ফিজিতে এইচআইভি সংক্রমণ নিয়ে জাতীয় সংকট ঘোষণা

এইচআইভি সংক্রমণের নতুন রোগী শনাক্তের হার এক বছরে ২৭ শতাংশ বেড়ে যাওয়ায় প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র ফিজিতে জাতীয় সংকট ঘোষণা করা হয়েছে। দেশটিতে বর্তমানে প্রতি ৬০ জন প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে একজন এইচআইভি নিয়ে বসবাস করছেন বলে জানিয়েছে সরকার।
ফিজি সরকারের এক বিবৃতিতে বলা হয়—২০২৫ সালে দেশটিতে ২ হাজার ১৬ জনের এইচআইভি শনাক্ত হয়েছে। একই সময়ে এইচআইভি নিয়ে ৫৯টি শিশু জন্ম নেয় এবং তাদের মধ্যে ১৮ জন এক বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই মারা যায়।
কর্মকর্তারা বলছেন, দেশে এইচআইভি পরীক্ষার সুযোগ বাড়ানোর ফলে আগে শনাক্ত না হওয়া অনেক সংক্রমণও সামনে এসেছে। এতে আক্রান্ত ব্যক্তিরা অপেক্ষাকৃত দ্রুত চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।
সংক্রমণ মোকাবিলায় বিনামূল্যে, স্বেচ্ছামূলক ও গোপনীয় এইচআইভি পরীক্ষা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করেছে সরকার। পাশাপাশি প্রতিরোধমূলক ওষুধ, শিরায় মাদক গ্রহণকারীদের জন্য ক্ষতি কমানোর কর্মসূচি এবং চিকিৎসাসেবা আরও বিস্তৃত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
জাতিসংঘের এইডসবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইডসের হিসাবে, প্রায় ৯ লাখ জনসংখ্যার ফিজিতে গত বছর প্রায় ৯ হাজার ১০০ মানুষ এইচআইভি নিয়ে বসবাস করছিলেন। তবে তাদের মাত্র ৩৯ শতাংশ নিজেদের সংক্রমণের বিষয়ে জানতেন এবং মাত্র ২২ শতাংশ অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল চিকিৎসা নিচ্ছিলেন।
ইউএনএইডসের নির্বাহী পরিচালক উইনি বিয়ানিমা বলেন, পরিস্থিতির জরুরি প্রয়োজন ফিজি উপলব্ধি করেছে এবং প্রতিক্রিয়া জোরদার করছে। একই সঙ্গে বিশ্বকে এটি মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, এইডসের বিরুদ্ধে লড়াই এখনো শেষ হয়নি।
ফিজিতে সংক্রমণের ধরন শনাক্ত করা রোগীদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি যৌন সংস্পর্শের মাধ্যমে আক্রান্ত হয়েছেন। আর ৪২ শতাংশের বেশি ক্ষেত্রে শিরায় মাদক গ্রহণের সঙ্গে সংক্রমণের সম্পর্ক পাওয়া গেছে।
এ অবস্থায় ফিজি সরকার সিরিঞ্জ ও সুচ সরবরাহ কর্মসূচি চালু এবং এইচআইভি প্রতিরোধে প্রি-এক্সপোজার প্রফিল্যাক্সিস (প্রেপ) ওষুধের প্রাপ্যতা বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে। একই সঙ্গে এইচআইভি আক্রান্তদের বিরুদ্ধে বৈষম্য আইনত নিষিদ্ধ এবং সারা দেশে তাঁদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার কথা জানিয়েছে।
তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ফিজির বর্তমান হার আফ্রিকার কিছু অঞ্চলের তুলনায় এখনো কম। আফ্রিকার ওই অঞ্চলগুলোতে প্রতি ৩৫ জন প্রাপ্তবয়স্কের প্রায় একজন এইচআইভি নিয়ে বসবাস করেন।
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