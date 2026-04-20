Ajker Patrika
এশিয়া

জাপানে ৭.৪ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প, ৩ মিটার উচ্চতার সুনামি সতর্কতা জারি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২০ এপ্রিল ২০২৬, ১৫: ১২
জাপানের উত্তরাঞ্চলে ভয়াবহ ভূমিকম্পের কারণে ব্যাপক সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ছবিটি কয়েক বছর আগের তোলা। ছবি: এএফপি

জাপানের উত্তরাঞ্চলে এক ভয়াবহ শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। রিখটার স্কেলে ৭ দশমিক ৪ মাত্রার ভয়াবহ শক্তিশালী এই ভূমিকম্প আঘাত হানার পর দেশটির ইওয়াতে উপকূলের কাছে সৃষ্ট কম্পনের জেরে ইওয়াতে প্রিফেকচার, আওমোরি প্রিফেকচার এবং হোক্কাইডো এলাকার জন্য সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এতে সর্বোচ্চ তিন মিটার উচ্চতার ঢেউ আঘাত হানতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জাপানি সংবাদমাধ্যম জাপান টাইমস জানিয়েছে, দেশটির বিভিন্ন টেলিভিশন সংবাদ কর্মসূচিতে উপস্থাপকেরা স্থানীয় বাসিন্দাদের নদী ও উপকূলীয় এলাকা থেকে দূরে সরে উঁচু স্থানে চলে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন। জাপানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম এনএইচকেতে জাপানি ভাষাভাষী নন, এমন নাগরিকদের জন্য ইংরেজিতে সতর্কবার্তা ভেসে ওঠে—‘Tsunami! Evacuate!’ এবং ‘Don’t turn back. ’

জাপানের আবহাওয়া সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, স্থানীয় সময় আজ সোমবার বিকেল ৪টা ৫৩ মিনিটে ১০ কিলোমিটার গভীরে আঘাত হানা ভূমিকম্পটির প্রাথমিক মাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৪। এই কম্পন রাজধানী টোকিও পর্যন্ত অনুভূত হয়, যেখানে কয়েক মিনিট ধরে ভবনগুলো দুলতে থাকে।

ইওয়াতে প্রিফেকচারের মিয়াকো বন্দরে ৪০ সেন্টিমিটার উচ্চতার সুনামি ঢেউ ইতিমধ্যে আঘাত হেনেছে এবং আরও ঢেউ আসার আশঙ্কা রয়েছে। হোক্কাইডোর প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলজুড়ে, যার মধ্যে টোকাচি বন্দর ও এরিমো শহর রয়েছে পাশাপাশি আওমোরি প্রিফেকচারের হাচিনোহে বন্দরে বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটের মধ্যে সুনামি পৌঁছানোর পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

এনএইচকে জানিয়েছে, ইওয়াতে ও আওমোরির উপকূল থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরেও সুনামি শনাক্ত করা হয়েছে, যা ইঙ্গিত দিচ্ছে শিগগিরই উপকূলে ঢেউ আঘাত হানবে। ইওয়াতে প্রিফেকচারের কুজি বন্দরের একটি লাইভ ভিডিওতে দেখা গেছে, ছোট আকারের সুনামি ঢেউয়ের কারণে জাহাজগুলো দুলছে।

টোকিওতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি বাসিন্দাদের নিরাপদ ও উঁচু স্থানে সরে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ‘এই মুহূর্তে আমরা এখনো ক্ষয়ক্ষতি এবং বাসিন্দাদের ওপর প্রভাব যাচাই করছি। খুব শিগগিরই বিস্তারিত প্রতিবেদন পাওয়া যাবে এবং আমরা দুর্যোগ মোকাবিলায় পরবর্তী পদক্ষেপ নেব।’ কথা বলার সময় তাঁকে কিছুটা শ্বাসকষ্টগ্রস্ত মনে হচ্ছিল।

জাপানের মেরিটাইম সেল্ফ-ডিফেন্স ফোর্স একটি এসএইচ–৬০কে হেলিকপ্টার পাঠিয়েছে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পর্যবেক্ষণ এবং উদ্ধার কার্যক্রমে সহায়তার জন্য। টোকিও থেকে শিন-আওমোরি পর্যন্ত তোহোকু শিনকানসেন লাইন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। একইভাবে, আকিতা শিনকানসেন লাইনেও চলাচল স্থগিত করা হয়েছে বলে অপারেটর জানিয়েছে।

বিষয়:

এশিয়াসুনামিভূমিকম্পজাপান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

