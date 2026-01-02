Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিনেই মামদানির বিরুদ্ধে ইহুদি-বিদ্বেষের অভিযোগ ইসরায়েলের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
গতকাল নিউইয়র্কের মেয়র হিসেবে শপথ নেন জোহরান মামদানি। ছবি: এএফপি
গতকাল নিউইয়র্কের মেয়র হিসেবে শপথ নেন জোহরান মামদানি। ছবি: এএফপি

নিউইয়র্কের নতুন মেয়র জোহরান মামদানি দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিনেই এক নজিরবিহীন কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক বিতর্কের মুখে পড়েছেন। সাবেক মেয়র এরিক অ্যাডামসের জারি করা বেশ কিছু নির্বাহী আদেশ বাতিল করার পর ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মামদানির বিরুদ্ধে ‘ইহুদি-বিদ্বেষের আগুনে ঘি ঢালার’ অভিযোগ এনেছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, মেয়র হিসেবে প্রথম দিনেই মামদানি তাঁর আসল চেহারা দেখিয়েছেন। তিনি ইহুদি-বিদ্বেষের আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা (আইএইচআরএ) বাতিল করেছেন এবং ইসরায়েল বয়কটের ওপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে নিয়েছেন। এটি নেতৃত্ব নয়, বরং এটি খোলা আগুনে ইহুদি-বিদ্বেষী ঘি ঢালার সমান।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিউইয়র্কের সাবেক মেয়র এরিক অ্যাডামস ২০২৪ সালে দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার পর বেশ কিছু বিতর্কিত নির্বাহী আদেশ জারি করেছিলেন। মামদানি তাঁর দায়িত্বের প্রথম দিনেই সেই সব আদেশ বাতিল করেন। বাতিল হওয়া আদেশগুলোর মধ্যে একটি ছিল ইহুদি-বিদ্বেষের সংজ্ঞা বাতিল।

এরিক অ্যাডামস ইন্টারন্যাশনাল হলোকাস্ট রিমেমব্রেন্স অ্যালায়েন্সের (আইএইচআরএ) দেওয়া ইহুদি-বিদ্বেষের সংজ্ঞাকে গ্রহণ করেছিলেন। এই সংজ্ঞায় ইসরায়েলকে ‘অশুভ শক্তি’ হিসেবে দেখানো বা তার সমালোচনা করাকেও আধুনিক ইহুদি-বিদ্বেষের অংশ হিসেবে ধরা হতো। মামদানি এই সংজ্ঞাটি বাতিল করেছেন।

সাবেক মেয়র অ্যাডামসের একটি আদেশে সিটি কর্মকর্তাদের ইসরায়েল বয়কট বা বিডিএস আন্দোলনের পক্ষে কাজ করা নিষিদ্ধ ছিল। মামদানি সেই নিষেধাজ্ঞাও তুলে নিয়েছেন। এ ছাড়া কোনো উপাসনালয়ের পাশে বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত অ্যাডামসের আরেকটি নির্দেশিকাও বাতিল করেছেন নতুন মেয়র।

মামদানি এসব আদেশ বাতিল করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইসরায়েলের প্রতিক্রিয়া আসে।

তবে মেয়র মামদানির কার্যালয় জানিয়েছে, নবনির্বাচিত প্রশাসনের একটি ‘নতুন শুরু’ নিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মামদানি নিজে একজন ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট এবং দীর্ঘকাল ধরে ফিলিস্তিনিদের অধিকারের পক্ষে সোচ্চার। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি ইহুদি নিউইয়র্কবাসীকে আশ্বস্ত করে বলেন, ‘আমার মতো একজন মুসলিম আর কোথায় বেগেল ও লক্স (ইহুদিদের ঐতিহ্যবাহী খাবার) খেয়ে বড় হওয়ার সুযোগ পেত?’

