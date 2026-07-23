Ajker Patrika
En
স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুতে একজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৪৫০

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৩ জুলাই ২০২৬, ২০: ৫৫
ডেঙ্গুতে একজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৪৫০
ডেঙ্গু নিয়ে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেঝেতে চিকিৎসাধীন রোগীরা। আজ বৃহস্পতিবার তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে আরও ৪৫০ জন।

আজ বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত) ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে ৬৪, চট্টগ্রাম বিভাগে ৫১, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১০২, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ৪৩, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৫০, খুলনা বিভাগে ৬৬, ময়মনসিংহ বিভাগে ১৯, রাজশাহী বিভাগে ১১ ও রংপুর বিভাগে ৪৪ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে ১২ হাজার ২০ জন। এর মধ্যে চলতি মাসে এখন পর্যন্ত ৫ হাজার ৯১৬ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আরও জানায়, চলতি বছর ডেঙ্গুতে এখন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৩৯ জনের। এর মধ্যে চলতি মাসে ২১ জন মারা গেছে। আর জানুয়ারিতে দুই, ফেব্রুয়ারিতে দুই, মে মাসে এক ও জুনে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিমৃত্যুস্বাস্থ্য অধিদপ্তরডেঙ্গু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত