলার ঘটনা ঘটে।
আঞ্চলিক গভর্নর ভ্যাসিলি আনোখিন সামাজিক মাধ্যমে এই ঘটনাকে ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর বর্বর সন্ত্রাসী হামলা বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ‘শত্রুপক্ষ একটি বেসামরিক স্থাপনায় আঘাত হেনেছে। কারখানাটি স্মোলেনস্ক অঞ্চলের দোরোগোবুঝ শহরে অবস্থিত এবং সেখানে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদন করা হয়। এসব উপাদান মূলত সার তৈরিতে ব্যবহৃত হলেও বিস্ফোরক তৈরিতেও ব্যবহার করা যেতে পারে।’
গভর্নর জানান, উদ্ধারকারীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। রাসায়নিক দূষণের ঝুঁকি রয়েছে কি না, সে বিষয়ে তিনি স্পষ্ট কিছু বলেননি। তবে আশপাশের একটি বসতির বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। আর নিরাপত্তাজনিত কারণে দোরোগোবুঝ শহরের স্কুলগুলোতে অনলাইন ক্লাস চালু করা হয়েছে এবং কিন্ডারগার্টেন বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।
এই হামলার বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি ইউক্রেন। এর আগে চলতি সপ্তাহেই ইউক্রেনীয় ড্রোন হামলায় রাশিয়ার তাতারস্তান প্রজাতন্ত্রের কালেইকিনো তেল পাম্পিং স্টেশন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া যুদ্ধ এখন পঞ্চম বছরে প্রবেশ করেছে। বর্তমানে যুদ্ধের ময়দানে ইউক্রেন বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে না পারলেও দেশটি দূরপাল্লার ড্রোন হামলা জোরদার করছে। রাশিয়ার সঙ্গে শান্তি আলোচনা দনবাস অঞ্চল নিয়ে অচলাবস্থায় রয়েছে। মার্চের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় নতুন দফা ত্রিপক্ষীয় বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে বলে জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেনস্কি।
