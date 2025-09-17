Ajker Patrika
‘রাজনীতিকদের সম্পদ বাড়ছে, আর আমাদের ভোগান্তি, তাই ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সরকার ফেলে দিয়েছি’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: এএফপি
ছবি: এএফপি

জেন-জিদের তুমুল বিক্ষোভের মুখে মাত্র ৪৮ ঘণ্টায় নেপালের সরকারের পতন হয়। একে ইতিহাসের অন্যতম বিজয় হিসেবেই দেখছে দেশটির জনগণ। তবে, এই বিজয়ের জন্য তাদের চুকাতে হয়েছে চরম মূল্য। আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক তনুজা পান্ডে বলেন, ‘আমরা গর্বিত। তবে, একই সঙ্গে প্রচণ্ড রাগ-দুঃখ-অনুশোচনাও কাজ করছে।’

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই আন্দোলনে দেশটিতে ৭২ জন নিহত হয়েছে। দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে একে ভয়াবহতম সহিংসতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। ওই আন্দোলনে সরকারি ভবন, রাজনৈতিক নেতাদের বাড়িঘর, এমনকি ২০২৪ সালের জুলাইয়ে খোলা হিলটন হোটেলের মতো বিলাসবহুল স্থাপনাও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়া, দেশজুড়ে বিভিন্ন স্থানে দেদারসে চলে ভাঙচুর-লুটতরাজ। উত্তেজিত জনতার দেওয়া আগুনে দগ্ধ হয়ে এখনো মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন এক সাবেক প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী।

আন্তর্জাতিক সংকট সংস্থার জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা আশীষ প্রধান বলেন, এ বিক্ষোভ ছিল ‘দশকের পর দশক ধরে চলা দুর্নীতি আর রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহারের দায়ে রাজনৈতিক শ্রেণিকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান।’ তবে তিনি সতর্ক করেন, সরকারি সেবার ক্ষয়ক্ষতি ২০১৫ সালের ভূমিকম্পের মতো ভয়াবহ হতে পারে। ওই দুর্যোগে প্রায় ৯ হাজার মানুষের প্রাণ গিয়েছিল। ধ্বংসযজ্ঞ শুধু রাজধানী কাঠমান্ডুতেই সীমিত ছিল না, দেশজুড়ে অন্তত ৩০০ স্থানীয় সরকারি কার্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নেপালি সংবাদমাধ্যম কাঠমান্ডু পোস্টের হিসেবে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াতে পারে ৩ ট্রিলিয়ন নেপালি রুপি (২১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার), যা দেশটির মোট জিডিপির প্রায় অর্ধেক। এমনকি কাঠমান্ডু পোস্টের অফিসও ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের শিকার হয়।

৮ সেপ্টেম্বরের সেই রক্তক্ষয়ী বিক্ষোভের দুই দিন আগে ২৪ বছর বয়সী পরিবেশ কর্মী পান্ডে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চুরে পর্বত এলাকায় এক খনির দৃশ্য দেখিয়ে ভিডিওর ক্যাপশনে তিনি লিখেন, ‘নেপালের সম্পদ জনগণের, রাজনীতিবিদদের প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির নয়।’ দুর্নীতি ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে নামতে তরুণদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই আন্দোলন মূলত নেতৃত্বহীন ছিল। সরকার যখন দেশে ২৬টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম নিষিদ্ধের ঘোষণা দেয়, তখন ক্ষোভ তীব্র হয়ে ওঠে। সরকারের যুক্তি ছিল, এসব প্ল্যাটফর্ম স্থানীয়ভাবে নিবন্ধন করেনি। এরই মধ্যে মাসের পর মাস ধরে ক্ষোভ জমে উঠছিল তথাকথিত ‘নেপো বেবি’দের বিরুদ্ধে। নেপো বেবি বলতে এখানে প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের সন্তানদের বোঝানো হচ্ছে। তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের বিলাসবহুল জীবন-যাপন ও সম্পদের প্রদর্শনী চালিয়ে যাচ্ছিল।

