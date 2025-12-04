রাশিয়ার ক্ষমতা দেখাতেই গুপ্তচর স্ক্রিপালকে বিষ প্রয়োগে হত্যার নির্দেশ দেন পুতিন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
রুশ গুপ্তচর সের্গেই স্ক্রিপালকে বিষপ্রয়োগে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সরাসরি নির্দেশ দিয়েছিলেন—এমনই বিস্ফোরক তথ্য উঠে এসেছে যুক্তরাজ্যের এক তদন্তে। এতে বলা হয়েছে, এই হামলা ছিল আন্তর্জাতিক মহলে রাশিয়ার ক্ষমতা প্রদর্শনের একটি পরিকল্পিত প্রচেষ্টা।
স্ক্রিপাল রুশ সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা জিআরইউ-এর কর্মকর্তা ছিলেন। পরে তিনি গোপনে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থাকে (এমআই-৬) তথ্য সরবরাহ করেন। রাশিয়া বিষয়টি জানতে পারলে ২০০৬ সালে তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে ১৩ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
এদিকে ২০১০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ধরা পড়া কয়েকজন রুশ গুপ্তচরের বিনিময়ে রাশিয়া পশ্চিমা গোয়েন্দাদের ছেড়ে দেয়। ওই সময়ই একটি উচ্চপর্যায়ের বন্দী বিনিময় চুক্তিতে স্ক্রিপালকে চারজনের সঙ্গে বিনিময় করা হয়।
সেই চুক্তির আওতায় স্ক্রিপালকে সাধারণ ক্ষমা করেন ভ্লাদিমির পুতিন। এরপর তাঁকে যুক্তরাজ্যে স্থানান্তর করা হয় এবং যুক্তরাজ্য তাঁকে নিরাপত্তা, বাসস্থান ও নাগরিক সুরক্ষা প্রদান করে। যুক্তরাজ্যের স্যালিসবেরিতেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ‘দ্য টাইমস’ জানিয়েছে, ২০১৮ সালের মার্চে যুক্তরাজ্যের স্যালিসবেরিতে সাবেক রুশ গুপ্তচর স্ক্রিপাল ও তাঁর মেয়ে ইউলিয়াকে সামরিক মানের নার্ভ এজেন্ট ‘নোভিচক’ দিয়ে হত্যার চেষ্টা চালানো হয়। এই হামলার চার মাস পর স্থানীয় বাসিন্দা ও ডন স্টারজেস নামে এক নারী ওই জৈব রাসায়নিকের সংস্পর্শে এসে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর তদন্তেই উঠে এসেছে পরিকল্পিত হত্যাচেষ্টার তথ্য।
তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান লর্ড হিউজ অব ওমবার্সলে জানান, এমন ঝুঁকিপূর্ণ আন্তর্জাতিক হত্যাকাণ্ড কোনোভাবেই রাশিয়ার সর্বোচ্চ পর্যায়ের অনুমতি ছাড়া ঘটতে পারে না। তাঁর ভাষায়, এটি ছিল ‘অস্বাভাবিকভাবে বেপরোয়া’ একটি অপারেশন এবং ‘এটির অনুমোদন প্রেসিডেন্ট পুতিনই দিয়েছেন।’
পুতিন স্ক্রিপালকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করায় স্ক্রিপাল নিজে এবং ব্রিটিশ গোয়েন্দারা ভেবেছিলেন তিনি আর লক্ষ্যবস্তু হবেন না। কিন্তু তদন্তে উঠে এসেছে, পুতিন তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিলেন।
তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়—এই আক্রমণ ছিল শুধু প্রতিশোধ নয়, বরং আন্তর্জাতিক ও দেশীয়ভাবে এই বার্তা দেওয়ার জন্য যে, রুশ রাষ্ট্র তাদের স্বার্থে কঠোর ও চরম সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
স্ক্রিপালও তদন্তে দেওয়া লিখিত বক্তব্যে বলেছেন, ‘পুতিনই সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন এবং আমি বিশ্বাস করি তিনিই এই হামলার অনুমতি দিয়েছেন।’
এই হামলার ঘটনায় ব্রিটিশ নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ থাকলেও চূড়ান্ত প্রতিবেদনে তাদের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়, স্ক্রিপালকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে নতুন পরিচয় দেওয়া ছাড়া এই হামলা ঠেকানো সম্ভব ছিল না এবং সেই সময়টিতে ঝুঁকি এতটা গুরুতর বলে বিবেচিত হয়নি।
