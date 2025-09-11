Ajker Patrika
নেপালে জেন–জি বিদ্রোহ: বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, কারাবিদ্রোহ দমন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০: ২২
কাঠমান্ডুতে কারফিউ জারি করা হলেও তা ধীর ধীর শিথিল হচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত
নেপালে সরকারের দুর্নীতি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে তরুণ জেন–জি প্রজন্মের যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, তার ধারাবাহিকতায় দেশটিতে সরকারের পতন হয়েছে। এর ফলে দেশটিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। কারাগারগুলোতে অসন্তোষ দেখে দিয়েছে। অনেক কারাগার ভেঙে বিপুলসংখ্যক কয়েদি পালায়। থানায় অগ্নিসংযোগ করে অস্ত্র লুট করা হয়।

সরকার পতনের অবস্থা বেগতিক দেখে দেশের নিয়ন্ত্রণ নেয় সেনাবাহিনী। এরপর থেকেই রাজধানী কাঠমান্ডুসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সেনা চৌকি বসানো হয়। খোয়া যাওয়া অস্ত্র উদ্ধারে অভিযানে নামে তারা। সর্বশেষ গতকাল বুধবার রাতে সেনাবাহিনী মহারাজগঞ্জ এলাকায় ডাকাতির সঙ্গে জড়িত চারজনকে আটক করেছে। এ সময় তাদের কাছ থেকে সাতটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়। সঙ্গে ছিল গুলি, ম্যাগাজিন, বেয়নেটসহ অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিসপত্র।

বিশেষ একটি গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে নিরাপত্তা বাহিনী বলাজু–মাছাপোখারি এলাকা থেকেও একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে বলে সেনাবাহিনীর এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। এ পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গা থেকে মোট ৭৩টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

এদিকে কাভ্রের ধুলিখেল জেলা কারাগারে কয়েদিদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। একইভাবে দিল্লিবাজার কারাগারে যে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে, তা সেনাবাহিনী ও অন্যান্য সংস্থার যৌথ প্রচেষ্টায় নেভানো হয়েছে।

এ ছাড়া নিরাপত্তা বাহিনী পালিয়ে যাওয়া কয়েকজন কয়েদিকে পুনরায় আটক করেছে। এর মধ্যে সাপতারিতে চারজন, সুনসারিতে ২০২ জন, রুকুম (পশ্চিম)-এ ৪৩ জন, কপিলাবস্তুতে ৫০ জন ও মিয়াগদিতে চারজনকে ধরা হয়েছে।