সবচেয়ে আলোচিত ছবিগুলোর একটি ছিল প্রাদেশিক মন্ত্রীর ছেলে সৌগত থাপার, যিনি লুই ভিতো, গুচি ও কার্টিয়ারের মতো বিলাসবহুল ব্র্যান্ডের বাক্স দিয়ে সাজানো এক ক্রিসমাস ট্রির পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ক্ষুব্ধ জনগণের ভাষ্য—দেশের জনগণ যেখানে মৌলিক চাহিদার জোগান নিশ্চিত করতে গিয়েই হিমশিম খাচ্ছে, সেখানে রাজনীতিবিদদের সন্তানেরা এত বিলাসবহুল জীবন কীভাবে যাপন করছে। সমালোচনার জবাবে সৌগত বলেন, ‘এটি অন্যায্য ও ভুল ব্যাখ্যা’। তার দাবি, তার বাবা একজন সরকারি চাকরিজীবী হিসেবে যা আয় করেছেন তার প্রতিটি পয়সাই তিনি জনগণের কাজেই ব্যয় করেছেন।

নেপালকে তরুণ গণতন্ত্র বলা হয়, কারণ দেশটি খুব বেশি দিন হয়নি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এসেছে। দীর্ঘ রাজতন্ত্র ও এক দশকব্যাপী মাওবাদী গৃহযুদ্ধের পর ২০০৮ সালে রাজা উৎখাত হয় এবং নেপাল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। সেই যুদ্ধে ১৭ হাজারেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারান। কিন্তু প্রতিশ্রুত স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি আজও অধরা। গত ১৭ বছরে নেপাল ১৪টি সরকার দেখেছে। কোনো সরকারই পূর্ণ পাঁচ বছর মেয়াদ শেষ করতে পারেননি। কমিউনিস্ট ও নেপালি কংগ্রেস দল পালাক্রমে ক্ষমতায় এসেছে। একই নেতা, যেমন কেপি শর্মা ওলি, একাধিকবার ক্ষমতায় ফিরে এসেছেন।

দেশটির মাথাপিছু জিডিপি এখনো দেড় হাজার ডলারের নিচে, যা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন। প্রায় ১৪ শতাংশ নেপালি বিদেশে কাজ করেন এবং প্রতি তিনটি পরিবারের একটিতে রেমিট্যান্স আসে। পান্ডে পূর্ব নেপালের এক মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছেন। তাঁর বাবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি শিক্ষক। তিন বছর আগে তাঁর মস্তিষ্কে টিউমার ধরা পড়ে। চিকিৎসার খরচ জোগাতে গিয়ে পান্ডের পরিবারের প্রায় দেউলিয়া হওয়ার উপক্রম। পরিবারের হাল ধরতে তাঁর বড় বোনকে বিদেশে পাড়ি জমাতে হচ্ছে।

বিক্ষোভের আগে পান্ডে ও তাঁর সহযোদ্ধারা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের জন্য নির্দেশিকা তৈরি করেছিলেন। তাতে সহিংসতা এড়িয়ে চলা ও অশান্তি সৃষ্টিকারীদের থেকে সাবধান থাকার আহ্বান জানানো হয়। ৮ সেপ্টেম্বর সকালে তিনি বন্ধুদের নিয়ে কাঠমান্ডুর কেন্দ্রীয় মৈতিঘর মণ্ডলায় পৌঁছান। তাঁর ধারণা ছিল হয়তো কয়েক হাজার মানুষ জড়ো হবেন। কিন্তু জনতা ক্রমেই ফুলে উঠতে থাকে। আন্দোলনকারী আকৃতি ঘিমিরে (২৬) বলেন, ‘প্রথমে পরিবেশটা শান্তিপূর্ণ আর মিলনমেলার মতো ছিল। আমরা সবাই বসে পুরোনো নেপালি গান গাইছিলাম, স্লোগানগুলোও ছিল হাস্যরসাত্মক।’

কিন্তু দুপুর নাগাদ পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। জনতা নতুন বানেশ্বরে পার্লামেন্টের দিকে অগ্রসর হয়। পান্ডে ও ঘিমিরে দুজনেই দেখেন, মোটরসাইকেলযোগে কিছু মানুষ সেখানে আসছেন, যাদের বয়স গড়পড়তা জেন-জি আন্দোলনকারীদের চেয়ে বেশি। এরা উসকানিদাতা বলে সন্দেহ হয় তাদের। এরপর কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি ঘোলাটে হতে শুরু করে। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে কয়েকজন নিরাপত্তা ভেঙে সংসদ ভবনে ঢোকার চেষ্টা করে। তাদের থামাতে টিয়ার গ্যাস ও জল কামান ব্যবহার করে পুলিশ। অভিযোগ উঠেছে যে, পুলিশ বিক্ষোভকারী এমনকি স্কুলশিক্ষার্থীদেরও লক্ষ্য করে গুলি চালায়।

পরের দিন পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। বিক্ষোভকারীরা প্রতিশোধ নিতে সংসদ ভবন, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ও অন্য সরকারি স্থাপনায় আগুন ধরিয়ে দেয়। পান্ডে ও ঘিমিরে ঘরে বসে অনলাইনে ঘটনাপ্রবাহ দেখেন। ঘিমিরে বলেন, ‘অনেকেই স্বস্তি প্রকাশ করেছেন, কারণ অবশেষে রাজনীতিবিদরা তাঁদের কাজের ফল ভোগ করছিলেন।’ কিন্তু আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। পান্ডে বলেন, ‘আমি দেখেছি মানুষ মোটরসাইকেল থেকে পেট্রোল নিয়ে বোতলে ভরে সংসদে হামলা করছে।’

সুপ্রিম কোর্টে আগুন লাগতে দেখে আইনজীবী পান্ডে কেঁদে ফেলেন। তাঁর কাছে আদালত ছিল মন্দিরের মতো। তাঁর বন্ধুদের কেউ কেউ আগুন নেভানোর চেষ্টা করেছিলেন, যদিও জানতেন সেটা বৃথা চেষ্টা। ঘিমিরে প্রশ্ন তোলেন, ‘সবাই বলছে, এগুলো পুড়িয়ে দিতে যারা এসেছিল, তাদের আলাদা উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এরা আসলে কারা?’ ভিডিওতে দেখা যায়, হামলাকারীদের মুখ ঢাকা ছিল।

শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনী মোতায়েন হলে কিছুটা শান্তি ফেরে। পরিস্থিতি পুরোপুরি শান্ত করতে বেশ কয়েক দিন কারফিউ জারি রাখা হয়। সপ্তাহের শেষে সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কিকে অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী করা হয়। আন্দোলনকারীরাই তাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চেয়েছে। পান্ডে আশা করছেন, তিনি দেশকে দক্ষতার সঙ্গে নেতৃত্ব দেবেন, নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন করবেন এবং ক্ষমতা জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেবেন।

তবে দেশটির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা রয়ে গেছে বলে মনে করছেন অনেক বিশ্লেষক। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিশেষজ্ঞ রুমেলা সেন বলছেন, ‘সেনাবাহিনীকে অভূতপূর্বভাবে স্থিতিশীলতার প্রতীক হিসেবে দেখা উদ্বেগজনক।’

আরও বিতর্কের জন্ম দেয় দুর্গা প্রসাইয়ের ভূমিকা। সেনাবাহিনীর আমন্ত্রণে তিনি আলোচনায় যোগ দেন। অথচ গত মার্চে সহিংস রাজতন্ত্রপন্থী আন্দোলনের কারণে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পরে তিনি ভারতে পালালেও ফেরত আনা হয়। এ কারণে জেন-জি আন্দোলনকারীরা আলোচনা থেকে সরে দাঁড়ান।

তবুও দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী থাকতে চান পান্ডে। তিনি বলেন, ‘এটা আমাদের প্রজন্মের রাজনৈতিক জাগরণ। আমরা আর নীরব থাকব না, অন্যায় মেনে নেব না। এটা কেবল হালকা প্রতিবাদ নয়, বরং এক সাহসী চ্যালেঞ্জ সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, যারা দশকের পর দশক ধরে ক্ষমতা আঁকড়ে রেখেছে।’