তদন্ত শেষে প্রতিবেদনে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, প্রমাণগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট। এই হামলা রুশ রাষ্ট্রের নির্দেশে পরিচালিত হয়েছিল।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দুই দিনের সফরে ভারতে এসেছেন। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পুতিন দিল্লিতে পৌঁছান। বরাবরের মতো এবারও তাঁর বিদেশ ভ্রমণের সময়কার অত্যন্ত সতর্কতামূলক ও গোপনীয় নিরাপত্তাব্যবস্থা মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। যদিও স্বাগতিক দেশগুলো নিজস্ব নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে, তবে পুতিনের প্রতিটি সফরেই কঠোর সতর্কতা ও লোকচক্ষুর আড়ালে একটি নিজস্ব নিরাপত্তাবলয় থাকে।
রাশিয়ার অন্যতম গোপন নিরাপত্তা সংস্থা ফেডারেল প্রোটেক্টিভ সার্ভিস (এফএসও) এগুলো তদারকি করে। পরিবহন থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত সুরক্ষা—প্রতিটি বিষয় সুরক্ষিত রাখে এফএসও।
পুতিনের দৃশ্যমান দেহরক্ষীরা একটি বৃহত্তর ও জটিল সুরক্ষা নেটওয়ার্কের কেবল উপরিভাগ। কেজিবি প্রোটোকলের ভিত্তিতে গঠিত এফএসও এই বিশাল নিরাপত্তাব্যবস্থার তদারকি করে থাকে।
পুতিনের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীরা প্রেসিডেনশিয়াল সিকিউরিটি সার্ভিসের (এসবিপি) বিশেষ শাখা থেকে আসেন, যাঁদের কঠোর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। প্রার্থীদের অবশ্যই ৩৫ বছরের কম বয়সী, ৫ ফুট ১০ ইঞ্চির বেশি লম্বা, শারীরিকভাবে ফিট, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে স্থিতিশীল হতে হয়। বিদেশি ভাষায় দক্ষতা, পুঙ্খানুপুঙ্খ পটভূমি পরীক্ষা এবং আনুগত্য পরীক্ষা বাধ্যতামূলক।
সাবেক দেহরক্ষী গ্লেব কারাকুলভ জানান, পুতিন মোবাইল ফোন এড়িয়ে চলেন এবং কখনো কখনো বিশেষ ট্রেনে ভ্রমণ করেন। সেখানে স্নাইপার, ড্রোন, ইলেকট্রনিক গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞ এবং বিশেষ কমিউনিকেশন ইউনিট অন্তর্ভুক্ত থাকে।
শেফদের জন্য প্রাথমিক নিয়মগুলোর মধ্যে রয়েছে গ্লাভস পরা, দিনে একাধিকবার পোশাক পরিবর্তন করা এবং হাত কাটা আছে কি না, তা পরীক্ষা করা। প্রেসিডেন্টের রান্নাঘরে প্রবেশ করা প্রতিটি উপাদান সাবধানে পরীক্ষা করা হয়।
প্রেসিডেন্টের জন্য প্রস্তুত করা সমস্ত খাবার প্রথমে তাঁর দেহরক্ষীরা চেখে দেখেন। এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয় যে, কোনো বিষ মেশানো খাবার তৈরি হলে তা যেন দেহরক্ষীদের মাধ্যমে আগে প্রভাবিত হয়।
বিদেশে গেলে পুতিন নিজের বুলেটপ্রুফ অরাস সেনাট (Aurus Senat) লিমুজিনে ভ্রমণ করেন। এটি গ্রেনেড প্রতিরোধী, জরুরি অক্সিজেন, আগুন নেভানোর ব্যবস্থা এবং উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে। এই গাড়িকে ‘চাকার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা দুর্গ’ (fortress-on-wheels) বলা হয়। পুতিনের ভারত সফরের জন্য এই অরাস সেনাট লিমুজিন মস্কো থেকে উড়িয়ে আনা হয়েছে।।
পুতিনের ইলিউশিন আইএল-৯৬-৩০০পিইউ বিমানটিকে ‘ফ্লাইং প্লুটন’ বলা হয়, যাতে সুরক্ষিত যোগাযোগব্যবস্থা, একটি জিম, চিকিৎসাকেন্দ্র, সম্মেলনকক্ষ ও পারমাণবিক হামলা অনুমোদনের সরঞ্জাম রয়েছে।
