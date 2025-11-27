Ajker Patrika
চীন

হংকংয়ের অগ্নিকাণ্ডটি ১০৭ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ, নিহত বেড়ে ৬৫

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আগুন লাগার পর ওয়াং নামের ৭১ বছর বয়সী এক ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া। তাঁর স্ত্রী একটি ভবনে ছিলেন বলে জানান। ছবি: রয়টার্স
আগুন লাগার পর ওয়াং নামের ৭১ বছর বয়সী এক ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া। তাঁর স্ত্রী একটি ভবনে ছিলেন বলে জানান। ছবি: রয়টার্স

হংকংয়ের ইতিহাসে এক শতাব্দীর বেশি সময়ের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১০০ জন এখনো নিখোঁজ রয়েছে বলে জানা গেছে। গতকাল বুধবার (২৬ নভেম্বর) দুপুরে তাই পো এলাকার একাধিক বহুতল ভবনে এই আগুন লাগে। স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এটি ১৯১৮ সালের পর (হ্যাপি ভ্যালি রেসকোর্সের আগুনে ৬১৪ জন নিহত হয়েছিল) হংকংয়ের সবচেয়ে প্রাণঘাতী অগ্নিকাণ্ড।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আজ বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা সাতটি ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের মধ্যে চারটির আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছেন। অন্য তিনটি ভবনেও কাজ চলছে, তবে উদ্ধারকারীরা এখনো ভেতরে আটকা পড়া মানুষদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন।

আগুনের সূত্রপাত হয় গতকাল স্থানীয় সময় বেলা ২টা ৫১ মিনিটে তাই পো জেলার ওয়াং ফুক কোর্ট নামের একটি সরকারি আবাসন কমপ্লেক্সে। প্রথমে একটি ভবনের বাইরে থাকা বাঁশের মাচায় আগুন লাগে। সংস্কারকাজের জন্য ব্যবহৃত ওই মাচায় আগুন লাগার পর তা দ্রুত ওপরে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভবনের ভেতরে প্রবেশ করে।

এ ছাড়া ভবনগুলো মেরামতের জন্য ছাদ পর্যন্ত সবুজ জাল দিয়ে মোড়ানো ছিল। এই জালে আগুন লাগলে তা আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এর পাশাপাশি জানালায় লাগানো পলিস্টাইরিন ফোমের কারণে আগুন দাউ দাউ করে বাড়তে থাকে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ওয়াং ফুক কোর্টের অধিকাংশই বহুতল ভবন ছিল। বাতাস আর খোলামেলা পরিবেশের কারণে আগুন দ্রুত অন্য ভবনগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৮৩ সালে নির্মিত এই কমপ্লেক্সে ১ হাজার ৯৮৪টি ফ্ল্যাটে প্রায় ৪ হাজার ৬০০ মানুষ বাস করতেন। ২০২১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, এখানকার বাসিন্দাদের প্রায় ৪০ শতাংশের বয়স ৬৫ বছর বা তার বেশি ছিল। বেঁচে যাওয়া বাসিন্দারা জানান, আগুন লাগার পর কোনো ফায়ার অ্যালার্ম শোনা যায়নি। প্রতিবেশীরাই দরজায় কড়া নেড়ে অন্যদের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত ৬৫ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করেছে। তাদের মধ্যে হো ওয়াই-হো (৩৭) নামের একজন ফায়ার ফাইটারও রয়েছেন, যিনি আগুন নেভানোর সময় মারা যান। ১০০ জন এখনো নিখোঁজ রয়েছে।

এদিকে, আহত অন্তত ৬৬ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ১৭ জনের অবস্থা সংকটজনক ও ২৪ জনের অবস্থা গুরুতর। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। প্রায় ৯০০ জন বাসিন্দা অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছেন।

পুলিশ বলছে, সংস্কারকাজে অনিরাপদ উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছিল। মূলত এ কারণেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে কাজে ‘অবহেলার’ অভিযোগে একটি নির্মাণ কোম্পানির দুই পরিচালক ও একজন প্রকৌশল পরামর্শককে (বয়স ৫২ থেকে ৬৮-এর মধ্যে) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হংকং পুলিশের সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট আইলিন চুং বলেন, ‘আমাদের ধারণা, সংস্কারকাজের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা মারাত্মক অবহেলা করেছেন।’

হংকং ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট আগুন নিয়ন্ত্রণে ১ হাজার ২০০ জনের বেশি কর্মী মোতায়েন করে। ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি ডিরেক্টর ডেরেফ আর্মস্ট্রং চ্যান জানান, তীব্র তাপ, ধ্বংসাবশেষ ও ধোঁয়ার কারণে ওপরের তলাগুলোতে পৌঁছাতে দেরি হয়েছে।

এ ঘটনার পর হংকংয়ের নেতা জন লি ঘোষণা করেছেন, সংস্কারকাজ চলছে এমন শহরের সমস্ত আবাসন প্রকল্প অবিলম্বে পরিদর্শন করা হবে, যাতে মাচা ও নির্মাণসামগ্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

একজনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে স্থগিত হলো সব আফগানের অভিবাসন আবেদন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে গুলির ঘটনার পর ফ্লোরিডার পাম বিচ থেকে ভাষণ দেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ছবি: হোয়াইট হাউস
ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে গুলির ঘটনার পর ফ্লোরিডার পাম বিচ থেকে ভাষণ দেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ছবি: হোয়াইট হাউস

ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসের কাছে দুজন ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে গুলির ঘটনায় এক আফগান নাগরিককে সন্দেহভাজন হামলাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরপরই আফগানিস্তানের নাগরিকদের কাছ থেকে আসা সব অভিবাসন অনুরোধ প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস জানিয়েছে, নিরাপত্তা ও যাচাই-বাছাই প্রটোকল পর্যালোচনার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বুধবার (২৬ নভেম্বর) স্থানীয় সময় বেলা ২টা ১৫ মিনিটের দিকে (ইএসটি) ফাররাগাট স্কয়ার মেট্রোস্টেশনের কাছে এ হামলার ঘটনা ঘটে। আই স্ট্রিটের কোণের এই জায়গাটিতে অনেকেই দুপুরের খাবারের জন্য আসেন। ওই হামলায় দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্য গুরুতর আহত হন।

প্রথমে হামলাকারীর পরিচয় পাওয়া না গেলেও পরে জানা যায় হামলাকারী আফগান বংশোদ্ভূত। নাম রহমানুল্লাহ লাকানওয়াল। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে ‘অপারেশন অ্যালাইজ ওয়েলকাম’ কর্মসূচির আওতায় আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন লাকানওয়াল।

প্রসঙ্গত, আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই কর্মসূচির আওতায় হাজার হাজার আফগান নাগরিককে বিশেষ অভিবাসন সুরক্ষা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসেন।

ওয়াশিংটনে গুলিতে দুই ন্যাশনাল গার্ডস আহত, আরও ৫০০ সদস্য মোতায়েন চান ট্রাম্পওয়াশিংটনে গুলিতে দুই ন্যাশনাল গার্ডস আহত, আরও ৫০০ সদস্য মোতায়েন চান ট্রাম্প

জানা গেছে, লাকানওয়াল ২০২৪ সালে ‘অপারেশন অ্যালাইজ ওয়েলকাম’ কর্মসূচির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেছিলেন। পরবর্তীকালে চলতি বছরের শুরুর দিকে সেই আবেদন মঞ্জুর হয়।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই হামলাকে ‘সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, যেকোনো দেশ থেকে আসা বিদেশিদের, যাঁদের এখানে থাকার কথা নয়, তাঁদের সরিয়ে দিতে কঠোর পদক্ষেপ নেবেন। তিনি আরও বলেছেন, ‘বাইডেনের আমলে আফগানিস্তান থেকে আসা প্রত্যেক ব্যক্তিকে পুনরায় যাচাই করতে হবে।’

