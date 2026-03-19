ইসরায়েলের লারিজানি হত্যা ‘উসকানিমূলক’: চীন

ইরানের নিরাপত্তা প্রধান আলী লারিজানিকে হত্যার ঘটনাকে ‘অগ্রহণযোগ্য’ বলে অভিহিত করেছে চীন। আজ বৃহস্পতিবার বেইজিংয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লিন জিয়ান এই কঠোর প্রতিক্রিয়া জানান।
লিন জিয়ান বলেন, ‘আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা সব সময়ই বলপ্রয়োগের বিরোধী। কোনো একটি দেশের রাষ্ট্রীয় নেতাদের হত্যা এবং বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানো কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।’
চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জোর দিয়ে বলেন, এ ধরনের উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করছে। তিনি আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার এবং সব পক্ষকে সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানান।
চলতি সপ্তাহে ইসরায়েলি বিমান হামলায় ইরানের গোয়েন্দা মন্ত্রী ইসমাইল খাতিব এবং নিরাপত্তা প্রধান আলী লারিজানিসহ বেশ কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তা নিহত হন। এই ঘটনার পরেই ইরান কাতারের জ্বালানি স্থাপনায় পাল্টা হামলা চালায়, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।
চীনের এই বিবৃতিটি এমন এক সময়ে এল যখন ওয়াশিংটনে ট্রাম্প প্রশাসন ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যৌক্তিকতা নিয়ে অভ্যন্তরীণ চাপের মুখে রয়েছে। বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, চীনের এই অবস্থান মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণে ইরানের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সমর্থন হিসেবে কাজ করবে।
উল্লেখ্য, চীন দীর্ঘদিন ধরেই ইরানের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদার এবং মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পক্ষে কথা বলে আসছে।