পুতিনের ভ্রমণ রুটিনের একটি অস্বাভাবিক অংশ হলো তাঁর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। বিভিন্ন গণমাধ্যমের রিপোর্ট অনুসারে, তাঁর মলমূত্র সংগ্রহ করে, তারপর সিল করে রাশিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ব্যবস্থা নেওয়া হয় বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যাতে তাঁর স্বাস্থ্যের বিশ্লেষণ করতে না পারে।
দেহরক্ষীরা তাঁর বর্জ্য সংগ্রহ করে একটি সিল করা ব্রিফকেসে (স্যুটকেস) রাখেন, যা মস্কোয় ফেরত যায়। ২০১৭ সালে ফ্রান্স সফর, ২০১৯ সালে সৌদি আরব সফর এবং সাম্প্রতিক আলাস্কা সম্মেলনের সময়ও এই প্রথা দেখা গেছে।
বিবিসির সাবেক সাংবাদিক ফরিদা রুস্তামোভা বলেন, পুতিন বিদেশ সফরে ব্যক্তিগত বাথরুম ব্যবহার করেন। এ কারণে যেকোনো দেশে সফরের সময় একটি পোর্টেবল টয়লেটও নিয়ে যাওয়া হয়। ফরিদা রুস্তামোভা জানান, ১৯৯৯ সালে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এই প্রথা অনুসরণ করছেন।
উল্লেখ্য, পুতিনের আসন্ন ভারত সফর উপলক্ষে নজিরবিহীন নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়েছে নয়াদিল্লি। রাশিয়ার প্রেসিডেনশিয়াল সিকিউরিটি সার্ভিসের উচ্চ প্রশিক্ষিত কর্মী, ভারতের ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডের (এনএসজি) সেরা কমান্ডো, স্নাইপার, ড্রোন, জ্যামার, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) মনিটরিংসহ সব মিলিয়ে একটি পাঁচ-স্তরীয় নিরাপত্তাবলয় তৈরি করা হয়েছে।
গত কয়েক সপ্তাহ ধরে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের রহস্যজনক অনুপস্থিতি ও তাঁর স্বাস্থ্যের বিষয়ে জল্পনার অবসান হয়েছে। গত মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) তাঁর বোন উজমা খান অবশেষে আদিয়ালা কারাগারে ইমরানের সঙ্গে দেখা করতে সক্ষম হন এবং জানান—তিনি বেঁচে আছেন, শারীরিকভাবে সুস্থ, তবে দীর্ঘ একাকী কারাবাসে ক্ষুব্ধ।
এদিকে, আরও এক বোন আলিমা খান স্বাধীন গণমাধ্যম ইনডিপেনডেন্ট উর্দুকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন, ইমরান খানের মৃত্যু নিয়ে ছড়ানো গুজব ছিল ‘জনপ্রতিক্রিয়া পরিমাপের টেস্ট রান’। তাঁর অভিযোগ—রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষই এই গুজব ছড়িয়েছে, যেন বোঝা যায়—ইমরান মারা গেলে জনগণের মধ্যে এর কী প্রতিক্রিয়া হয়।
কয়েক সপ্তাহ ধরে সামাজিক মাধ্যমে ইমরান খানের মৃত্যু অথবা তাঁকে গোপনে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার খবর ছড়ায়। এ সময় ডিজিটালভাবে তৈরি তাঁর মরদেহের ভুয়া ছবিও ছড়িয়ে পড়ে। ইমরানের সঙ্গে তাঁর পরিবার ও আইনজীবীদের সাক্ষাতের অনুমতি না দেওয়ায় উদ্বেগ আরও বেড়ে যায়। পরে সরকারি সূত্র জানায়—তিনি জীবিত আছেন।
আলিমা খান দাবি করেছেন, প্রায় এক বছর আগে তাঁদের কাছে বার্তা এসেছিল—দুই মাসের মধ্যে ইমরান খানকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি আরও দাবি করেন, ইমরানকে সম্পূর্ণ একাকী রেখে মানসিক চাপ দেওয়া হচ্ছে। এমনকি তাঁকে বই পড়ার সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না।
আলিমা জানান, আদালতে হাজিরা দেওয়ার সময় ইমরান খান শুধু দুটি জিনিসই চান—সন্তানদের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি এবং বই পড়ার সুযোগ। অথচ গত এক বছরে তাঁকে সন্তানদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে মাত্র তিন-চারবার। যদিও নিয়ম অনুসারে, এই সাক্ষাৎ প্রতি সপ্তাহেই হওয়ার কথা।
এদিকে ইমরান খানের দুই ছেলে—কাশিম ও সুলায়মান পাকিস্তানে প্রবেশের অনুমতি না পাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে অবস্থান করে আন্তর্জাতিক মহলে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন।
