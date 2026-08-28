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নেপালে নিখোঁজ প্রায় দেড় হাজার, কোন কোন দেশের নাগরিক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
নেপালে নিখোঁজ প্রায় দেড় হাজার, কোন কোন দেশের নাগরিক
নেপালের নুয়াকোট জেলার দেবীঘাটে আকস্মিক বন্যা ও ধসের পর কাদায় ঢেকে যাওয়া একটি পথ ধরে হেঁটে যাচ্ছেন এক বাসিন্দা। ছবি: এএফপি

নেপাল ও তিব্বত সীমান্ত অঞ্চলে আকস্মিক বন্যা এবং ব্যাপক ভূমিধসে অন্তত ৩৯২ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ। দুর্যোগের পর থেকে এখন পর্যন্ত ১ হাজার ৪০০ জনেরও বেশি মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন বলে দুই দেশের সরকারি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

উদ্ধারকারীদের মতে, যেকোনো বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর প্রাথমিক পর্যায়ে নিখোঁজ ও মৃতের তালিকায় প্রতিনিয়ত পরিবর্তন আসা একটি স্বাভাবিক বিষয়। দ্বৈত নাগরিকদের একাধিকবার গণনা, উদ্ধার হওয়া মৃতদেহের সঙ্গে নিখোঁজ তালিকার সমন্বয় এবং দুর্যোগ পরবর্তী চরম বিশৃঙ্খলার কারণে এই সংখ্যায় প্রতিনিয়ত সংশোধন আসছে।

নিখোঁজদের সার্বিক চিত্র

সর্বশেষ সরকারি হিসাব অনুযায়ী, সীমান্ত অঞ্চলের দুই পার মিলিয়ে নিখোঁজ মানুষের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে অন্তত ১ হাজার ৪৬৮ জনে।

নেপালের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সে দেশে ৯১০ জন ব্যক্তি নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অন্তত ৫১৭ জন বিদেশি নাগরিক।

নেপালে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৪৬৯, নিখোঁজ প্রায় দেড় হাজারনেপালে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৪৬৯, নিখোঁজ প্রায় দেড় হাজার

এদিকে সীমান্তের তিব্বত অংশে আরও ৫৫৮ জন নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানিয়েছে চীনা কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে রয়েছে ২৬০ জন বিদেশি নাগরিক। নেপাল পর্যটন বোর্ডের পৃথক হিসাব অনুযায়ী, দেশি ও বিদেশি পর্যটক মিলিয়ে মোট ৬৬৭ জন পর্যটক ও ভ্রমণকারী নিখোঁজ রয়েছেন।

বিভিন্ন দেশের নিখোঁজ নাগরিকদের তালিকা

দক্ষিণ এশিয়া:

ভারত: নেপাল পর্যটন বোর্ডের তথ্য মতে, ভারতের ১৭৮ জন নাগরিক বর্তমানে নিখোঁজ রয়েছেন। তবে এ পর্যন্ত ১১ জন ভারতীয়কে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

চীন ও নেপাল: নেপালের পর্যটন বোর্ড ২৪ জন চীনা নাগরিক নিখোঁজ থাকার কথা বললেও, চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে নেপালে তাদের প্রায় ১০০ জন নাগরিক নিখোঁজ রয়েছে। এটি তিব্বতের নিজস্ব অংশে নিখোঁজ থাকা ৫৫৮ জনের অতিরিক্ত। এ ছাড়া, নেপালের স্থানীয় নিখোঁজ অধিবাসীদের সঠিক সংখ্যা এখনো পর্যালোচনাধীন।

উত্তর আমেরিকা:

যুক্তরাষ্ট্র: মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ৯০ জন আমেরিকান নাগরিকের নিখোঁজ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তাদের মধ্যে তিনজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে এবং এখনো কোনো মার্কিন নাগরিকের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। (নেপাল পর্যটন বোর্ড অবশ্য পূর্বে নিখোঁজের সংখ্যা ৬৫ জানিয়েছিল)।

কানাডা: কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী অনিতা আনন্দ জানিয়েছেন, নেপাল ও তিব্বত মিলিয়ে প্রায় ৩০ জন কানাডীয় নাগরিক ও স্থায়ী বসবাসকারীর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

ইউরোপ:

ইউক্রেন: ইউক্রেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তাদের ৫৬ জন নাগরিকের সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কোনো ইউক্রেনীয় নাগরিক নিহত বা আহত হওয়ার তথ্য মেলেনি।

যুক্তরাজ্য: ৩৩ জন ব্রিটিশ নাগরিক নিখোঁজ রয়েছেন।

জার্মানি ও রাশিয়া: জার্মান পর্যটকদের মধ্যে ৮ জন নিখোঁজ। রাশিয়ার ৮ জন নিখোঁজ এবং ২ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে।

অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ: সুইজারল্যান্ড ও বুলগেরিয়ার ১ জন করে নাগরিককে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া স্পেন (৩-৪ জন), বেলজিয়াম (৩ জন), হাঙ্গেরি (১-৩ জন), পর্তুগাল (৩ জন, ১ জন উদ্ধার), নেদারল্যান্ডস (২ জন), ইতালি (৩ জন নিখোঁজ, ২ জন উদ্ধার), আয়ারল্যান্ড (২ জন), বেলারুশ (১ জন), ফিনল্যান্ড (১ জন), লিথুয়ানিয়া (১ জন) এবং সুইডেনের নাগরিক নিখোঁজ রয়েছেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ওশেনিয়া:

মালয়েশিয়া: মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম নিশ্চিত করেছেন যে নেপালে তাঁদের ৫০ জনেরও বেশি নাগরিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না।

অস্ট্রেলিয়া: অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনি ওং জানিয়েছেন, নিখোঁজ অস্ট্রেলীয়দের সংখ্যা বেড়ে ৩৯ জনে দাঁড়িয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়া: রাসায়নিক ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে কর্মরত ৯ জন দক্ষিণ কোরীয় শ্রমিকের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল, তবে পর্যটন বোর্ড ৪ জনকে উদ্ধারের কথা নিশ্চিত করেছে।

অন্যান্য: সিঙ্গাপুরের ৯ জন, নিউজিল্যান্ডের ৫ জন এবং জাপানের ৫ জন নাগরিক নিখোঁজ রয়েছেন। এ ছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকা (৬ জন), লাটভিয়া (৬ জন), কাজাখস্তান (২ জন), ইসরায়েল (১ জন), ফিলিপাইন (১ জন) এবং সার্বিয়ার (১ জন) নাগরিক নিখোঁজদের তালিকায় রয়েছেন।

চীনা সীমানার মধ্যে নিখোঁজ থাকা ৫৫৮ জনের মধ্যে যে ২৬০ জন বিদেশি নাগরিক রয়েছেন, তাঁদের জাতীয়তা এখনো আলাদাভাবে স্পষ্ট করেনি বেইজিং।

অন্যদিক, নেপাল পর্যটন বোর্ড গতকাল বৃহস্পতিবার আরও আটজন উদ্ধার হওয়া ব্যক্তির কথা জানিয়েছে, যাদের জাতীয়তা চিহ্নিত করার কাজ চলছে। দুর্যোগ কবলিত এলাকাগুলোতে সেনাবাহিনী ও ফায়ার সার্ভিসের সমন্বয়ে তীব্র উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

নিখোঁজমৃত্যুতিব্বতনেপালবন্যার খবরবন্যাভূমিধস
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