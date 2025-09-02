Ajker Patrika
পাকিস্তানকে সমর্থন করায় ভারত এসসিওর সদস্যপদ আটকে দেয়: আজারবাইজান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ। ছবি: সংগৃহীত
আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ। ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে ভারত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে ‘প্রতিশোধ’ নিতে চাইছে বলে অভিযোগ করেছে আজারবাইজান। দেশটির দাবি, ভারতের বাধার কারণে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) পূর্ণ সদস্যপদ থেকে আজারবাইজান বঞ্চিত হয়েছে।

এনডিটিভি জানিয়েছে, আজারবাইজানের সংবাদমাধ্যমগুলো ভারতকে ‘বহুপক্ষীয় কূটনীতি’র নীতি লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করেছে এবং দাবি করেছে, নয়াদিল্লির এই সিদ্ধান্ত ‘অপারেশন সিন্দুর’-এর সময় পাকিস্তানকে আজারবাইজানের সমর্থনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ চীনের তিয়ানজিন শহরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের সঙ্গে এক বৈঠকে ভারতের বিরুদ্ধে ‘বিজয়ের’ জন্য পাকিস্তানকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

এক প্রতিবেদনে তুর্কি দৈনিক ডেইলি সাবাহ বলেছে, আলিয়েভ দাবি করেন, আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোয় নয়াদিল্লির এমন পদক্ষেপ সত্ত্বেও বাকু (আজারবাইজানের রাজধানী) ইসলামাবাদের সঙ্গে ‘ভ্রাতৃত্ব’কে অগ্রাধিকার দেবে।

ডেইলি সাবাহর প্রতিবেদনে বলা হয়, আলিয়েভ দাবি করেন, পাকিস্তান ও আজারবাইজানের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও কৌশলগত বন্ধনের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের সঙ্গে আজারবাইজান-পাকিস্তান আন্তসরকারি কমিশনের অধীনে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা করেন আলিয়েভ।

এর আগে আজারবাইজানের টিভি চ্যানেল এনিউজ দাবি করে, নয়াদিল্লি ‘আবারও’ এসসিওর পূর্ণ সদস্যপদ পাওয়ার জন্য বাকুর আবেদন আটকে দিয়েছে।

এক প্রতিবেদনে এনিউজ জানায়, ‘ভারত আবারও সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনে আজারবাইজানের পূর্ণ সদস্যপদের আবেদন আটকে দিয়েছে। অন্যদিকে সাম্প্রতিক সময়ে আর্মেনিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত বাকুর শান্তি অ্যাজেন্ডার অংশ হিসেবে সমন্বিত করা হয়েছে।’

ভারতে কাশ্মীরের পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর ভারত যখন পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের সন্ত্রাসী অবকাঠামো লক্ষ্য করে সামরিক অভিযান অপারেশন সিন্দুর চালায়, তখন আজারবাইজান পাকিস্তানকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছিল।

আজারবাইজান তখন একটি বিবৃতিতে বলেছিল, ভারত প্রজাতন্ত্র এবং ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে আজারবাইজান প্রজাতন্ত্র।

এনডিটিভি জানিয়েছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ইসলামাবাদের সঙ্গে প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা সহযোগিতা আরও বাড়িয়েছে বাকু।

