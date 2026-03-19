Ajker Patrika
খুলনা

খুলনায় ঘরে ঢুকে পরিবারের ৪ সদস্যকে গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
আপডেট : ১৯ মার্চ ২০২৬, ১২: ৪২
প্রতীকী ছবি

খুলনায় ঘরের ভেতর ঢুকে একই পরিবারের চারজনকে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে নগরীর লবণচরা থানার খাদিজাবাগের কৃষ্ণনগর ঠিকারবাদ এলাকায় ঘটনাটি ঘটে।

জানা গেছে, গুলিবিদ্ধ দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন কাজী আনিসুর রহমান, তাঁর স্ত্রী রঞ্জুয়ারা বেগম, ছেলে রাইছুল ইসলাম ও ছেলের স্ত্রী ফহিমা। তাঁদের মধ্যে রঞ্জুয়ারার বেগমের বুকে গুলিবিদ্ধ হন। তাঁকে এবং তাঁর ছেলের স্ত্রী ফাহিমার অবস্থায় আশঙ্কাজনক হওয়ায় দুজনকেই ঢাকায় পাঠানো হয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, কাজী আনিসুরের ছোট ছেলে রাশিদুল মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের একটি মামলায় তিন বছর আগে কারাগারে যান। সেখানে ‘সন্ত্রাসী’ ইমরানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এর সুবাদে রাশিদুল তাঁর বাড়িতে আসা-যাওয়া করতেন। একপর্যায়ে ইমরানের স্ত্রী ফাহিমার সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। ছয় মাস আগে ইমরান পুনরায় একটি মামলায় কারাগারে যান। সেই ফাঁকে তাঁর স্ত্রী ফাহিমাকে বিয়ে করেন রাশিদুল।

স্থানীয় বাসিন্দারা আরও জানান, এই ঘটনা শুনে ক্ষুব্ধ হন ইমরান এবং প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেন। এরই জের ধরে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে রাশিদুলের বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটে। স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে লবণচরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তুহিনুজ্জামান বলেন, পরকীয়ার জেরে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। হামলায় ছয়জন অংশ নেয়। তাদের আটকের চেষ্টা চলছে।

তুহিনুজ্জামান বলেন, কাজী আনিসুরের স্ত্রী রঞ্জুয়ারা বেগমের বুকে এবং ফাহিমার পায়ের গুলি বের করতে না পারায় তাঁদের দুজনকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

গুলিখুলনা জেলাঅপরাধখুলনা বিভাগখুলনাআহতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

