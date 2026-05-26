স্বাস্থ্য

২৪ ঘণ্টায় হাম ও উপসর্গে আরও ১০ শিশুর মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ মে ২০২৬, ১৭: ০১
হামে মৃত্যু যেন থামছেই না। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ১০ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে হামের উপসর্গ নিয়ে ৯ ও নিশ্চিত হামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে হাসপাতালে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে নতুন রোগী ভর্তি হয়েছে ১ হাজার ১৩৬ জন। এর মধ্যে হামের উপসর্গ নিয়ে ১ হাজার ৮৩ জন ও নিশ্চিত হাম রোগী ৫৩ জন।

আজ মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সর্বশেষ প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। এতে গতকাল সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার তথ্য জানানো হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় হাম ও হামের উপসর্গে ঢাকায় চার, রাজশাহীতে এক, সিলেটে এক, বরিশালে এক ও ময়মনসিংহে দুজন মারা গেছে। এ পর্যন্ত হাম ও উপসর্গে মোট মৃত্যু হয়েছে ৫৫৫ শিশুর। এর মধ্যে হামের উপসর্গে দেশে ৪৬৭ শিশুর মৃত্যুর তথ্য জানা গেছে। এ সময়ে হাম শনাক্তের পর মারা গেছে ৮৮ শিশু।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, চলতি বছরের ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত হামের উপসর্গ দেখা দিয়েছে ৬৬ হাজার ২৩ শিশুর। এ সময় হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৫২ হাজার ৫৩০ শিশু। তবে এর মধ্যে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ৪৮ হাজার ৮০০ শিশু বাড়ি ফিরেছে। অন্যদিকে, গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত নিশ্চিত হাম রোগীর সংখ্যা ৮ হাজার ৭৭২।