ইমরান খানকে ২০২২ সালে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং এরপর একাধিক মামলায় তাঁকে সাজা বা অভিযোগের মুখে পড়তে হয়েছে। তাঁর দল দাবি করছে, সাম্প্রতিক সাংবিধানিক পরিবর্তনের সমালোচনা ঠেকাতেই সরকার তাঁর অবস্থান, যোগাযোগ ও বক্তব্য নিয়ন্ত্রণ করছে।
আলিমা খান প্রশ্ন তুলেছেন—কেন কমনওয়েলথ বা যুক্তরাজ্য এ বিষয়ে নীরব। তবে তাঁর বিশ্বাস, শেষপর্যন্ত পাকিস্তানের জনগণই নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছেন, পূর্ব ইউক্রেনের দনবাস অঞ্চল যে কোনো উপায়ে দখল করবে রাশিয়া, প্রয়োজনে সামরিক অভিযান চালিয়ে হলেও। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে–কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘রাশিয়া সামরিক বা অন্য কোনো মাধ্যমে যেভাবেই হোক দনবাস ও নোভোরসিয়া মুক্ত করবে।’
রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম তাস জানিয়েছে, এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে পুতিন পুনরায় ইঙ্গিত দিলেন, দনবাস সহ ইউক্রেনের দখলকৃত অঞ্চল নিয়ে রাশিয়ার অবস্থান অপরিবর্তিত।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) ভারত সফর শুরু করেছেন পুতিন। এই সফরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হবেন তিনি। এর মাত্র দুই দিন আগেই তাঁকে দেখা গেছে, মস্কোতে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ শান্তি দূত স্টিভ উইটকফ ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জারেড কুশনারের নেতৃত্বাধীন মার্কিন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে। সেখানে দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধবিরতি ও সম্ভাব্য শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে তাস জানিয়েছে।
অন্যদিকে বৃহস্পতিবারই যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানোর কথা ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিদের। সেখানে তাঁরা মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধে একটি নতুন প্রস্তাব নিয়ে বৈঠক করবেন। ইউক্রেনের একটি সূত্র মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনকে জানিয়েছে, এটি চলমান শান্তি উদ্যোগের আরেক দফা আলোচনা।
রাশিয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো ইউক্রেনের দনবাস অঞ্চল রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দিতে হবে। এই অঞ্চলটির একটি বড় অংশ রাশিয়া ইতিমধ্যেই দখলে নিয়েছে। এ ছাড়া পুতিন তাঁর বক্তব্যে ঐতিহাসিক শব্দ ‘নোভোরসিয়া’ ব্যবহার করছেন। এই শব্দটি রুশ সাম্রাজ্যের সময় পশ্চিম দিকে বিস্তৃত অঞ্চল বোঝাতে ব্যবহৃত হতো এবং ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া দখলের সময়ও এই শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন।
এর আগে গত বুধবার (৩ ডিসেম্বর) মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র–রাশিয়ার মধ্যে ভালো আলোচনা হয়েছে এবং পুতিন যুদ্ধ শেষ করতে চান। যদিও ওই আলোচনা থেকে এখনো বড় কোনো অগ্রগতি হয়নি। রুশ পররাষ্ট্রনীতি উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ জানিয়েছেন, আলোচনায় ভূখণ্ড ইস্যু প্রধান ছিল এবং মার্কিন প্রস্তাবের কিছু অংশ গ্রহণযোগ্য হলেও কিছু রাশিয়ার পক্ষে নয়।
