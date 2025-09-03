জাগুয়ারে সাইবার হামলা, গাড়ির উৎপাদন ও বিক্রি ‘মারাত্মকভাবে ব্যাহত’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ব্রিটেনের বিলাসবহুল গাড়ি নির্মাতা কোম্পানি জাগুয়ার ল্যান্ড রোভার (জেএলআর) সাইবার হামলার শিকার হয়েছে। এই হামলার ফলে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন ও খুচরা বিক্রয় কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। গত মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে কোম্পানিটি জানিয়েছে, তারা এখন ধাপে ধাপে ও নিয়ন্ত্রিতভাবে কার্যক্রম পুনরায় চালু করার চেষ্টা করছে।
ভারতের টাটা মোটরসের মালিকানাধীন জেএলআর জানিয়েছে, তাদের সিস্টেম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে, যাতে ঘটনার প্রভাব সীমিত রাখা যায়। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো গ্রাহকের তথ্য চুরি হয়েছে এমন প্রমাণ এখনো মেলেনি বলেও আশ্বস্ত করেছে প্রতিষ্ঠানটি।
এই সাইবার হামলা এমন সময়ে ঘটল, যখন জুলাই মাসে একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়েছিল, জেএলআর তাদের বৈদ্যুতিক রেঞ্জ রোভার ও জাগুয়ার মডেলগুলোর আরও বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বাজারে চাহিদা বাড়ার অপেক্ষা করবে। এ জন্য মডেলগুলো উন্মোচন পিছিয়ে দিয়েছে।
সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাপী সাইবার এবং র্যানসমওয়্যার আক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় ব্রিটেনে একের পর এক কোম্পানি এ ধরনের সাইবার হামলার শিকার হচ্ছে। এই হামলাগুলোতে অপরাধীরা অত্যাধুনিক কৌশলে প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম ব্যাহত করছে এবং সংবেদনশীল তথ্য হুমকির মুখে ফেলছে।
গত মাসেই, ব্রিটিশ খুচরা বিক্রেতা মার্কস অ্যান্ড স্পেনসার (এম অ্যান্ড এস) সাইবার হামলার পরে প্রায় চার মাস বন্ধ থাকার পর আবারও অনলাইনে ‘ক্লিক অ্যান্ড কালেক্ট’ অর্ডার নেওয়া শুরু করে। এর আগেও এপ্রিলে রিটেইলার কো-অপ গ্রুপের সিস্টেমেও হ্যাকারদের অনুপ্রবেশের চেষ্টা হয়েছিল।
জেএলআরের ওপর এই সাইবার আক্রমণ একদিকে যেমন প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান ব্যবসায়িক চ্যালেঞ্জকে আরও জটিল করে তুলেছে, তেমনি ব্রিটেনের করপোরেট নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে।
তথ্যসূত্র: রয়টার্স