এদিকে এই হামলার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ বলেছেন, প্রেসিডেন্টের নির্দেশে রাজধানীতে আরও ৫০০ ন্যাশনাল গার্ড সদস্য মোতায়েন করা হবে। বর্তমানে শহরটিতে প্রায় ২ হাজার ২০০ ন্যাশনাল গার্ড সদস্য মোতায়েন রয়েছে।

এশিয়া

বেঁচে ফেরা কয়েকজনের বর্ণনায় হংকং অগ্নিকাণ্ড

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আগুন খুব দ্রুত এক ভবন থেকে আরেক ভবনে ছড়িয়ে পড়ে। ছবি: দ্য গার্ডিয়ান
আগুন খুব দ্রুত এক ভবন থেকে আরেক ভবনে ছড়িয়ে পড়ে। ছবি: দ্য গার্ডিয়ান

হংকংয়ের তাই পো এলাকার ওয়াং ফুক কোর্ট আবাসিক কমপ্লেক্সে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এখন পর্যন্ত ৬৫ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এবং নিখোঁজ রয়েছে আরও শতাধিক। বুধবার (২৬ নভেম্বর) বিকেলে লাগা এই আগুন খুব দ্রুত পাশাপাশি কয়েকটি সুউচ্চ ভবনে ছড়িয়ে পড়ে। ধোঁয়া আর আগুনে মোড়া ওই বিকেলে ভবনগুলোর ভেতরে সৃষ্টি হয় চরম আতঙ্ক, বিশৃঙ্খলা ও মৃত্যুভয়ের মুহূর্ত।

ওই আবাসনের শার্লি চ্যান নামে এক বাসিন্দা বলেন, ‘একটি ঘর—মুহূর্তে সব পুড়ে ছাই। এটা কল্পনাতীত, হৃদয় ভেঙে যায়। কীভাবে কথায় প্রকাশ করব, বুঝতে পারছি না।’

৬৫ বছর বয়সী ইউয়েন, যিনি চার দশকেরও বেশি সময় ধরে ওই এলাকায় থাকেন। তিনি জানান, ভবনগুলোতে অধিকাংশই প্রবীণ মানুষ থাকায় তাঁরা দ্রুত নেমে আসতে পারেননি। আর সংস্কার কাজের জন্য প্রায় সব জানালাই ছিল বন্ধ। অনেকে বুঝতেই পারেননি আগুন লেগেছে। প্রতিবেশীরা ডেকে নিয়ে গেছে তাদের।

৭৪ বছর বয়সী টং পিংমুন থাকতেন ১ নম্বর ব্লকেই। তিনি প্রথমে শুধু ধোঁয়ার গন্ধ পেয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর দমকলকর্মীরা দরজায় কড়া নাড়ে এবং তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে দ্রুত বেরিয়ে যেতে বলে। কিন্তু টং ধারণাই করেননি, আগুন তাঁর ফ্ল্যাট পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তবে দ্রুত পরিস্থিতি খারাপ হতে শুরু করেছিল। একপর্যায়ে ঘন ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসায় তিনি ও তাঁর স্ত্রী বাথরুমে আশ্রয় নেন, ভেজা তোয়ালে দিয়ে দরজার ফাঁকগুলো বন্ধ করেন, ভেন্টিলেশন চালু করেন এবং সাহায্য চান। অবশেষে সন্ধ্যা ৬টার দিকে উদ্ধারকারীরা সেখানে পৌঁছায়।

টং বলেন, ‘ঘোর অন্ধকার ছিল। নিজেরা বের হতে গেলে বাঁচতাম না।’

আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকলকর্মীদের চরম উত্তাপের মুখোমুখি হতে হয়। হংকং ফায়ার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্টের উপপরিচালক ডেরিক আর্মস্ট্রং চ্যান বলেন, ‘ভবনের ভেতরের তাপমাত্রা এত বেশি যে, ভেতরে প্রবেশ ও উদ্ধার অভিযান চালানো অত্যন্ত কঠিন।’

