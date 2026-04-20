জাপানে ৭.৪ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প, ৩ মিটার উচ্চতার সুনামি সতর্কতা জারি

জাপানের উত্তরাঞ্চলে এক ভয়াবহ শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। রিখটার স্কেলে ৭ দশমিক ৪ মাত্রার ভয়াবহ শক্তিশালী এই ভূমিকম্প আঘাত হানার পর দেশটির ইওয়াতে উপকূলের কাছে সৃষ্ট কম্পনের জেরে ইওয়াতে প্রিফেকচার, আওমোরি প্রিফেকচার এবং হোক্কাইডো এলাকার জন্য সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এতে সর্বোচ্চ তিন মিটার উচ্চতার ঢেউ আঘাত হানতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
জাপানি সংবাদমাধ্যম জাপান টাইমস জানিয়েছে, দেশটির বিভিন্ন টেলিভিশন সংবাদ কর্মসূচিতে উপস্থাপকেরা স্থানীয় বাসিন্দাদের নদী ও উপকূলীয় এলাকা থেকে দূরে সরে উঁচু স্থানে চলে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন। জাপানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম এনএইচকেতে জাপানি ভাষাভাষী নন, এমন নাগরিকদের জন্য ইংরেজিতে সতর্কবার্তা ভেসে ওঠে—‘Tsunami! Evacuate!’ এবং ‘Don’t turn back. ’
জাপানের আবহাওয়া সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, স্থানীয় সময় আজ সোমবার বিকেল ৪টা ৫৩ মিনিটে ১০ কিলোমিটার গভীরে আঘাত হানা ভূমিকম্পটির প্রাথমিক মাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৪। এই কম্পন রাজধানী টোকিও পর্যন্ত অনুভূত হয়, যেখানে কয়েক মিনিট ধরে ভবনগুলো দুলতে থাকে।
ইওয়াতে প্রিফেকচারের মিয়াকো বন্দরে ৪০ সেন্টিমিটার উচ্চতার সুনামি ঢেউ ইতিমধ্যে আঘাত হেনেছে এবং আরও ঢেউ আসার আশঙ্কা রয়েছে। হোক্কাইডোর প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলজুড়ে, যার মধ্যে টোকাচি বন্দর ও এরিমো শহর রয়েছে পাশাপাশি আওমোরি প্রিফেকচারের হাচিনোহে বন্দরে বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটের মধ্যে সুনামি পৌঁছানোর পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
এনএইচকে জানিয়েছে, ইওয়াতে ও আওমোরির উপকূল থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরেও সুনামি শনাক্ত করা হয়েছে, যা ইঙ্গিত দিচ্ছে শিগগিরই উপকূলে ঢেউ আঘাত হানবে। ইওয়াতে প্রিফেকচারের কুজি বন্দরের একটি লাইভ ভিডিওতে দেখা গেছে, ছোট আকারের সুনামি ঢেউয়ের কারণে জাহাজগুলো দুলছে।
টোকিওতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি বাসিন্দাদের নিরাপদ ও উঁচু স্থানে সরে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ‘এই মুহূর্তে আমরা এখনো ক্ষয়ক্ষতি এবং বাসিন্দাদের ওপর প্রভাব যাচাই করছি। খুব শিগগিরই বিস্তারিত প্রতিবেদন পাওয়া যাবে এবং আমরা দুর্যোগ মোকাবিলায় পরবর্তী পদক্ষেপ নেব।’ কথা বলার সময় তাঁকে কিছুটা শ্বাসকষ্টগ্রস্ত মনে হচ্ছিল।
জাপানের মেরিটাইম সেল্ফ-ডিফেন্স ফোর্স একটি এসএইচ–৬০কে হেলিকপ্টার পাঠিয়েছে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পর্যবেক্ষণ এবং উদ্ধার কার্যক্রমে সহায়তার জন্য। টোকিও থেকে শিন-আওমোরি পর্যন্ত তোহোকু শিনকানসেন লাইন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। একইভাবে, আকিতা শিনকানসেন লাইনেও চলাচল স্থগিত করা হয়েছে বলে অপারেটর জানিয়েছে।
পোশাক ব্যবহারের সময় কখনো মাথায় আসে কি আপনার ফেলে দেওয়া পোশাকগুলো গন্তব্য কোথায়? অবশ্য পোশাকের ভবিষ্যৎ ভেবে তো আর কেউ পোশাক কিনছে না। কিন্তু রিসাইকেলিং সম্ভব না হলে সেসব পোশাক বর্জ্য হিসেবে পৃথিবীর বোঝা বাড়িয়েই চলে। তেমনই বর্জ্যের এক গন্তব্যে পরিণত হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার চিলি। দেশটির মরুভূমি অঞ্চলগুলো৩৮ মিনিট আগে
গত মাসে এক পূর্ণ কর্মদিবসের সন্ধ্যায় মুম্বাইয়ের দক্ষিণগামী অ্যাকোয়া লাইন মেট্রো ট্রেনটি শেষ স্টেশনের অনেক আগেই খালি হয়ে যায়। যাত্রা শুরুর কয়েকটি স্টপেজ পার হওয়ার আগেই এই অবস্থা দেখা যায়।২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যের শ্রিবপোর্টে পারিবারিক সহিংসতার ঘটনায় আটজন শিশু প্রাণ হারিয়েছে। ঘাতক ব্যক্তি নিজের সাত সন্তানসহ মোট আটটি শিশুকে গুলি করে হত্যা করেছে বলে পুলিশ নিশ্চিত করেছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারির পর এটিই যুক্তরাষ্ট্রে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী ‘নির্বিচার হত্যা’-এর ঘটনা।৩ ঘণ্টা আগে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গতকাল রোববার জানিয়েছিলেন, ইরানের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নিতে তাঁর প্রতিনিধি দল পাকিস্তান যাচ্ছে। এবং আজ সোমবার অথবা আগামীকাল মঙ্গলবার এই আলোচনা হতে পারে বলে খবর ছিল। কিন্তু ইরান তাদের দুটি দাবিতে অনড়।৪ ঘণ্টা আগে