বই পড়ার জন্য নাগরিকদের অর্থ দিচ্ছে একটি দেশ

মানুষকে বই পড়ায় উৎসাহিত করতে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে সিঙ্গাপুর। দেশটির নতুন পাঁচ বছর মেয়াদি জাতীয় কর্মসূচির আওতায় নাগরিকদের প্রতিদিন অন্তত ১৫ মিনিট বই পড়তে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। শুধু উৎসাহই নয়, নিয়মিত পড়ার জন্য দেওয়া হচ্ছে ভার্চুয়াল পুরস্কারও। এর লক্ষ্য মানুষের পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং ‘ব্রেন রট’ বা অতিরিক্ত স্বল্পদৈর্ঘ্যের ডিজিটাল কনটেন্টে মনোযোগ ক্ষয়ের প্রবণতা মোকাবিলা করা।
বুধবার (১৬ সেপ্টেম্বর) যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইনডিপেনডেন্ট জানায়, সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল লাইব্রেরি বোর্ড (এনএলবি) চলতি মাসের শুরুতে ‘ReadSG’ নামে ওই কর্মসূচি চালু করেছে। এতে অংশ নিতে আগ্রহীরা ওয়েবসাইট অথবা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে প্রতিদিনের পড়ার সময় নথিভুক্ত করতে পারবেন। অন্তত ১৫ মিনিট পড়লে পাওয়া যাবে ২০টি ভার্চুয়াল কয়েন। ১ হাজার ভার্চুয়াল কয়েনের মূল্য এক সিঙ্গাপুর ডলার।
কর্মসূচির ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, প্রতিদিন মাত্র ১৫ মিনিট পড়াই একটি অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট। সিঙ্গাপুরের ব্যস্ত নগরজীবনের উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে, মেট্রো রেলে তিনটি স্টেশনের মধ্যবর্তী যাত্রা, বাসের জন্য অপেক্ষা কিংবা সকালের কফি খাওয়ার সময়টুকুই হতে পারে পড়ার জন্য যথেষ্ট।
ন্যাশনাল লাইব্রেরি বোর্ডের প্রধান মেলিসা ট্যাম বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে পড়ার অভ্যাস মানুষের মনোযোগ, সমালোচনামূলক চিন্তা ও কল্পনাশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। তাঁর ভাষায়, স্বল্পদৈর্ঘ্যের কনটেন্ট মানুষকে দ্রুত তথ্য জানতে সাহায্য করলেও বইয়ের দীর্ঘপাঠ মনোযোগ ধরে রাখা ও গভীরভাবে চিন্তা করার সক্ষমতা বাড়ায়। তাঁরা এমন একটি পাঠকসমাজ গড়ে তুলতে চান, যারা কৌতূহলী, চিন্তাশীল, বিচক্ষণ এবং ক্রমেই জটিল হয়ে ওঠা বিশ্বকে বুঝতে সক্ষম।
কর্মসূচিতে পাঠাভ্যাসের ধরন বোঝাতে খাবারের নাম ব্যবহার করে কয়েকটি ‘ফ্লেভার’ও রাখা হয়েছে। যেমন ‘কুয়ে লাপিস’—স্তরযুক্ত ও গভীর মনোযোগী পাঠক; ‘কুলফি’—উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও কিছুটা বিশৃঙ্খল; আর ‘আং কু কুয়ে’—কল্পনাপ্রবণ ও স্মৃতিকাতর পাঠক।
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনের গবেষক লোহ চিন ই বলেন, পড়ার বিষয়টিকে গেমের মতো করে তোলা এবং ধীরে ধীরে অভ্যাসে পরিণত করাই উদ্যোগটির মূল লক্ষ্য। তাঁর মতে, পর্দায় লেখা পড়ার প্রবণতা থাকলেও গভীরভাবে পড়া ও দীর্ঘ সময় ধরে পাঠে মনোযোগ দেওয়ার অভ্যাস অনেকের মধ্যেই কমে যাচ্ছে।
আফগানিস্তানে একা ভ্রমণ করতে গিয়ে তালেবানের হেফাজতে আটক হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর মুক্তি পেয়েছেন ভারতীয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর অরুণিমা আইপি। নারী হয়ে আফগানিস্তানে একা ভ্রমণ করায় তাঁকে আটক করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে
ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত একটি আবাসিক ভবন ধসে নারী-শিশুসহ অন্তত ২০ ফিলিস্তিনির মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন ১৪ জন। এ ছাড়া ধ্বংসস্তূপের নিচে শতাধিক আটকা পড়েছেন বলে আল-জাজিরার প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে।৩ ঘণ্টা আগে
ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা দাবি করেছে, দেশটির মারিব প্রদেশের আকাশসীমায় সৌদি আরবের একটি এফ-১৫ যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে তারা। স্থানীয়ভাবে তৈরি একটি আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে বিমানটিকে নিশানা করা হয় বলে দাবি হুতিদের।৩ ঘণ্টা আগে
মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) বিচারাধীন সাবেক ফিলিপাইন প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দুতের্তে বুধবার (১৬ সেপ্টেম্বর) নেদারল্যান্ডসের হেগে আদালতে হাজির হয়েছেন। এক বছরেরও বেশি সময় পর এটাই তাঁর প্রথম প্রকাশ্য উপস্থিতি।৩ ঘণ্টা আগে