আফগানিস্তানে পিকনিক স্পটে বন্দুকধারীদের হামলা, নিহত ১১

আফগানিস্তানে একটি পিকনিক স্পটে বন্দুকধারীদের হামলায় অন্তত ১১ জন নিহত হয়েছেন। দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় হেরাত প্রদেশের ইনজিল জেলায় গত শুক্রবার এই হামলার ঘটনা ঘটে বলে বিবিসির প্রতিবেদনে জানা গেছে।
প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে জানা গেছে, প্রাথমিকভাবে নিহতের সংখ্যা চারজন বলা হলেও পরে গুরুতর আহত আরও সাতজন মারা যাওয়ায় মোট নিহতের সংখ্যা ১১-তে দাঁড়িয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী এই হামলার দায় স্বীকার করেনি।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র জানান, মোটরসাইকেলে করে আসা অজ্ঞাতনামা সশস্ত্র ব্যক্তিরা দেহ মেহরি গ্রামের কাছে গুলি চালায়। সাধারণত শুক্রবারে ওই বিনোদনকেন্দ্রটিতে লোকসমাগম থাকে।
হেরাতের এক চিকিৎসক বিবিসিকে জানান, নিহত ব্যক্তিরা সবাই শিয়া মুসলিম। তাঁরা একটি স্থানীয় মাজার এলাকায় পিকনিক করতে গিয়েছিলেন।
আফগানিস্তানে শিয়া মুসলিমরা সংখ্যালঘু এবং অতীতেও তাঁরা হামলার শিকার হয়েছেন।
হেরাতে তালেবান সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাদেশিক প্রধান আহমাদুল্লাহ মুত্তাকি জানান, স্থানীয় সময় বেলা ৩টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। তিনি বিবিসিকে বলেন, ‘দেহ মেহরিতে পিকনিক করতে আসা সাধারণ মানুষের ওপর সন্ত্রাসীরা গুলি চালিয়েছে।’
মুত্তাকি আরও বলেন, হামলার পর চারটি মরদেহ এবং দুই নারীসহ ১৫ জন আহত ব্যক্তিকে হেরাত আঞ্চলিক হাসপাতালে নেওয়া হয়।
প্রাদেশিক প্রধান আহমাদুল্লাহ মুত্তাকি বলেন, নিরাপত্তা বাহিনী এক সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আব্দুল মতিন কানি জানান, যে গ্রামে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে, সেটি মূলত শিয়া অধ্যুষিত এলাকা। সেখানে একটি শিয়া মাজার রয়েছে যেখানে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ প্রার্থনা ও দর্শনের জন্য সমবেত হয়।
দীর্ঘ ২১ ঘণ্টার কূটনৈতিক ম্যারাথন শেষে কোনো চুক্তি ছাড়াই শেষ হয়েছে ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার ইসলামাবাদ আলোচনা। তবে বৈঠকের সমাপ্তি ঘটলেও তেহরানের পক্ষ থেকে এক চাঞ্চল্যকর বার্তা দেওয়া হয়েছে। ইরানের একটি উচ্চপদস্থ কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে...৩০ মিনিট আগে
লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ১৮ জন নিহত হয়েছেন। এদিকে লেবানন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গত মাসে ইসরায়েল ও লেবাননে ইরানসমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর মধ্যে শুরু হওয়া যুদ্ধে মোট নিহতের সংখ্যা ২ হাজার ছাড়িয়েছে।৩৫ মিনিট আগে
তাইওয়ানের জন্য ১০টি নতুন প্রণোদনা ঘোষণা করেছে চীন। এর মধ্যে রয়েছে পর্যটন সীমাবদ্ধতা শিথিল করা, ‘মানসম্মত’ টেলিভিশন নাটক সম্প্রচারের অনুমতি এবং খাদ্যপণ্য বিক্রি সহজ করা। দ্বীপটির বিরোধী দলীয় নেত্রী চেং লি–উনের চীন সফরের পরই এই পদক্ষেপ নিল বেইজিং।৩৭ মিনিট আগে
কিছু বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছেছে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র। এমনটাই জানিয়েছেন ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই। আর পাকিস্তানের উপ–প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দ্বার জানিয়েছেন—যুদ্ধবিরতি বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে।২ ঘণ্টা আগে