স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর প্রাকৃতিক উপায়

ফিচার ডেস্ক
স্মৃতিশক্তি ভালো রাখা মানসিক সুস্থতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত কিছু অভ্যাস মানসিক কর্মক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে।
চিনি কম খাওয়া
চিনি ও স্যাচুরেটেড ফ্যাট বেশি খেলে মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাসের কার্যকারিতা কমে যেতে পারে। এটি স্মৃতিশক্তিকে প্রভাবিত করে। তাই অতিরিক্ত চিনি না খেলে স্মৃতিশক্তি বাড়তে থাকবে।
মেডিটেশন করা
নিয়মিত মেডিটেশন মস্তিষ্কের গ্রে ম্যাটারের পরিমাণ বাড়ায়। এটি স্মৃতিশক্তি ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত করে। এ ছাড়া এটি শর্ট-টার্ম মেমোরি এবং সামগ্রিক সুস্থতা বাড়িয়ে তোলে।
ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা
অতিরিক্ত ওজন দ্রুত স্মৃতিশক্তি কমিয়ে দেয়। বেশি ওজন আলঝেইমার রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।
পর্যাপ্ত ঘুমানো
নিয়মিত ও পর্যাপ্ত ঘুম শর্ট-টার্ম স্মৃতিকে দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতিতে রূপান্তর করতে সাহায্য করে। তাই অন্তত ৭ ঘণ্টা ঘুমের রুটিন মেনে চলুন।
মস্তিষ্ককে প্রশিক্ষণ দেওয়া ক্রসওয়ার্ড, সুডোকু বা টেট্রিসের মতো খেলা স্মৃতিশক্তি উন্নত করে।
প্রক্রিয়াজাত শর্করা কম খাওয়া প্রক্রিয়াজাত শর্করা মানসিক চাপ বাড়ায় এবং স্মৃতিশক্তি কমিয়ে দেয়। তাই এ ধরনের খাবার থেকে দূরে থাকা জরুরি।
নিয়মিত ব্যায়াম করা
মাঝারি বয়সে নিয়মিত ব্যায়াম ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। দলীয় খেলা বা খোলা পরিবেশে ব্যায়াম মস্তিষ্কের কার্যকারিতা উন্নত করে।
সূত্র: হেলথলাইন
স্মৃতিশক্তি ভালো রাখা মানসিক সুস্থতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত কিছু অভ্যাস মানসিক কর্মক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে।
চিনি কম খাওয়া
চিনি ও স্যাচুরেটেড ফ্যাট বেশি খেলে মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাসের কার্যকারিতা কমে যেতে পারে। এটি স্মৃতিশক্তিকে প্রভাবিত করে। তাই অতিরিক্ত চিনি না খেলে স্মৃতিশক্তি বাড়তে থাকবে।
মেডিটেশন করা
নিয়মিত মেডিটেশন মস্তিষ্কের গ্রে ম্যাটারের পরিমাণ বাড়ায়। এটি স্মৃতিশক্তি ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত করে। এ ছাড়া এটি শর্ট-টার্ম মেমোরি এবং সামগ্রিক সুস্থতা বাড়িয়ে তোলে।
ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা
অতিরিক্ত ওজন দ্রুত স্মৃতিশক্তি কমিয়ে দেয়। বেশি ওজন আলঝেইমার রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।
পর্যাপ্ত ঘুমানো
নিয়মিত ও পর্যাপ্ত ঘুম শর্ট-টার্ম স্মৃতিকে দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতিতে রূপান্তর করতে সাহায্য করে। তাই অন্তত ৭ ঘণ্টা ঘুমের রুটিন মেনে চলুন।
মস্তিষ্ককে প্রশিক্ষণ দেওয়া ক্রসওয়ার্ড, সুডোকু বা টেট্রিসের মতো খেলা স্মৃতিশক্তি উন্নত করে।
প্রক্রিয়াজাত শর্করা কম খাওয়া প্রক্রিয়াজাত শর্করা মানসিক চাপ বাড়ায় এবং স্মৃতিশক্তি কমিয়ে দেয়। তাই এ ধরনের খাবার থেকে দূরে থাকা জরুরি।
নিয়মিত ব্যায়াম করা
মাঝারি বয়সে নিয়মিত ব্যায়াম ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। দলীয় খেলা বা খোলা পরিবেশে ব্যায়াম মস্তিষ্কের কার্যকারিতা উন্নত করে।
সূত্র: হেলথলাইন
নাক আমাদের মুখের স্পর্শকাতর অঙ্গ। এটি মুখমণ্ডলের সামনের অংশে থাকে বলে পড়ে যাওয়া, খেলাধুলা, দুর্ঘটনা কিংবা কিল-ঘুষি, মারামারির মতো আঘাতের সময় আগে এটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নাকের হাড় ভেঙে গেলে শুধু ব্যথাই হয় না, বরং শ্বাসপ্রশ্বাস, সৌন্দর্য ও স্বাভাবিক কার্যকারিতারও সমস্যা হতে পারে।৩১ মিনিট আগে
বাংলা প্রবাদ আছে, দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বোঝে না। আমাদের দেশের মানুষের ক্ষেত্রে প্রবাদটি সত্য। ক্ষয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে দাঁতের ব্যথা—সব ক্ষেত্রে অবহেলা দেখা যায়। এর কারণে দাঁতের গোড়ায় সংক্রমণ দেখা দেয়। গবেষণা বলছে, দাঁতে জীবাণুর সংক্রমণ দীর্ঘস্থায়ী হলে তা থেকে দেখা দিতে পারে বিভিন্ন জটিল রোগ।২ ঘণ্টা আগে
রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা কেন্দ্র (আইইডিসিআর) ও আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) যৌথভাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ (সিডিসি) এবং যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের (সিডিসি) কারিগরি সহায়তায় ১ ও ৪ সেপ্টেম্বর ঢাকায় ‘বাংলাদেশে...১৩ ঘণ্টা আগে
ডেঙ্গুবিষয়ক হালনাগাদ করা তথ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আজ শুক্রবার বিকেলে জানিয়েছে, আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে ৪৮ জন রয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগে ১৯ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ২৭, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ১৬, রাজধানীর বাইরে ঢাকা বিভাগে ৩০...১৪ ঘণ্টা আগে