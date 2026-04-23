Ajker Patrika
স্বাস্থ্য

হাম প্রতিরোধযোগ্য হলেও শিশুরা ঝুঁকিতে—এটি মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দেশে চলমান হাম প্রাদুর্ভাবকে শিশুদের জন্য একটি গুরুতর জনস্বাস্থ্য সংকট হিসেবে উল্লেখ করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ)। সংস্থাটি বলেছে, এ পরিস্থিতি শিশুদের স্বাস্থ্য ও জীবনের অধিকারের ওপর সরাসরি আঘাত হানছে এবং তাৎক্ষণিক, সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। বৃহস্পতিবার (২২ এপ্রিল) এক সংবাদ বিবৃতিতে এসব কথা জানায় এমজেএফ।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য তুলে ধরে বিবৃতিতে বলা হয়, চলতি বছর ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত মোট ২৮ হাজার ৩৩৪ জন সন্দেহজনক হাম রোগী শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৪ হাজার ৫৯ জনের হাম নিশ্চিত হয়েছে। একই সময়ে নিশ্চিত হাম রোগে ৩৯ এবং সন্দেহজনক হাম রোগে ১৯৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, যা পরিস্থিতির ভয়াবহতা স্পষ্ট করে।

হাম ও উপসর্গে আরও ৫ শিশুর মৃত্যু, সন্দেহজনক শনাক্ত ১১৭০হাম ও উপসর্গে আরও ৫ শিশুর মৃত্যু, সন্দেহজনক শনাক্ত ১১৭০

এমজেএফ জানায়, ছয় মাস থেকে পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ শিশুকে টিকার আওতায় আনার লক্ষ্যে ২০ এপ্রিল থেকে টিকাদান কর্মসূচি শুরু হলেও, পরীক্ষার কিটের ঘাটতি এবং দীর্ঘদিন ধরে টিকা আমদানি বন্ধ থাকার বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বিষয়টি সংসদে প্রধানমন্ত্রীও স্বীকার করেছেন। এসব সীমাবদ্ধতা কার্যকর প্রতিরোধব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

এমজেএফ মনে করে, হাম প্রতিরোধযোগ্য একটি রোগ হওয়া সত্ত্বেও শিশুদের এভাবে ঝুঁকির মধ্যে থাকা অগ্রহণযোগ্য। এটি শিশুদের বেঁচে থাকা, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন। রাষ্ট্রকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় টিকা, পরীক্ষা ও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে হবে এবং এ সংকট মোকাবিলায় জবাবদিহিমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে।

এমজেএফ আরও জানায়, শিশুদের স্বাস্থ্যসুরক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ও নৈতিক দায়িত্ব। সময়মতো টিকাদান, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা এবং কার্যকর নজরদারি ব্যবস্থার অভাব এই প্রাদুর্ভাবকে আরও জটিল করে তুলছে।

এমজেএফ মনে করে, শিশুদের জীবন ও স্বাস্থ্যসুরক্ষা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। এমজেএফ এ সংকট মোকাবিলায় সরকারের পাশাপাশি সচেতনতামূলক কাজ করতে প্রস্তুত এবং সব শিশুর জন্য নিরাপদ ও সুস্থ ভবিষ্যৎ নিশ্চিতের আহ্বান জানিয়েছে।

পাঠকের আগ্রহ

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

সম্পত্তির জন্য নওগাঁয় পরিবারের সবাইকে গলা কেটে হত্যা

সম্পত্তির জন্য নওগাঁয় পরিবারের সবাইকে গলা কেটে হত্যা

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

বাধ্যতামূলক অবসরে পুলিশের ঊর্ধ্বতন ১৩ কর্মকর্তা

বাধ্যতামূলক অবসরে পুলিশের ঊর্ধ্বতন ১৩ কর্মকর্তা

সম্পর্কিত

হাম প্রতিরোধযোগ্য হলেও শিশুরা ঝুঁকিতে—এটি মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন

হাম প্রতিরোধযোগ্য হলেও শিশুরা ঝুঁকিতে—এটি মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন

শয্যা খালি নেই দেখিয়ে হামের রোগী অন্যত্র না পাঠানোর নির্দেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের

শয্যা খালি নেই দেখিয়ে হামের রোগী অন্যত্র না পাঠানোর নির্দেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের

হাম ও উপসর্গে আরও ৫ শিশুর মৃত্যু, সন্দেহজনক শনাক্ত ১১৭০

হাম ও উপসর্গে আরও ৫ শিশুর মৃত্যু, সন্দেহজনক শনাক্ত ১১৭০

হামের উপসর্গে আরও ৫ শিশুর মৃত্যু: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

হামের উপসর্গে আরও ৫ শিশুর মৃত্যু: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর