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বিতর্কিত ইতুরুপ দ্বীপে পুতিন, নিজেদের দাবি করে প্রতিবাদ জাপানের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বিতর্কিত ইতুরুপ দ্বীপে পুতিন, নিজেদের দাবি করে প্রতিবাদ জাপানের
ইতুরুপ দ্বীপে পুতিন। ছবি: এএফপি

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জাপানের দাবিকৃত ইতুরুপ দ্বীপ সফর করেছেন। রুশ গণমাধ্যম আজ বৃহস্পতিবার এ তথ্য জানিয়েছে। হোক্কাইডো দ্বীপের কাছে কুরিল দ্বীপপুঞ্জের একেবারে শেষ প্রান্তে অবস্থিত এই দ্বীপে পুতিনের সফরের এক দিন আগে রাশিয়া বড় ধরনের নৌ মহড়া চালায় এবং তাদের মিত্র উত্তর কোরিয়া একটি ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়া ও জাপান কখনো আনুষ্ঠানিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেনি। এর প্রধান কারণ ছিল দ্বীপগুলো নিয়ে অমীমাংসিত আঞ্চলিক বিরোধ। জাপান এসব দ্বীপকে ‘নর্দার্ন টেরিটোরিজ’ বা ‘উত্তরাঞ্চলীয় ভূখণ্ড’ নামে অভিহিত করে।

সফরের সময় রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা তাস জানায়, কুরিল দ্বীপপুঞ্জে এটি পুতিনের প্রথম সরাসরি সফর। রাশিয়ার সুদূর পূর্বাঞ্চলে নৌ মহড়া তদারক করার পর তিনি ইতুরুপ দ্বীপের ইয়াসনি মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা পরিদর্শন করেন।

পুতিনের এই সফরের বিরুদ্ধে এক্সে প্রতিবাদ জানিয়েছেন জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তোশিমিৎসু মোতেগি। তিনি বলেন, ‘ইতুরুপসহ উত্তরাঞ্চলীয় ভূখণ্ডগুলো ঐতিহাসিকভাবে এবং আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তিতে জাপানের অবিচ্ছেদ্য ভূখণ্ড। জাপান এই সফরের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।’

রাশিয়ার ভেস্তি টেলিভিশন চ্যানেলের প্রকাশিত ছবিতে দেখা যায়, পুতিন গাঢ় রঙের স্যুট পরে একটি কক্ষে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সামনে একটি টেবিলে দুটি বড় টুনা ও হ্যালিবাট মাছ রাখা। সেখানে দুই কর্মকর্তা মাছ ধরা এবং মাছের পরিযায়ী আচরণ নিয়ে তাকে ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন। পরে পুতিন স্থানীয় মাছের ডিমের পদও চেখে দেখেন।

ইতুরুপের স্থানীয় বাসিন্দাদের একটি দলের সঙ্গে কথা বলার সময় পুতিন বলেন, ‘আপনাদের এখানে কী সুন্দর আবহাওয়া, যেন একেবারে কোনো অবকাশকেন্দ্র!’ জবাবে প্রায় ৩০ বছর বয়সী বলে মনে হওয়া এক নারী রসিকতা করে বলেন, ‘আর আমরা ভেবেছিলাম, আপনারাই এই ব্যবস্থা করেছেন!’

পুতিনের এই সফরের এক দিন আগে, বুধবার রাশিয়ার মিত্র উত্তর কোরিয়া একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করে। ক্ষেপণাস্ত্রটি কোরীয় উপদ্বীপের পূর্ব দিকের জলসীমার দিকে ছোড়া হয়। দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বড় ধরনের যৌথ সামরিক মহড়া শুরুর কয়েক দিন আগে এই ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করা হলো। পিয়ংইয়ং দীর্ঘদিন ধরেই সিউল ও ওয়াশিংটনের এই যৌথ সামরিক মহড়ার তীব্র বিরোধিতা করে আসছে।

বিষয়:

রাশিয়াভ্লাদিমির পুতিনজাপান
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