তিনি আরও স্পষ্ট করেছেন, এরিক অ্যাডামসের অনেক আদেশ বাতিল করলেও ‘অফিস টু কমব্যাট অ্যান্টিসেমিটিজম’ (ইহুদি-বিদ্বেষবিরোধী দপ্তর) তিনি সচল রাখবেন। তিনি বলেন, ‘ইহুদি-বিদ্বেষ এমন একটি সমস্যা, যা আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করি।’

কিন্তু আমেরিকার প্রধান ইহুদি সংগঠনগুলোর কনফারেন্স অব প্রেসিডেন্টসের সিইও উইলিয়াম ডারফ মামদানির এই পদক্ষেপকে ‘উদ্বেগজনক’ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি মনে করেন, মামদানির এমন পদক্ষেপ ইহুদি-বিদ্বেষী ঘটনা বাড়িয়ে দেবে।

উল্লেখ্য, জোহরান মামদানি নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম এবং দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত মেয়র। তাঁর মা প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা মীরা নায়ার এবং বাবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মাহমুদ মামদানি। দায়িত্ব নেওয়ার সময় তিনি পবিত্র কোরআন ছুঁয়ে শপথ নেন এবং তাঁর শপথ পড়ান প্রবীণ ইহুদি নেতা ও সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স।

বিষয়:

ইহুদিযুক্তরাষ্ট্রকানাডানিউইয়র্কইসরায়েলজোহরান মামদানি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

থার্টি ফার্স্টের রাতে ‘মিষ্টি খাওয়াতে ডেকে’ পরকীয়া প্রেমিকের গোপনাঙ্গ কর্তন

বগুড়া-২ আসনে মাহমুদুর রহমান মান্নাসহ ৪ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল

‘ক্রিকেট বোর্ড ভাঙতে পারে, আবার আইসিসিতেও যেতে পারে’

আগামী ৯০ দিন পর্যন্ত বন্ধ হবে না অবৈধ ফোন, আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ

আজকের রাশিফল: বিবাহিত জীবনে ‘তৃতীয় ব্যক্তি’ কড়া নাড়বে, তবে ভয়ের কিছু নেই

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আবু সাইয়িদের পক্ষে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে গিয়ে গ্রেপ্তার ২ আ.লীগ নেতা

আবু সাইয়িদের পক্ষে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে গিয়ে গ্রেপ্তার ২ আ.লীগ নেতা

‘ক্রিকেট বোর্ড ভাঙতে পারে, আবার আইসিসিতেও যেতে পারে’

‘ক্রিকেট বোর্ড ভাঙতে পারে, আবার আইসিসিতেও যেতে পারে’

রংপুরে জি এম কাদের-আখতারের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা

রংপুরে জি এম কাদের-আখতারের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা

থার্টি ফার্স্টের রাতে ‘মিষ্টি খাওয়াতে ডেকে’ পরকীয়া প্রেমিকের গোপনাঙ্গ কর্তন

থার্টি ফার্স্টের রাতে ‘মিষ্টি খাওয়াতে ডেকে’ পরকীয়া প্রেমিকের গোপনাঙ্গ কর্তন

‘কোনো অতৃপ্তি নেই মনের ভেতরে, আমি তৃপ্ত’

‘কোনো অতৃপ্তি নেই মনের ভেতরে, আমি তৃপ্ত’

সম্পর্কিত

দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিনেই মামদানির বিরুদ্ধে ইহুদি-বিদ্বেষের অভিযোগ ইসরায়েলের

দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিনেই মামদানির বিরুদ্ধে ইহুদি-বিদ্বেষের অভিযোগ ইসরায়েলের

সৌদি আরবের হামলায় আমিরাতপন্থী ৭ বিচ্ছিন্নতাবাদী নিহত, ইয়েমেনে নতুন উত্তেজনা

সৌদি আরবের হামলায় আমিরাতপন্থী ৭ বিচ্ছিন্নতাবাদী নিহত, ইয়েমেনে নতুন উত্তেজনা

তীব্র শীতেও গ্যাস-বিদ্যুৎ ছাড়া বাঁচতে শিখে যাচ্ছে ইউক্রেনের মানুষ

তীব্র শীতেও গ্যাস-বিদ্যুৎ ছাড়া বাঁচতে শিখে যাচ্ছে ইউক্রেনের মানুষ

ইরানের গণ-অভ্যুত্থান ইতিহাসকে এগিয়ে নেবে—স্বর্ণপামজয়ী জাফর পানাহি

ইরানের গণ-অভ্যুত্থান ইতিহাসকে এগিয়ে নেবে—স্বর্ণপামজয়ী জাফর পানাহি