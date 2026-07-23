ডেঙ্গুতে একজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৪৫০

গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে আরও ৪৫০ জন।
আজ বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত) ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে ৬৪, চট্টগ্রাম বিভাগে ৫১, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১০২, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ৪৩, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৫০, খুলনা বিভাগে ৬৬, ময়মনসিংহ বিভাগে ১৯, রাজশাহী বিভাগে ১১ ও রংপুর বিভাগে ৪৪ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে ১২ হাজার ২০ জন। এর মধ্যে চলতি মাসে এখন পর্যন্ত ৫ হাজার ৯১৬ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আরও জানায়, চলতি বছর ডেঙ্গুতে এখন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৩৯ জনের। এর মধ্যে চলতি মাসে ২১ জন মারা গেছে। আর জানুয়ারিতে দুই, ফেব্রুয়ারিতে দুই, মে মাসে এক ও জুনে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।
কিশোর-কিশোরীদের জন্য সহজলভ্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও যুববান্ধব স্বাস্থ্যসেবা, বিশেষ করে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ভলান্টিয়ার পিয়ার লিডার (ভিপিএল) মডেলকে জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হামবিষয়ক হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে হাম ও হামের উপসর্গে ৮০৫ জনের মৃত্যু হলো। এর মধ্যে হামের উপসর্গ নিয়ে ৭১০ জন এবং নিশ্চিত হামে ৯৫ জন মারা গেছে।৩ ঘণ্টা আগে
প্রতিদিন সর্বোচ্চ পাঁচ কাপ কফি পান করা অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য নিরাপদ। তবে এর একটি বড় ফলাফল জানালেন মার্কিন চিকিৎসকেরা। তাঁরা দাবি করছেন, প্রতিদিন পাঁচ কাপ কফি পান স্ট্রোক, ডায়াবেটিস ও হৃদ্যন্ত্রের অকার্যকারিতার (হার্ট ফেইল্যুর) ঝুঁকি কমাতে পারে।৯ ঘণ্টা আগে
দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হামবিষয়ক হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। এ নিয়ে গত ১৩ মার্চ থেকে হাম ও হামের উপসর্গে ৮০৩ জনের মৃত্যু হলো। এর মধ্যে হামের উপসর্গ নিয়ে ৭০৮ জন এবং নিশ্চিত হামে ৯৫ জন মারা গেছে।১ দিন আগে