বিদেশে উচ্চশিক্ষার ১০ ধাপের প্রস্তুতি

বিদেশে উচ্চশিক্ষা আর সঙ্গে একটি সম্মানজনক স্কলারশিপ হাজারো মেধাবী শিক্ষার্থীর ক্যারিয়ারের চূড়ান্ত লক্ষ্য। কিন্তু লাইব্রেরির বই আর ইন্টারনেটের তথ্যের ভিড়ে অনেকেই বুঝে উঠতে পারেন না, ঠিক কোথা থেকে এই যাত্রার জন্য শুরু করবেন। বিদেশে স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চশিক্ষার ১০ ধাপের প্রস্তুতির বিস্তারিত নির্দেশিকা দিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহা. ইয়ামিন হোসেন।
ইংরেজি ভাষায় গুরুত্ব দেওয়া
ইংরেজিতে একাডেমিক দক্ষতা বৃদ্ধি: বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স ও পুস্তক ইংরেজিতে পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন।
একাডেমিক রাইটিং: নিবন্ধ, গবেষণাপত্র এবং রিপোর্ট লেখার জন্য একাডেমিক রাইটিং স্টাইল রপ্ত করুন।
কেস স্টাডি ও প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসাইনমেন্ট: বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত কেস স্টাডি ও গবেষণার ওপর ভিত্তি করে নিজে নিজে অনুশীলন করুন।
ইংরেজি ভাষার দক্ষতা অর্জন
ইউটিউব চ্যানেল: E2Language, IELTS Liz ইত্যাদি থেকে সহায়তা নিন।
গবেষণার অভিজ্ঞতা অর্জন
PowerPoint এবং Canva দিয়ে আকর্ষণীয় প্রেজেন্টেশন বানানোর অনুশীলন করুন।
অ্যাসাইনমেন্ট লেখার নিয়মাবলি শেখা
সঠিক রেফারেন্সিং স্টাইল (APA, MLA, Chicago ইত্যাদি) আয়ত্ত করুন। উদাহরণ: ‘Turnitin’-এর মতো প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্লেজিয়ারিজম এড়িয়ে চলুন।
প্রেজেন্টেশনের পদ্ধতি শেখা
টাইম ম্যানেজমেন্ট
প্রায়োরিটি নির্ধারণ
প্রতিদিনের কাজ তালিকা তৈরি করুন। গবেষণার কাজ এবং আইইএলটিএস প্রস্তুতিকে সমান গুরুত্ব দিন। উদাহরণ: পোমোডোরো টেকনিক ব্যবহার করে পড়াশোনা বা গবেষণার সময়সূচি ঠিক করুন।
সিভি তৈরি করতে জানা
অ্যাকাডেমিক সিভি ফরম্যাট: ব্যক্তিগত তথ্য, একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড, গবেষণা অভিজ্ঞতা, স্কলারশিপপ্রাপ্তি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করুন। উদাহরণ: Europass CV টেমপ্লেট ব্যবহার করতে পারেন।
রিসার্চ প্রপোজাল লেখা
গঠন: প্রবন্ধের ভূমিকা, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি এবং প্রত্যাশিত ফলাফল। উদাহরণ: ‘Improving Renewable Energy Adoption in South Asia’ প্রপোজাল লিখতে ‘Problem Statement’ থেকে ‘Methodology’ পর্যন্ত ধারাবাহিক আলোচনা করুন।
প্রফেসরের কাছে ই-মেইল করা
ই-মেইল স্ট্রাকচার
বিষয়: ‘Request for Supervision Opportunity in [Research Field]’
বডি: আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড, গবেষণার আগ্রহ এবং তার প্রাসঙ্গিকতা বর্ণনা করুন। উদাহরণ:
Dear Professor [Last Name],
I hope this email finds you well. My name is [Your Name], and I am interested in your research on [specific topic]. I have attached my CV for your kind consideration.
Best regards,
[Your Name]
কভার লেটার ও রিকমেন্ডেশন
গ্রন্থনা: মো. মনিরুল ইসলাম
অনেকে নিজের অজান্তেই নিজেদের সামর্থ্য ছোট করে দেখেন। নানা দ্বিধা, ভয় এবং ‘লোকে কী ভাববে’—এ চিন্তায় আটকে থাকে জীবনের অনেক সম্ভাবনা। বিশ্বখ্যাত লেখিকা জেন সিনসেরো তাঁর জনপ্রিয় বই ‘ইউ আর এ ব্যাডঅ্যাস’-এ ঠিক এ জায়গাতেই আঘাত করেছেন। বইটির মূল বার্তা একটাই, অজুহাত বাদ দিয়ে নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস রাখা।৩৭ মিনিট আগে
ইংরেজিতে সাবলীল হতে কিছু সহজ নিয়ম মেনে চলা জরুরি। এই ২০ কৌশল দৈনন্দিন কথোপকথনে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে।১ দিন আগে
এশিয়ার অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় বিদ্যাপীঠ কোরিয়া ইউনিভার্সিটি ‘এসকে গ্লোবাল স্কলারশিপ’ ঘোষণা করেছে। ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। দক্ষিণ কোরিয়ার আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতিতে যাঁরা স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করতে আগ্রহী, তাঁদের জন্য এই...১ দিন আগে
বর্তমান বিশ্বের প্রযুক্তি ও শিল্পায়নের অভাবনীয় বিবর্তন আমাদের এক নতুন যুগে দাঁড় করিয়েছে। আজকের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে হলে কেবল পণ্য উৎপাদনই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন সর্বোচ্চ দক্ষতা, উৎপাদন খরচ হ্রাস এবং বিশ্বমানের গুণগত নিশ্চয়তা।১ দিন আগে