Ajker Patrika
স্বাস্থ্য

হামের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে আরও ৪ সপ্তাহ লাগতে পারে: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতি‌বেদক, ব‌রিশাল
হামের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে আরও ৪ সপ্তাহ লাগতে পারে: স্বাস্থ্যমন্ত্রী
বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, যাদের টিকা দেওয়া হয়েছে, তাদের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা তৈরী হতে চার সপ্তাহ সময় লাগবে। তারপর হামের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে পারে। আজ সোমবার দুপুরে বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের কাছে তিনি এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ``হামের মতো জটিল রোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার যেভাবে দ্রুত গতিতে বিপুল পরিমাণ টিকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে, তা কৃতিত্বের দাবি রাখে। আগামী দুই বছরের জন‌্য সব ধরনের টিকা এখন আমাদের হাতে আছে।'

মন্ত্রী আরও বলেন, শিশুদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে সরকার আগামী তিন থেকে চার মাসের মধ্যে বরিশাল বিভাগের একমাত্র বিশেষায়িত শিশু হাসপাতালটি পুরোদমে চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকার দ্রুত সময়ের মধ্যে জনবল নিয়োগেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আজ সকালে মন্ত্রী আকস্মিক বরিশালের বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শনে যান। সকাল ১০টায় বরিশাল সদর হাসপাতাল পরিদর্শনকালে প্রথমেই টিকিট কাউন্টারে যান। সেখানে এক কর্মীকে অনুপস্থিত পেয়ে তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করেন। পরে তিনি চিকিৎসকদের হাজিরাখাতা দেখেন এবং রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন।

পরিদর্শনকালে জেলা প্রশাসক মো. খায়রুল আলম সুমন, সিভিল সার্জন ডাঃ এস.এম. মনজুর-এ-এলাহী, অতিরিক্ত উপ–পুলিশ কমিশনার বেলাল হোসাইন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আলাউল হাসান উপস্থিত ছি‌লেন। এর পরপরই স্বাস্থ‌্য মন্ত্রী শেবা‌চিম হাসপাতাল, নির্মিতব্য ক‌্যান্সার হাসপাতাল ও শিশু হাসপাতাল পরিদর্শন ক‌রেন।

বিষয়:

বরিশাল জেলাস্বাস্থ্যমন্ত্রীবরিশাল বিভাগহাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পুলিশের জঙ্গিবিরোধী ইউনিট থাকছে না

রাঙামাটির চাকমা সার্কেল চিফ দেবাশীষ রায়ের স্ত্রীকে সতর্ক করল জেলা প্রশাসন

মধ্যরাতে মিয়ানমারে ৫ মাত্রার ভূমিকম্প, কাঁপল বাংলাদেশ

বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া নির্মাণে ৪৫ দিনের মধ্যে বিএসএফকে জমি হস্তান্তর: শুভেন্দু

বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ, টানা অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

পুলিশের জঙ্গিবিরোধী ইউনিট থাকছে না

পুলিশের জঙ্গিবিরোধী ইউনিট থাকছে না

আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকে পুতিনের বাহিনীর অপমানজনক বিদায়

আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকে পুতিনের বাহিনীর অপমানজনক বিদায়

মরুভূমিতে গোপনে ঘাঁটি করেছে ইসরায়েল—জানে না ইরাক

মরুভূমিতে গোপনে ঘাঁটি করেছে ইসরায়েল—জানে না ইরাক

উপজেলা ও পৌরসভা নির্বাচনে এনসিপির ১০০ প্রার্থীর নাম ঘোষণা, দেখুন তালিকা

উপজেলা ও পৌরসভা নির্বাচনে এনসিপির ১০০ প্রার্থীর নাম ঘোষণা, দেখুন তালিকা

বিজয়ের শপথ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত স্ত্রী-সন্তানেরা, অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে জল্পনা

বিজয়ের শপথ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত স্ত্রী-সন্তানেরা, অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে জল্পনা

সম্পর্কিত

হামের উপসর্গে আরও ৬ শিশুর মৃত্যু: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

হামের উপসর্গে আরও ৬ শিশুর মৃত্যু: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

হামের পরিস্থিতি: ‘জরুরি অবস্থা’ ঘোষণার তাগিদ বিশেষজ্ঞদের, দ্বিমত সরকারে

হামের পরিস্থিতি: ‘জরুরি অবস্থা’ ঘোষণার তাগিদ বিশেষজ্ঞদের, দ্বিমত সরকারে

২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে একজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৩৫

২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে একজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৩৫

হাম ও উপসর্গে মারা গেল আরও ১১ শিশু, মৃত্যু বেড়ে ৪০৯

হাম ও উপসর্গে মারা গেল আরও ১১ শিশু, মৃত্যু বেড়ে ৪০৯