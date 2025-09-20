ইউরোপজুড়ে বিমান পরিষেবায় সাইবার হামলা, বাতিল হচ্ছে ফ্লাইট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বোর্ডিং সিস্টেম ও চেক ইন পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে সাইবার হামলার কারণে ইউরোপের একাধিক বড় বিমানবন্দরের কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। এর ফলে লন্ডনের হিথ্রো, ব্রাসেলস, বার্লিনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফ্লাইট বিলম্ব ও বাতিলের ঘটনা ঘটছে।
ব্রাসেলস বিমানবন্দরের এক বিবৃতিতে জানানো হয়, সাইবার হামলার কারণে স্বয়ংক্রিয় চেক ইন ও বোর্ডিং সিস্টেম অচল হয়ে গেছে। ফলে শুধু ম্যানুয়াল বা হাতে লিখে চেক ইন ও বোর্ডিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। এতে বিমানবন্দরে স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘এই ঘটনার ফলে ফ্লাইট সূচিতে বড় ধরনের প্রভাব পড়েছে এবং দুঃখজনকভাবে অনেক ফ্লাইট বিলম্বিত বা বাতিল হতে পারে। সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানটি সমস্যা সমাধানে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।’
হিথ্রো বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষও জানিয়েছে, তৃতীয় পক্ষের এক সেবা সরবরাহকারীর ‘প্রযুক্তিগত ত্রুটি’র কারণে ফ্লাইটে বিলম্ব হচ্ছে। যাত্রীদের বিমানবন্দরে যাওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিশ্চিত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
বার্লিন বিমানবন্দরের ওয়েবসাইটে দেওয়া এক সতর্কবার্তায় বলা হয়, ‘ইউরোপজুড়ে কার্যরত একটি সিস্টেম সেবাদাতার প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে চেক ইনে অপেক্ষার সময় দীর্ঘ হচ্ছে। আমরা দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করছি।’
তবে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দর এই হামলার বাইরে রয়েছে বলে জানিয়েছে তাদের এক মুখপাত্র।
বোর্ডিং সিস্টেম ও চেক ইন পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে সাইবার হামলার কারণে ইউরোপের একাধিক বড় বিমানবন্দরের কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। এর ফলে লন্ডনের হিথ্রো, ব্রাসেলস, বার্লিনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফ্লাইট বিলম্ব ও বাতিলের ঘটনা ঘটছে।
ব্রাসেলস বিমানবন্দরের এক বিবৃতিতে জানানো হয়, সাইবার হামলার কারণে স্বয়ংক্রিয় চেক ইন ও বোর্ডিং সিস্টেম অচল হয়ে গেছে। ফলে শুধু ম্যানুয়াল বা হাতে লিখে চেক ইন ও বোর্ডিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। এতে বিমানবন্দরে স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘এই ঘটনার ফলে ফ্লাইট সূচিতে বড় ধরনের প্রভাব পড়েছে এবং দুঃখজনকভাবে অনেক ফ্লাইট বিলম্বিত বা বাতিল হতে পারে। সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানটি সমস্যা সমাধানে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।’
হিথ্রো বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষও জানিয়েছে, তৃতীয় পক্ষের এক সেবা সরবরাহকারীর ‘প্রযুক্তিগত ত্রুটি’র কারণে ফ্লাইটে বিলম্ব হচ্ছে। যাত্রীদের বিমানবন্দরে যাওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিশ্চিত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
বার্লিন বিমানবন্দরের ওয়েবসাইটে দেওয়া এক সতর্কবার্তায় বলা হয়, ‘ইউরোপজুড়ে কার্যরত একটি সিস্টেম সেবাদাতার প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে চেক ইনে অপেক্ষার সময় দীর্ঘ হচ্ছে। আমরা দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করছি।’
তবে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দর এই হামলার বাইরে রয়েছে বলে জানিয়েছে তাদের এক মুখপাত্র।
ইসরায়েলের কাছে ৬.৪ বিলিয়ন ডলারের সামরিক সরঞ্জাম ও অস্ত্র বিক্রির জন্য কংগ্রেসের অনুমোদন চেয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। এ বিষয়ে অবগত একাধিক সূত্রের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, এই বিশাল প্যাকেজে থাকবে অ্যাটাক হেলিকপ্টার ও সেনা বহনকারী যান।২৮ মিনিট আগে
২০২২ সালে ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপের সেরাং শহরের বাসিন্দা নরমা রিসমা তাঁর স্বামী এবং মায়ের পরকীয়ার ঘটনা একটি টিকটক ভিডিওতে ফাঁস করেন। মুহূর্তেই সেটি লাখো মানুষের দৃষ্টি কাড়ে, খবরের শিরোনাম হয় এবং শেষমেশ নরমা রিসমাকে এনে দেয় একটি চলচ্চিত্র চুক্তি।১ ঘণ্টা আগে
করোনা মহামারির পর এবার পশ্চিমবঙ্গে নতুন আতঙ্ক হয়ে উঠেছে ‘মস্তিষ্ক খেকো অ্যামিবা’। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত অন্তত ১৬ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, কলকাতা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম থেকে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।২ ঘণ্টা আগে
আসন্ন অক্টোবরের শেষে দক্ষিণ কোরিয়ায় চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে দেখা করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপর সামনের বছর যাবেন চীনে। শুক্রবার সির সঙ্গে দীর্ঘ ফোনালাপের পর এ সিদ্ধান্ত নেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে