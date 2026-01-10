শীতকালে কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধে কী করবেন

মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন
কোষ্ঠকাঠিন্য নিয়ে আমাদের সবার কমবেশি জানাশোনা আছে। তবে এটি জেনে রাখা ভালো যে অন্যান্য ঋতুর চেয়ে শীতকালে কোষ্ঠকাঠিন্য বেশি হয়। এ ছাড়া বয়স্ক মানুষ ও নারীদের এটি হওয়ার হার বেশি। ফলে শীতকালে অন্য সময়ের চেয়ে বেশি সতর্ক থাকতে হয়। প্রশ্ন হলো, কোষ্ঠকাঠিন্য কেন হয়? এর অনেক কারণ রয়েছে। সেগুলো হলো—
কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার জন্য যে খাবারগুলো উপকারী
কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ ও প্রতিকারে সঠিক খাবার ব্যবস্থাপনা প্রধান ভূমিকা পালন করে। আঁশসমৃদ্ধ যেকোনো খাবার কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ ও প্রতিকারে প্রধান ভূমিকা পালন করে।
কোষ্ঠকাঠিন্য রোধে যেসব খাবার পরিত্যাগ করা ভালো
সঠিক খাদ্যাভ্যাসই যেহেতু কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রধান চিকিৎসা। তাই কিছু খাবার বাদ দিতে হবে কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধে। সেগুলোর মধ্যে আছে—
কখন আপনাকে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে
সঠিক খাদ্যাভ্যাসের পরেও যদি কোষ্ঠকাঠিন্য দীর্ঘস্থায়ী হয়, মলের সঙ্গে রক্ত যায় এবং মলদ্বার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে আর দেরি না করে অবশ্য একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। কারণ, মলদ্বার দীর্ঘদিন ক্ষতিগ্রস্ত থাকলে কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে।
জটিলতা
কোষ্ঠকাঠিন্য এক থেকে তিন মাসের বেশি স্থায়ী এবং ঘন ঘন হলে, পায়খানার রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পাইলস, অ্যানাল ফিশার, মলদ্বার বের হয়ে আসা, পেট ফাঁপা বা অরুচির মতো কিছু জটিলতা তৈরি হতে পারে। এ ছাড়া রক্তস্বল্পতা, অবসাদ, অনিদ্রা, চোখে ব্যথা, চোখের নিচে কালি পড়া, মাথা ঘোরার সমস্যাও দেখা দিতে পারে।
তবে শীতকালে কোষ্ঠকাঠিন্য
দূর করা খুব সহজ। এ সময় বাজারে প্রচুর শাক ও সবজি পাওয়া যায়; যেগুলো মূলত আঁশযুক্ত। নিয়মিত সেসব খাওয়ার অভ্যাস করুন এবং সুস্থ থাকুন।
পরামর্শ দিয়েছন: মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, জ্যেষ্ঠ পুষ্টি কর্মকর্তা চট্টগ্রাম ডায়াবেটিক জেনারেল হাসপাতাল
