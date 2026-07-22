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স্বাস্থ্য

হামে মৃত্যু ৮০০ ছাড়াল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২২ জুলাই ২০২৬, ২২: ২৭
হামে মৃত্যু ৮০০ ছাড়াল
ফাইল ছবি

দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হামবিষয়ক হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে হাম ও হামের উপসর্গে ৮০৩ জনের মৃত্যু হলো। এর মধ্যে হামের উপসর্গ নিয়ে ৭০৮ জন এবং নিশ্চিত হামে ৯৫ জন মারা গেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত) ৯০৪ জন হামের উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে এসেছে। তাদের মধ্যে ভর্তি হয়েছে ৮৩৪ জন। এই সময়ে নমুনা পরীক্ষায় ১৩৩ জনের শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে।

সারা দেশে এ পর্যন্ত হামের লক্ষণ নিয়ে ১ লাখ ২০ হাজার ৩৫২ জন চিকিৎসা নিতে হাসপাতালে এসেছে। তাদের মধ্যে ১ লাখ ৩ হাজার ৭৮ জনকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে, হামের উপসর্গ নিয়ে সবচেয়ে বেশি ৩০৭ জন মারা গেছে ঢাকা বিভাগে। এরপর সিলেট বিভাগে ১০৫, রাজশাহীতে ৯০, চট্টগ্রামে ৫৬, বরিশালে ৪৩, ময়মনসিংহে ৬৭, খুলনায় ৩১ ও রংপুর বিভাগে ৯ জন মারা গেছে। গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত যারা হাসপাতালে গেছে, তাদের মধ্যে ১৪ হাজার ৮৪১ জনের ক্ষেত্রে নমুনা পরীক্ষায় হাম নিশ্চিত হওয়া গেছে।

হামের প্রাদুর্ভাব: উপসর্গে মৃত্যু আরও ৪, মোট ৭৯৭হামের প্রাদুর্ভাব: উপসর্গে মৃত্যু আরও ৪, মোট ৭৯৭

বিষয়:

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরউপসর্গস্বাস্থ্যহাম
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