রাতভর স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীরাও সহায়তায় ছিলেন। তাঁদের একজন ২৯ বছর বয়সী লোগান ইয়ুং বলেন, নির্মাণজনিত ত্রুটিই এই বিপর্যয়কে আরও বড় করেছে।

দুপুর ২টা ৫০ মিনিটে শুরু হওয়া এই আগুন আটটি টাওয়ার ও প্রায় ২ হাজার ফ্ল্যাটের কমপ্লেক্স জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। ভবনগুলোতে সংস্কার কাজ চলছিল এবং চারপাশ ঘেরা ছিল ঐতিহ্যবাহী বাঁশের নির্মাণ অবকাঠামো দিয়ে। এগুলো দাহ্য হওয়ায় আগুন ছড়াতে বড় ভূমিকা রেখেছে। জানা গেছে, বাঁশের কাঠামো দ্রুত আগুন বাড়িয়ে দিতে পারে—এমন সতর্কতা অগ্নিকাণ্ডের আগে থেকেই ছিল।

এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, কাজের সাইটে দাহ্য পদার্থ অবহেলায় ফেলে রাখায় আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর দিনভর তল্লাশি শেষে ৬৫ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এদের মধ্যে একজন ৩৭ বছর বয়সী দমকলকর্মীও রয়েছেন। আবাসন এলাকাটির ৯০০–এর বেশি বাসিন্দা আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে বাধ্য হয়েছেন এবং নিখোঁজদের খোঁজ এখনো চলমান রয়েছে।

পাকিস্তান

আরব আমিরাতে পাকিস্তানিদের ‘সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড’, ভিসায় কড়াকড়ি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
দুবাই মেরিনায় একটি নৌকার ওপর সংযুক্ত আরব আমিরাতের পতাকা। ছবি: রয়টার্সের সৌজন্যে
দুবাই মেরিনায় একটি নৌকার ওপর সংযুক্ত আরব আমিরাতের পতাকা। ছবি: রয়টার্সের সৌজন্যে

সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) এখন আর সাধারণ পাকিস্তানিদের ভিসা দিচ্ছে না বলে জানিয়েছেন দেশটির অতিরিক্ত স্বরাষ্ট্রসচিব সালমান চৌধুরী। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, সৌদি আরব ও ইউএই পাকিস্তানি পাসপোর্টের ওপর পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করলেও সেদিকেই অগ্রসর হচ্ছে।

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য ডনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সিনেটের মানবাধিকারবিষয়ক কার্যকরী কমিটির একটি বৈঠকে সালমান চৌধুরী এসব তথ্য প্রকাশ করেন। কমিটিকে জানানো হয়, ইউএই বর্তমানে পাকিস্তানিদের ভিসা দিচ্ছে না। এর আগেও ‘অনেক কষ্টের পর’ অল্পসংখ্যক ভিসা ইস্যু করা হয়েছে।

অতিরিক্ত স্বরাষ্ট্রসচিব সালমান চৌধুরী জানান, বর্তমানে ইউএই শুধু ব্লু ও কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীদেরই ভিসা দিচ্ছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, সৌদি আরব ও ইউএই পাকিস্তানি পাসপোর্টের ওপর ‘নিষেধাজ্ঞা আরোপের কাছাকাছি’ পৌঁছে গেছে। যদি একবার নিষেধাজ্ঞা আরোপ হয়, তবে তা তুলে নেওয়া কঠিন হবে।

পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিটির প্রধান সিনেটর সামিনা মমতাজ জেহরি দ্য ডনকে তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন। তবে ঠিক কী কী কারণে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) পাকিস্তানিদের ভিসা দিচ্ছে না, সেটি এখনো জানানো হয়নি।

