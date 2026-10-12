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জিবুতি থেকে যাচ্ছিলেন ইয়েমেনে, নৌকাডুবিতে ১৫ শিশুসহ ১৩৯ অভিবাসনপ্রত্যাশীর মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
জিবুতি থেকে যাচ্ছিলেন ইয়েমেনে, নৌকাডুবিতে ১৫ শিশুসহ ১৩৯ অভিবাসনপ্রত্যাশীর মৃত্যু
অভিবাসনপ্রত্যাশীবাহী একটি নৌকা ডুবে অন্তত ১৩৯ জন নিহত হয়েছেন। ছবি: এএফপি

জিবুতির পূর্ব উপকূলে অভিবাসনপ্রত্যাশীবাহী একটি নৌকা ডুবে অন্তত ১৩৯ জন নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ১৫টি শিশু রয়েছে। এ ঘটনায় আরও ৮৪ জন নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের অভিবাসনবিষয়ক সংস্থা আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম)।

বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের দেওয়া তথ্যের বরাতে স্থানীয় সময় রোববার এক বিবৃতিতে আইওএম জানায়, এডেন উপসাগরের কাছে বাব আল-মান্দেব প্রণালির কাছাকাছি জিবুতির পূর্ব উপকূলের গুহেরে এলাকায় নৌকাটি ডুবে যায়। বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার ভোরের আগপর্যন্ত কোনো এক সময়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

আল-জাজিরার প্রতিবেদনে জানা যায়, ৩০০ জনেরও বেশি আরোহী নিয়ে নৌকাটি জিবুতি থেকে ইয়েমেনের দিকে যাচ্ছিল। নৌকাডুবির পর ৮০ জনের বেশি মানুষ প্রাণে বেঁচে যান। তাঁরা সবাই ইথিওপিয়ার নাগরিক।

জিবুতির কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। জিবুতিতে আইওএমের মিশনপ্রধান আলেক্সান্দ্রে কোইসাক বলেন, ‘জরুরি সহায়তা দেওয়ার জন্য আমাদের দল স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘটনাস্থলে কাজ করছে।’

প্রাণহানির ঘটনাটিকে ‘ভয়াবহ’ উল্লেখ করে শোক প্রকাশ করেন আলেক্সান্দ্রে কোইসাক। বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে (এপি) তিনি বলেন, নিহতের যে সংখ্যা জানানো হয়েছে, তাতে কেবল জিবুতির কর্তৃপক্ষের দাফন করা ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অভিবাসনপ্রত্যাশীদের কেউ কেউ নিজেরাই অন্যদের মরদেহ দাফন করেছেন। তবে কর্তৃপক্ষ মরদেহগুলোর পরিচয় ও অস্তিত্ব যাচাই করতে না পারা পর্যন্ত তাঁদের সরকারি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না।

কোইসাক আরও বলেন, ‘এই মর্মান্তিক ঘটনা এ পথে থাকা বিপদের বিষয়টি স্পষ্টভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। অভিবাসনপ্রত্যাশীরা অর্থনৈতিক সুযোগের সন্ধানে এই পথ পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করেন।’

আফ্রিকা থেকে আসা হাজারো অভিবাসনপ্রত্যাশীর জন্য জিবুতি ও ইয়েমেনের মধ্যবর্তী বাব আল-মান্দেব প্রণালি পাড়ি দেওয়া পরিচিত হলেও বিপজ্জনক পথ। প্রণালিটির সবচেয়ে সরু অংশের প্রস্থ মাত্র ২০ কিলোমিটার বা ১২ দশমিক ৪ মাইল।

উপসাগরীয় দেশগুলোতে কাজ ও নিরাপত্তার সন্ধানে অনেকেই এ পথে যাত্রা করেন। এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের ইরানবিরোধী যুদ্ধের কারণে অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি এবং গত মাসে ইয়েমেনে সরকারি বাহিনী ও হুতি যোদ্ধাদের মধ্যে আবার লড়াই শুরু হলেও অভিবাসনপ্রত্যাশীদের যাত্রা থেমে নেই।

আইওএম জানিয়েছে, গত ১০ সেপ্টেম্বর থেকে ২০ হাজারের বেশি মানুষ ইথিওপিয়া থেকে জিবুতিতে গিয়েছেন। সংস্থাটির তথ্য অনুযায়ী, গত বছর পাঁচ লাখের বেশি মানুষ এ পথ ধরে ইয়েমেনে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁদের মধ্যে অন্তত ৯০০ জন নিহত হয়েছেন অথবা নিখোঁজ রয়েছেন।

অভিবাসনপ্রত্যাশীদের কাছে জিবুতি শুধু যাত্রা শুরুর স্থান হিসেবেই গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং ইয়েমেনে নতুন করে সংঘাত শুরু হওয়ায় সেখান থেকেও কয়েক হাজার মানুষ পালিয়ে দেশটিতে আশ্রয় নিচ্ছেন।

বিষয়:

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