ইউক্রেন ইতিমধ্যে রাশিয়ার এই শর্তগুলোকে ‘অগ্রহণযোগ্য’ আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে। দেশটির প্রধান আলোচক রুস্তেম উমেরভ এবং সেনাপ্রধান আন্দ্রি হনাতভ যুক্তরাষ্ট্রে নতুন বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন। চার দিন আগে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের উচ্চ পর্যায়ের আলোচনাকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও কার্যকর ও অগ্রগতিমূলক বলে বর্ণনা করেছিলেন। তবে চলমান এসব আলোচনার পরও যুদ্ধবিরতির বাস্তব কোনো ইঙ্গিত এখনো স্পষ্ট নয়।
প্রায় এক দশকের আলোচনার পর ভারত শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার কাছ থেকে একটি পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন যুদ্ধ সাবমেরিন লিজ নিতে চলেছে। এই চুক্তি বাবদ ভারতকে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার দিতে হবে বলে জানা গেছে। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের এ সপ্তাহের নয়াদিল্লি সফরের মধ্যেই এই চুক্তি চূড়ান্ত হচ্ছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই চুক্তি নিয়ে আলোচনা কয়েক বছর ধরে দামের কারণেই আটকে ছিল। তবে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, দুই পক্ষ এখন সেই চুক্তিতে সম্মত হয়েছে এবং ভারতীয় কর্মকর্তারা নভেম্বরে রাশিয়ার একটি শিপইয়ার্ড পরিদর্শন করেছেন।
ভারত আশা করছে, তারা আগামী দুই বছরের মধ্যে সাবমেরিনটি হাতে পাবে। তবে প্রকল্পের জটিলতার কারণে ডেলিভারি আরও পরে হতে পারে বলে জানা গেছে।
ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণ মাত্রায় আক্রমণের পর পুতিনের এটি প্রথম ভারত সফর। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করবেন এবং দুই দেশের প্রতিরক্ষা ও জ্বালানি সম্পর্ক জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দেবেন।
এদিকে, সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ (২৫ শতাংশ জরিমানাসহ) শুল্ক আরোপ করেছে। এরপর থেকেই মোদি সরকার রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার মাধ্যমে ভারতের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করছে।
পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিনগুলো প্রচলিত ডিজেল-ইলেকট্রিক সাবমেরিনের চেয়ে অনেক উন্নত। এগুলো সাধারণত বড় হয়, জলের নিচে অনেক বেশি সময় ধরে থাকতে পারে এবং অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়, ফলে এদের খুঁজে বের করা কঠিন।
পারমাণবিক হুমকি মোকাবিলায় ভারত ইতিমধ্যেই দেশীয়ভাবে পারমাণবিক শক্তিচালিত ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র বহনকারী (এসএলবিএমএস) সাবমেরিন তৈরি করেছে। ভারত বর্তমানে ১৭টি ডিজেলচালিত সাবমেরিন পরিচালনা করে।
জানা গেছে, লিজের শর্ত অনুযায়ী এই রুশ যুদ্ধ সাবমেরিনটি যুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, এটি ভারতীয় নাবিকদের প্রশিক্ষণ দিতে এবং নিজস্ব সাবমেরিন তৈরির প্রক্রিয়ায় পারমাণবিক শক্তিচালিত ডুবোজাহাজের অপারেশনাল দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে।
রাশিয়ার কাছ থেকে লিজ নেওয়া এ সাবমেরিনটি ভারতীয় নৌবাহিনীতে ১০ বছরের জন্য থাকবে। এর আগে লিজ নেওয়া শেষে রুশ সাবমেরিনটি ২০২১ সালে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। চুক্তিতে রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি মস্কোর সঙ্গেও দীর্ঘদিনের সম্পর্ক অব্যাহত রেখেছে। যদিও এ বিষয়টির কারণে ভারত ট্রাম্পের সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারে। তবে পারমাণবিক সাবমেরিনের জন্য রাশিয়ার ওপর নির্ভর করার সিদ্ধান্ত মোদি সরকারের মস্কোঘেঁষা নীতিই প্রকাশ করে।