পাকিস্তান ও ইউএইয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিদ্যমান। ইউএই মধ্যপ্রাচ্যে পাকিস্তানের অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্য অংশীদার এবং রেমিট্যান্সের (বিদেশে কর্মরত কর্মীদের পাঠানো অর্থ) একটি প্রধান উৎস। বহু পাকিস্তানি অভিবাসী সেখানে বসবাস ও কাজ করেন।

প্রসঙ্গত, সংযুক্ত আরব আমিরাত এখনো পাকিস্তানিদের ওপর আনুষ্ঠানিকভাবে ভিসা নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি। তবে বেশ কয়েকটি কারণে পাকিস্তানিদের ভিসা পেতে বিলম্ব ও প্রত্যাখ্যানের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে রয়েছে নথি জালিয়াতি, অভিবাসন আইন লঙ্ঘন, দুবাইয়ে গিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততা ও ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও অবস্থান করা।

এশিয়া

শ্রীলঙ্কায় বন্যা ও ভূমিধসে ৩১ জনের মৃত্যু, নিখোঁজ ১৪

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ১৭: ৪৪
শ্রীলঙ্কার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র জানিয়েছে—দেশজুড়ে নদীর পানি দ্রুত বাড়ছে। ছবি: এক্স।
শ্রীলঙ্কার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র জানিয়েছে—দেশজুড়ে নদীর পানি দ্রুত বাড়ছে। ছবি: এক্স।

টানা প্রবল বর্ষণে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে এ সপ্তাহে শ্রীলঙ্কায় কমপক্ষে ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছে আরও ১৪ জন। আজ বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (ডিএমসি)।

এএফপির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ১৭ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া প্রবল বর্ষণ ও টানা ভূমিধসে দেশটিতে সবচেয়ে বড় বিপর্যয় ঘটেছে পাহাড়ি জেলা বাদুল্লায়। সেখানে পাহাড় ধসে চাপা পড়ে ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। পাশের জেলা নুয়ারা এলিয়াতে একইভাবে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে।

এ পর্যন্ত প্রায় ৪০০ বাড়িঘর পাহাড়ি ঢলে তলিয়ে গেছে। ১৭টি জেলার ৪ হাজারের বেশি মানুষ এ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১ হাজার ১০০-এর বেশি পরিবারকে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র সতর্ক করে জানিয়েছে, দেশজুড়ে নদীর পানি দ্রুত বাড়ছে। নিম্নাঞ্চলের বাসিন্দাদের উঁচু জায়গায় সরে যেতে বলা হয়েছে। খারাপ আবহাওয়ার কারণে সারা দেশে চলমান বার্ষিক পরীক্ষা দুই দিনের জন্য স্থগিত করেছে সরকার।

আটটি পাহাড়ি জেলায় রেড অ্যালার্ট ভূমিধস সতর্কবার্তা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ। এসব এলাকায় খাঁড়া ঢাল, পাহাড়ি বসতি ও ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে বড় বিপদের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র জানায়, বর্তমানে শ্রীলঙ্কায় উত্তর–পূর্ব মৌসুমি বৃষ্টি চলছে, তবে দ্বীপের পূর্ব দিকে একটি নিম্নচাপ তৈরি হওয়ায় বর্ষণ আরও তীব্র হয়েছে।

আজ দেশব্যাপী ১০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র। উত্তর–পূর্বাঞ্চলের কিছু এলাকায় ২৫০ মিলিমিটার পর্যন্ত অতিবৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। এরই মধ্যে বাত্তিকালোয়া জেলায় ৩০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে।

গত বছরের জুনের পর এই সপ্তাহে এশিয়ার দেশটিতে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে। সে সময় ভারী বর্ষণে ২৬ জন নিহত হয়েছিল। গত ডিসেম্বরেও বন্যা ও ভূমিধসে ১৭ জনের মৃত্যু হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দেশটিতে বন্যা ও আকস্মিক দুর্যোগের হার বাড়ছে বলে সতর্ক করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

